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  • Tenet Plus L4 готовится к выходу на российский рынок: стали известны цены

Tenet Plus L4 готовится к выходу на российский рынок: стали известны цены

08.09.2026 528 0 0
Tenet Plus L4 готовится к выходу на российский рынок: стали известны цены

Дату старта продаж новинки в РФ компания намерена озвучить позднее, серийное производство паркетника налажено на заводе в Сестрорецке (Санкт-Петербург).

Марка Tenet Plus – это результат совместной деятельности российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Для российского рынка её анонсировали ещё в феврале 2026 года, паркетником начального уровня в линейке станет Tenet Plus L4, который был официально анонсирован в июне. В июле появилась информация о технике, позже был раскрыт состав комплектаций. Теперь марка обнародовала рекомендованные розничные цены грядущего кроссовера.

На фото: Tenet Plus L4

Напомним, Tenet Plus L4 на российском рынке предложат в двух исполнениях – Стайл и Элегант. В первом случае рекомендованная розничная стоимость модели составит 2 540 000 рублей, за топовое исполнение паркетника дилеры продукции молодой местной марки попросят не менее 2 690 000 рублей.

Техника одна вне зависимости от исполнения. Так, под капотом у Tenet Plus L4 находится бензиновый 1,5-литровый турбомотор TCI с распределённым впрыском топлива. Его отдача достигает 147 л.с., а максимальный крутящий момент равен 225 Нм. Двигатель идёт в комплекте с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями, привод – передний, предусмотрено три ездовых режима – «Комфорт», «Эко» и «Спорт».

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В основе Tenet Plus L4 лежит модульная платформа PMA (Plus Modular Architecture). Габаритная длина равна 4505 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1635 мм, а расстояние между осями равно 2700 мм. Напомним, близнецом грядущего «российского» городского паркетника является «китаец» Lepas L4 (эта марка принадлежит поднебесной корпорации Chery).

В списке оснащения Tenet Plus L4 в стартовой версии Стайл числятся: 17-дюймовые двухцветные колёсные диски, круиз-контроль, ограничитель скорости, задние датчики парковки, функция бесключевого доступа в салон и дистанционного открытия окон, шесть подушек безопасности и набор водительских ассистентов, в том числе при подъёме и спуске, функция удержания автомобиля при остановке и т.д.

На фото: салон Tenet Plus L4

Ещё такая модель имеет виртуальный щиток приборов диагональю 8,8 дюйма и вертикальный планшет информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple Car Play и Android Auto (диагональ тачскрина – 13,2 дюйма), акустика с шестью динамиками и устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт). В зимний пакет входят: функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, подогрев кресел водителя и переднего пассажира, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Tenet Plus L4 в топ-версии Элегант дополнительно положены: панорамный люк с электроприводом, система кругового обзора 540°, а также функция контроля устойчивости к опрокидыванию (уменьшает риск потери управления в том числе при заносе), мониторинг слепых зон, ассистент при смене полосы, системы предупреждения о столкновении сзади, экстренного торможения и помощник при движении задним ходом.

Отметим, на прошлой неделе в РФ стартовали продажи «старшего брата» –Tenet Plus L6.

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