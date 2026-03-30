Стало известно, когда на рынок выйдет новый Porsche Cayenne с ДВС

Ожидается, что такой кроссовер появится в конце 2028-го – начале 2029 года. Эта новинка придёт на смену актуальному Cayenne с двигателями внутреннего сгорания.

Немецкий производитель начал выпускать кроссовер Porsche Cayenne в 2002 году. Модель актуальной третьей генерации дебютировала в 2017-м, обновилась в 2023-м: такой вариант с ДВС по-прежнему присутствует в линейке марки. Напомним, в ноябре 2025-го дебютировал полностью электрический вариант Cayenne, его выпуск в феврале 2026-го был налажен на заводе концерна Volkswagen, расположенном в Братиславе (Словакия). Тем не менее, к радости многих поклонников марки, от ДВС компания отказываться не намерена, хотя тем, кто ждёт новый «углеводородный» SUV, судя по всему, придётся подождать.

На фото: актуальный Porsche Cayenne с ДВС

Как сообщает британское издание Auto Express со ссылкой на главу отделения SUV Porsche Ральфа Келлера, в настоящее время компания занимается разработкой совершенно нового Cayenne с двигателями внутреннего сгорания. Он также добавил, что у грядущей новинки будут модификации как с бензиновыми моторами, так и с гибридными установками.

По словам топ-менеджера Порше, обещанный Cayenne с ДВС станет «совершенно новой моделью», которая заменит нынешние «углеводородные» версии кроссовера, находящиеся в строю с 2018 года. Точная дата выхода такого SUV на рынок пока не определена, но по предположениям издания, стоит ожидать, что новинка поступит в продажу в конце 2028-го – начале 2029 года.

В основу нового Porsche Cayenne с двигателями внутреннего сгорания, скорее всего, ляжет платформа PPC (Premium Platform Combustion), которая представляет собой модернизированный вариант «тележек» MLB и MLB Evo. Скорее всего, новинка разделит эту основу с грядущими Audi Q7 (будет представлен в текущему году) и Porsche Macan с ДВС (должен появиться не позднее 2028-го).

Porsche Cayenne Coupe по-прежнему останется в модельной линейке, то есть клиентам в дальнейшем предложат и такие новые версии с «чистыми» ДВС и гибридными установками. Согласно статистике, на кросс-купе приходится до 60% от общего объёма продаж модели в Европе и около 40% – на глобальном рынке.

На фото: салон актуального Porsche Cayenne с ДВС

Подробности о технике нового Porsche Cayenne станут известны позже. Не исключено, что кроссовер разделит её с будущим Audi Q7. По предварительным данным, у него будет гибридная модификация, в основу установки которой ляжет 3,0-литровый бензиновый TFSI V6. Вероятно, совокупная мощность этой системы составит порядка 362 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм. Кроме того, в гамму SUV войдёт заряженная версия SQ7, причём с более высокими показателями по сравнению с нынешним вариантом (сейчас оснащается 4,0-литровым бензиновым V8 с отдачей 500 л.с. и 769 Нм).

Тем временем, в «зелёном» семействе Porsche Cayenne Electric недавно было пополнение: новая версия с прибавкой в виде литеры S расположилась между базовой версией и Turbo. Она оснащается двухмоторной установкой (по одному электромотору на каждой оси), её суммарная отдача составляет 544 л.с., а пиковая мощность в режиме Launch Control – 666 л.с. На разгон с места до «сотни» Cayenne S Electric требуется 3,8 секунды, а максимальная скорость у такого кроссовера равна 250 км/ч.