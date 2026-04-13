13.04.2026 329 1 1
Tesla Model S и Model X обзавелись прощальными версиями Signature для VIP-клиентов

В начале апреля компания Tesla завершила производство родственных электромобилей Model S и Model X на своём заводе в калифорнийском Фримонте. В числе последних выпущенных экземпляров, как оказалось, были 350 в эксклюзивном исполнении Signature — эти машины в минувшие выходные Tesla стала предлагать своим VIP-клиентам. Цена — 159 420 долларов.

Версия Signature уже была у лифтбека Tesla Model S в начале его рыночной карьеры в далёком 2012 году, эта версия была выпущена тиражом 1000 экземпляров и предназначалась истинным фанатам Tesla, готовым выложить за машину без малого 100 000 долларов. Прощальная версия тоже получила имя Signature, но цена выросла более чем в полтора раза, до 159 420 долларов. Кроссовер Model X получил прощальную версию Signature, потому что он построен на той же платформе, что и Model S, и рынок эти модели покидают вместе.

Прощальные версии Signature сделаны на базе самых мощных, 1020-сильных версий Plaid лифтбека Tesla Model S и кроссовера Tesla Model X, оснащение при этом максимально богатое, в него входят автопилот FSD, усечённый штурвал Yoke вместо круглого руля, четырёхлетнее VIP-обслуживание и бесплатная зарядка в течение этих четырёх лет на терминалах Tesla Supercharger.

Лифтбек Tesla Model S Plaid Signature выпущен тиражом 250 экземпляров, кроссовер Tesla Model X Plaid Signature — тиражом 100 экземпляров. Все машины серии Signature окрашены в эксклюзивные красный гранатовый цвета Garnet Red, недоступный для других моделей Tesla. К особенностям декора также относятся золотистые логотипы, а у Model S вдобавок в золотистый цвет окрашены тормозные суппорты.

В салонах версий Signature лифтбека и кроссовера надписи Signature нанесены на пороги и переднюю панель. Сиденья обиты белой алькантарой с чёрными вставками, на спинки передних кресел нанесены золотистые логотипы Plaid, атмосферная подсветка тоже светит золотом. Также в комплект входят два окрашенный в цвет Garnet Red ключа в подарочной коробке с указанием тиража модели.

Версии Signature нельзя купить на сайте Tesla, они доступны только VIP-клиентам компании по специальным приглашениям. Обычные версии Model S и Model X на американском сайте Tesla пока присутствуют, но конфигураторы для них уже не работают, сайт предлагает лишь найти ближайших дилеров, у которых остались непроданные экземпляры. Короче говоря, рыночную карьеру Tesla Model S и Tesla Model X можно считать завершённой.

Напомним, что Илон Маск решил снять с производства Tesla Model S и Tesla Model X, чтобы освободить завод во Фримонте для производства человекоподобных роботов Tesla Optimus, их пилотная сборка должна начаться уже в конце этого года, но по-прежнему неясно, когда Optimus сможет стать коммерческим продуктом.

Робот Optimus — важная часть нового плана развития Tesla, опубликованного осенью прошлого года. Цель этого плана — достичь «устойчивого изобилия»: это своеобразная концепция рая на Земле, который должен наступить вследствие растущего влияния искусственного интеллекта на жизнь человечества.

Несмотря на то, что электромобили в новом плане развития компании Tesla отодвинуты на второй план, новые «электрички» у компании будут: по слухам, Tesla вернулась к проекту разработки массового бюджетного электромобиля, это будет субкомпактный кроссовер длиной 4,28 м.

кроссовер США авторынок электромобиль новинки лифтбек Tesla Tesla Model X Tesla Model S
Обновлено 14.04.2026
1 комментарий
13.04.2026 17:15
Ярослав

Криво приклеенная табличка, кривая сборка... Tesla не меняется.

