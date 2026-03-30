Стало известно, когда на рынок выйдет новый Porsche Cayenne с ДВС

30.03.2026 1351 0 0
Ожидается, что такой кроссовер появится в конце 2028-го – начале 2029 года. Эта новинка придёт на смену актуальному Cayenne с двигателями внутреннего сгорания.

Немецкий производитель начал выпускать кроссовер Porsche Cayenne в 2002 году. Модель актуальной третьей генерации дебютировала в 2017-м, обновилась в 2023-м: такой вариант с ДВС по-прежнему присутствует в линейке марки. Напомним, в ноябре 2025-го дебютировал полностью электрический вариант Cayenne, его выпуск в феврале 2026-го был налажен на заводе концерна Volkswagen, расположенном в Братиславе (Словакия). Тем не менее, к радости многих поклонников марки, от ДВС компания отказываться не намерена, хотя тем, кто ждёт новый «углеводородный» SUV, судя по всему, придётся подождать.

На фото: актуальный Porsche Cayenne с ДВС

Как сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на главу отделения SUV Porsche Ральфа Келлера, в настоящее время компания занимается разработкой совершенно нового Cayenne с двигателями внутреннего сгорания. Он также добавил, что у грядущей новинки будут модификации как с бензиновыми моторами, так и с гибридными установками.

По словам топ-менеджера Порше, обещанный Cayenne с ДВС станет «совершенно новой моделью», которая заменит нынешние «углеводородные» версии кроссовера, находящиеся в строю с 2018 года. Точная дата выхода такого SUV на рынок пока не определена, но по предположениям издания, стоит ожидать, что новинка поступит в продажу в конце 2028-го – начале 2029 года.

В основу нового Porsche Cayenne с двигателями внутреннего сгорания, скорее всего, ляжет платформа PPC (Premium Platform Combustion), которая представляет собой модернизированный вариант «тележек» MLB и MLB Evo. Скорее всего, новинка разделит эту основу с грядущими Audi Q7 (будет представлен в текущему году) и Porsche Macan с ДВС (должен появиться не позднее 2028-го).

Porsche Cayenne Coupe по-прежнему останется в модельной линейке, то есть клиентам в дальнейшем предложат и такие новые версии с «чистыми» ДВС и гибридными установками. Согласно статистике, на кросс-купе приходится до 60% от общего объёма продаж модели в Европе и около 40% – на глобальном рынке.

На фото: салон актуального Porsche Cayenne с ДВС

Подробности о технике нового Porsche Cayenne станут известны позже. Не исключено, что кроссовер разделит её с будущим Audi Q7. По предварительным данным, у него будет гибридная модификация, в основу установки которой ляжет 3,0-литровый бензиновый TFSI V6. Вероятно, совокупная мощность этой системы составит порядка 362 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм. Кроме того, в гамму SUV войдёт заряженная версия SQ7, причём с более высокими показателями по сравнению с нынешним вариантом (сейчас оснащается 4,0-литровым бензиновым V8 с отдачей 500 л.с. и 769 Нм).

Тем временем, в «зелёном» семействе Porsche Cayenne Electric недавно было пополнение: новая версия с прибавкой в виде литеры S расположилась между базовой версией и Turbo. Она оснащается двухмоторной установкой (по одному электромотору на каждой оси), её суммарная отдача составляет 544 л.с., а пиковая мощность в режиме Launch Control – 666 л.с. На разгон с места до «сотни» Cayenne S Electric требуется 3,8 секунды, а максимальная скорость у такого кроссовера равна 250 км/ч.

Статьи / Мнение без фильтров Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в пожилом возрасте Как только происходит ДТП, виновником которого стал пожилой водитель, сразу находятся чрезвычайно инициативные личности и даже их группы, которые предлагают каким-то не совсем цивилизованным... 350 4 0 30.03.2026
Статьи / История Символ Америки, созданный выходцем из Смоленска: история Checker Marathon Переехать с одного континента на другой, из портного переквалифицироваться в  автопроизводителя, создать культовый американский таксомотор, который помнят до сих пор, – всё это удалось уроже... 1662 0 5 29.03.2026
Статьи / История Лошадки из воздуха: вспоминаем европейские легковушки 80-х с бензиновыми турбомоторами Несмотря на отдельные технические инновации вроде верхнего расположения распределительного вала, многоклапанной головки с четырьмя или даже пятью клапанами на цилиндр и гидравлических компен... 1563 0 0 28.03.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47925 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18804 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9346 4 2 12.03.2026
