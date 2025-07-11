Subaru готовит новый кроссовер: первый тизер Uncharted

Американское подразделение Subaru анонсировало очередную новинку: уже на следующей неделе, 17 июля 2025-го, пройдёт глобальный дебют нового кроссовера, которому японская марка присвоила имя Uncharted (в переводе с английского «неизведанный»). Некоторым это слово может показаться знакомым: так называется весьма популярная серия видеоигр в жанре action-adventure.

Первый тизер Subaru Uncharted

Пока что в Subaru поделились всего одним тизером будущей новинки. Судя по малоинформативному изображению, у кроссовера Uncharted будет покатая линия заднего остекления, небольшой раздвоенный спойлер в верхней части багажной двери, обычные наружные зеркала, рейлинги и антенна «акулий плавник» на крыше, а также горизонтальные фонари, соединённые между собой перемычкой через всю ширину кормы. Под этим элементом можно разглядеть крупную надпись Subaru.

Можно предположить, что готовящийся к скорой премьере Subaru Uncharted станет «близнецом» грядущего Toyota C-HR для американского рынка (был представлен в мае этого года). Напомним, нынешний паркетник представляет собой полностью электрический SUV, который в Европе представлен под именем Toyota C-HR+ (дебютировал в марте).

На фото: полностью электрический кроссовер Toyota C-HR (версия для американского рынка)

В основе Toyota C-HR для Штатов лежит платформа e-TNGA. Габаритная длина этого «зелёного» паркетника составляет 4519 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1621 мм, а расстояние между осями равно 2751 мм. Оформление кормы мало чем отличается от запечатлённого на тизере Subaru Uncharted, разве что иными фонарями, которые тоже соединены между собой, и, конечно, логотипом марки.

Кроссовер Toyota C-HR будет представлен на американском рынке только с полным приводом: он оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составляет 343 л.с. В состав системы входит также тяговая батарея ёмкостью 74,7 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 467 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) этот SUV разгоняется за пять секунд.

На фото: салон нового кроссовера Toyota C-HR (версии для американского рынка)

Информации о стоимости Subaru Uncharted, даже ориентировочной, пока нет. Стоит отметить, что Toyota тоже пока не обнародовала прайс-лист для полностью электрического C-HR, который, согласно плану, должен выйти на американский рынок в 2026-м. Кстати, в Европе продажи Toyota C-HR+ начнутся в декабре текущего года, но и здесь цены пока держатся в секрете.

На сегодняшний день в американской линейке Subaru числится один электромобиль – кроссовер Solterra, который дебютировал в 2021 году, а обновление пережил в апреле 2025-го. В дальнейшем к нему присоединится полностью «зелёный» кросс-универсал Trailseeker, который был представлен в середине апреля текущего года. Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что японская компания пересматривает свою стратегию электрификации на одном из главных для неё рынков, в США, и готовится сосредоточиться на гибридах.