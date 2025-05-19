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Спасение утопающих: Toyota может заключить сделку с Nissan

19.05.2025 22 0 0

После сорвавшегося слияния с Honda, Ниссану «руку помощи» решила протянуть Тойота. Официально стороны это пока не подтверждали.

Компания Nissan по итогам 2024 финансового года зафиксировала чистый убыток в размере 670,9 млрд иен, тогда как в 2023-ем у японского производителя была прибыль, насчитывающая 426,6 млрд иен. О серьёзном кризисе, который Ниссан переживает сейчас, стало широко известно осенью прошлого года. Тогда компания перешла в аварийный режим управления, а также объявила о намерении сократить 20% производственных мощностей и около 9 тыс. рабочих по всему миру.

На фото: логотип Nissan

Однако позже стало известно о том, что этих антикризисных мер недостаточно для спасения Ниссана: руководство планировало слияние с компанией Honda, соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали во второй половине декабря 2024-го. Однако в феврале текущего года стало известно о том, что сделка сорвалась: помимо прочего, Nissan, тогда ещё возглавляемый японцем Макото Уcидой, не пожелал становиться дочерней компанией Honda.

В итоге в марте Nissan обзавёлся новым генеральным директором: кресло занял мексиканец Иван Эспиноса. Тем не менее, пути двух японских компаний уже разошлись, но, несмотря на это, стороны продолжают сотрудничество в области разработки программного обеспечения и электрификации. Сейчас Ниссан продолжает заниматься поисками нового партнёра.

Анонсированные новинки Nissan для американского рынка

Предполагается, что роль партнёра Nissan может исполнить Toyota, об этом сообщает Automotive News. При этом в январе в ходе выставки CES Акио Тойода отметил, что Nissan не обращался к Toyota с предложением о слиянии. Теперь сообщается о том, что сама Тойота обратилась к Ниссану по поводу потенциального альянса, однако о подробностях возможной сделки (пока что известно лишь, что речь идёт о некоей форме партнёрства) издание не рассказало.

Стоит отметить, что японская корпорация Toyota уже пятый год подряд становится крупнейшим автопроизводителем в мире. На сегодняшний день она владеет акциями таких японских компаний как Subaru (20%), Isuzu (5,9%), Mazda (5,1%) и Suzuki (4,9% акций). Напомним, Nissan по-прежнему числится в составе альянса с Renault и Mitsubishi, так что сделка Ниссана с любым партнёром должна в той или иной мере учитывать и их интересы тоже.

На фото: дебютировавший в Шанхае в апреле 2025 года гибридный пикап Nissan Frontier Pro

Пока что японский производитель продолжает думать о том, как выжить в кризисе. На прошлой неделе был представлен план возрождения под названием Re:Nissan. Он предполагает сокращение 20 тыс. сотрудников по всему миру, а также закрытие семи из семнадцати действующих заводов. Как Kolesa.ru сообщал ранее, помимо этого, к 2035 году Nissan планирует примерно на 70% сократить конструктивную сложность своих моделей, число используемых платформ уменьшится с 13 до 7, а цикл разработки новинок должен сократиться с нынешних 37 до 30 месяцев.

Японский производитель сейчас активно сотрудничает ещё и с китайскими компаниями: так, в рамках СП Zhengzhou Nissan был разработан гибридный пикап Nissan Frontier Pro (модель не станет эксклюзивом для Поднебесного рынка, её отправят и на экспорт). Ранее стало известно о том, что на базе этого грузовика может быть создан внедорожник: дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко уже представил, как такой автомобиль может выглядеть.

Япония авторынок бизнес Toyota Nissan Honda
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