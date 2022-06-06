Создатель суперкаров идёт в масс-маркет: Gordon Murray разрабатывает два кроссовера

Легендарный британский конструктор Гордон Мюррей, создатель суперкара McLaren F1 и нескольких выдающихся болидов Формулы-1, ныне возглавляет собственную автомобильную компанию Gordon Murray Automotive, которая уже представила два суперкара, трёхместный T.50 и двухместный T.33 , а теперь готовится выпустить на рынок машины попроще — относительно доступные, но при этом высокотехнологичные и необычайно лёгкие электрические кроссоверы.

Гордон Мюррей долго вынашивал идею собственной автомобильной компании и несколько раз менял планы относительно дебютной модели, но в итоге всё заработало: суперкары T.50 и T.33 с лаконичным дизайном и высокооборотным атмосферным V12 были прекрасно встречены публикой, в будущем спортивная линейка пополнится гибридными моделями, а вместе с тем идёт работа над более простыми, чисто электрическими кроссоверами «для простых трудящихся».

Ещё в мае прошлого года британский журнал Autocar рассказывал о том, что Gordon Murray разрабатывает электрический городской SUV длиной менее 4 м, у которого будет коммерческая версия в виде фургончика, то есть буквально рабочая лошадка. Теперь же Мюррей поделился с британскими коллегами новыми подробностями. Оказывается, кроссоверов будет два: четырёхместный переднеприводный и пятиместный полноприводный, но только один из них будет продаваться под маркой GMA, а второй разрабатывается для некоего стороннего бренда, имя которого пока не разглашается.

В основе обоих кроссоверов будет лежать оригинальная модульная скейтборд-платформа с батареей, интегрированной в силовую структуру кузова. Сами кузова будут изготавливаться по фирменной технологии iStream, то в них будут широко использоваться лёгкие композитные материалы, а процесс сборки будет предельно простым и гибким, легко поддающимся масштабированию. Мюррей обещает избавить владельцев от тревог по поводу запаса хода, намекая на высокую эффективность своих моделей за счёт рекордно низкого веса и нестандартных компоновочных решений. Снаряженная масса будет примерно на 200 км меньше, чем у аналогичных моделей от конкурентов.

Разработка новых моделей будет вестись в новой штаб-квартире Gordon Murray Group в сельском поселении Уиндлшем (графство Суррей). Напомним, что Gordon Murray Group (GMG) — это головная компания, в состав которой нынче входят инжиниринговая Gordon Murray Design (GMD), автомобильная Gordon Murray Automotive (GMA) и электромобильное подразделение Gordon Murray Electronics (GME). Даты дебютов кроссоверов пока на названы, но известно, что текущий план развития компании рассчитан на пять лет, так что сильно долго ждать не придётся.

Гордон Мюррей и разработанный им болид Формулы-1 Brabham BT44B из далёкого 1975 года.

На следующей неделе (18 июня) Мюррею исполнится 76 лет, но он по-прежнему в отличной форме и с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на нынешние довольно нервные во всех смыслах времена.

