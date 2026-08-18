Spyker C8 Preliator XXV Coupe: узнаваемый дизайн, золотая отделка, мощный V8 и МКП

Нидерландская компания Spyker Cars в очередной раз возродилась и представила в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) свою первую в новейшей истории модель — среднемоторное купе C8 Preliator XXV Coupe. Его выпустят тиражом 25 экземпляров, затем обещаны другие новинки, в том числе кроссовер.

Компания Spyker — типичная птица феникс в автомобильном мире. Оригинальная компания Spyker существовала в период с 1880 по 1926 год, между датами рождения и смерти она пережила два банкротства. Новейшая история Spyker началась в 1999 году: компанию возродил нидерландский предприниматель Виктор Мюллер, она вышла на авторынок с эффектными спорткарами с элементами стиля стимпанк и моторами V8 от Audi. После 2009 года компания Spyker погрузилась в финансовый кризис из-за неудачной покупки Saab и судебной тяжбы с General Motors. Далее были попытки найти новых инвесторов и реструктуризация в 2015 году, после которой компания Spyker анонсировала несколько новинок, но так и не смогла запустить их в производство — не хватило денег.

В 2021 году компания Spyker вынуждена была запустить очередную процедуру банкротства, а Мюллер тем временем продолжал отчаянно искать инвесторов. В январе 2022 года компания Spyker объявила, что связывает своё будущее с финансовыми вливаниями со стороны российских бизнесменов и даже собирается производить в России углепластиковые кузова для своих спорткаров, но в феврале того же года начались известные геополитические события, после которых реализация этих планов оказалась невозможной.

Виктор Мюллер (слева) и Владимир Носов (справа)

В октябре 2025 года Виктор Мюллер объявил, что ему удалось вернуть себе все права на марку Spyker и интеллектуальную собственность компании после банкротства, в результате чего у Spyker началась очередная новая жизнь. Эта новая жизнь оказалась возможной благодаря щедрым финансовым вливаниям со стороны Владимира Носова — 37-летнего украинского бизнесмена, основателя компаний W Group и WhiteBIT, работающих в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Владимир Носов вдобавок является одним из почётных консулов Украины в Испании, в связи с чем живёт в Европе и может беспрепятственно реализовывать здесь свои бизнес-проекты.

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Техническими партнёрами возрождённой компании Spyker стали британская компания Coventry Prototype Panels (будет изготавливать вручную алюминиевые кузовные панели для новых моделей Spyker) и нидерландский предприниматель Яспер ден Доппер, основатель компании SpykerEnthusiast, которая последние десять лет добровольно занимается ремонтом и обслуживанием спорткаров Spyker. Яспер ден Доппер помог провести реинжиниринг модели Spyker C8 Preliator.

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Spyker C8 — ключевая модель компании эпохи Виктора Мюллера, она просуществовала в трёх поколениях, но третье поколение, известное как Spyker C8 Preliator, так и не вышло на рынок, так как было представлено в 2016 году, когда компания снова испытывала сильную нехватку средств на развитие.

Новый Spyker C8 Preliator XXV Coupe внешне похож на Spyker C8 Preliator образца 2016 года, но в техническом плане между этими моделями мало общего, почти всё было переделано с поправкой на новые технологии и новых поставщиков. Цифра XXV в названии символизирует 25 лет жизни Spyker под началом Виктора Мюллера. Preliator переводится с латыни как «воин» или «боец» — отсюда персональная эмблема модели в виде рыцарского шлема.

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Spyker C8 Preliator XXV Coupe — это среднемоторный аналоговый суперкар, призванный дать водителю эстетическое наслаждение и максимальную вовлечённость в процесс управления автомобилем. В основе суперкара лежит клёпаная алюминиевая пространственная рама, наружные панели тоже выполнены из алюминия — модного углепластика компания Spyker сознательно избегает. Весит Spyker C8 Preliator XXV Coupe при этом всего 1550 кг. В отделке кузова и салона широко используется настоящее розовое золото — им можно покрыть даже колёса (20-дюймовые на передней оси и 21-дюймовые на задней).

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Салон Spyker C8 Preliator XXV Coupe — это царство кожи и полированного металла. Здесь нет больших экранов (но есть проекционный экран на лобовом стекле), а все элементы управления физические, подчёркнуто старомодные. Новый руль снабжён изумительными на вид поворотными регуляторами, отвечающими за различные ездовые настройки.

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За салоном у Spyker C8 Preliator XXV Coupe установлен 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, выдающий 800 л.с. и 1000 Нм. Поставщик двигателя не раскрывается, но, скорее всего, это Audi и её актуальный V8 с заводским индексом EA825. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Graziano с уникальным механизмом переключения от Spyker. Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч Spyker C8 Preliator XXV Coupe разгоняется за 2,9 с, максимальная скорость — 350 км/ч.

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Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами. Надёжное замедление обеспечивают перфорированные дисковые тормоза Brembo с четырёхпоршневыми суппортами.

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Spyker собирается изготовить только 25 экземпляров C8 Preliator XXV Coupe, цена не объявлена. Далее в планах компании значатся возвращение в гонки на выносливость в классе GT3 и новые дорожные модели, в том числе кроссовер Spyker D8 Peking-to-Paris SSUV — это, вероятно, продолжение многострадального проекта Spyker D12 Peking-to-Paris SSUV, анонсированного ещё в 2006 году.