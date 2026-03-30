Стало известно, когда на рынок выйдет новый Porsche Cayenne с ДВС

Немецкий производитель начал выпускать кроссовер Porsche Cayenne в 2002 году. Модель актуальной третьей генерации дебютировала в 2017-м, обновилась в 2023-м: такой вариант с ДВС по-прежнему присутствует в линейке марки. Напомним, в ноябре 2025-го дебютировал полностью электрический вариант Cayenne, его выпуск в феврале 2026-го был налажен на заводе концерна Volkswagen, расположенном в Братиславе (Словакия). Тем не менее, к радости многих поклонников марки, от ДВС компания отказываться не намерена, хотя тем, кто ждёт новый «углеводородный» SUV, судя по всему, придётся подождать.
Как сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на главу отделения SUV Porsche Ральфа Келлера, в настоящее время компания занимается разработкой совершенно нового Cayenne с двигателями внутреннего сгорания. Он также добавил, что у грядущей новинки будут модификации как с бензиновыми моторами, так и с гибридными установками.
По словам топ-менеджера Порше, обещанный Cayenne с ДВС станет «совершенно новой моделью», которая заменит нынешние «углеводородные» версии кроссовера, находящиеся в строю с 2018 года. Точная дата выхода такого SUV на рынок пока не определена, но по предположениям издания, стоит ожидать, что новинка поступит в продажу в конце 2028-го – начале 2029 года.
В основу нового Porsche Cayenne с двигателями внутреннего сгорания, скорее всего, ляжет платформа PPC (Premium Platform Combustion), которая представляет собой модернизированный вариант «тележек» MLB и MLB Evo. Скорее всего, новинка разделит эту основу с грядущими Audi Q7 (будет представлен в текущему году) и Porsche Macan с ДВС (должен появиться не позднее 2028-го).
Porsche Cayenne Coupe по-прежнему останется в модельной линейке, то есть клиентам в дальнейшем предложат и такие новые версии с «чистыми» ДВС и гибридными установками. Согласно статистике, на кросс-купе приходится до 60% от общего объёма продаж модели в Европе и около 40% – на глобальном рынке.
Подробности о технике нового Porsche Cayenne станут известны позже. Не исключено, что кроссовер разделит её с будущим Audi Q7. По предварительным данным, у него будет гибридная модификация, в основу установки которой ляжет 3,0-литровый бензиновый TFSI V6. Вероятно, совокупная мощность этой системы составит порядка 362 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм. Кроме того, в гамму SUV войдёт заряженная версия SQ7, причём с более высокими показателями по сравнению с нынешним вариантом (сейчас оснащается 4,0-литровым бензиновым V8 с отдачей 500 л.с. и 769 Нм).
Тем временем, в «зелёном» семействе Porsche Cayenne Electric недавно было пополнение: новая версия с прибавкой в виде литеры S расположилась между базовой версией и Turbo. Она оснащается двухмоторной установкой (по одному электромотору на каждой оси), её суммарная отдача составляет 544 л.с., а пиковая мощность в режиме Launch Control – 666 л.с. На разгон с места до «сотни» Cayenne S Electric требуется 3,8 секунды, а максимальная скорость у такого кроссовера равна 250 км/ч.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться