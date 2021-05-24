Tesla ухудшила характеристики своих моделей. Норвежцы пожаловались в суд и выиграли

Норвегия — небольшой, но самый электрифицированный авторынок Европы: по данным местного независимого Совета по информации о дорожном движении (OFV), на долю электромобилей в прошлом году здесь пришлись 54,3% продаж новых легковых машин, 29,1% рынка заняли гибриды, доля бензиновых и дизельных машин составила 8,0% и 8,6% соответственно. Немудрено, что именно с Норвегии решила начать свою экспансию на европейских рынок китайская электромобильная компания Nio.

Между тем продажи электромобилей Tesla в Норвегии в прошлом году рухнули на 53,5% (по сравнению с результатам 2019 года), а в минувшем апреле американская компания сумела реализовать в этой стране только 5 «электричек», зафиксировав падение продаж на 93,2%. Что происходит? Оказывается, у норвежцев есть серьёзные претензии к качеству электромобилей Tesla и как только у них появилась альтернатива, тут на неё переключились: лидером рынка в апреле стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

В конце прошлой недели норвежская газета Nettavisen сообщила, что группа из более чем 30 владельцев электромобилей Tesla Model S, купленных в период с 2013 по 2015 год, выиграла суд по поводу ухудшения эксплуатационных характеристик машин. Обновление программного обеспечения 2019 года привело к тому, что у некоторых экземпляров Model S запас хода на одной зарядке снизился примерно на 10%, а время полной зарядки на фирменных экспресс-терминалах Supercharger существенно увеличилось (насколько именно, не сообщается). Проблему заметили не только в Норвегии, но и в других странах, о ней в частности писал американский журнал Electrek. В ответ на его запрос компания Tesla (у неё тогда ещё был пиар-отдел) ответила, что прилетевшие с обновлением изменения призваны «защитить аккумулятор и продлить срок его службы».

Так вот норвежцев не устроил тот факт, что Tesla без предупреждения ухудшила характеристики уже проданных электромобилей и в декабре прошлого года они подали на компанию в суд. Tesla на запрос суда по этому дела не ответила, поэтому истцы выиграли дело автоматически: суд обязал компанию выплатить им по 136 000 крон (это примерно 16 300 долларов США) компенсации за ухудшение характеристик электромобилей. Tesla формально имеет право обжаловать это решение до 17 июня, но неизвестно, будет ли она это делать — похоже, компания вообще потеряла интерес к Норвегии либо просто не в курсе, что здесь есть какая-то проблема. В апреле Илон Маск лично подтвердил, что Tesla принципиально не будет заниматься связями с общественностью.

В Норвегии зарегистрировано около 10 тысяч электромобилей Tesla, которых теоретически могла коснуться вышеозначенная проблема. Если их владельцы дружно подадут в суд и выиграют, то американская компания потратит на компенсации более 160 млн долларов. Если аналогичные иски будут поданы в США, счёт может пойти на миллиарды. Пока что ровно с таким же иском в суд обратились 75 датских владельцев электромобилей Tesla, но там решения пока нет.

Качество Tesla вызывает всё больше вопросов: осенью прошлого года мы рассказывали о ﻿расстроенных клиентах из Нидерландов, которые готовят коллективное обращение в суд, и о курьёзных конструктивных особенностях кроссоверов Tesla Model Y, комплектующие для которых компания покупает в строительном супермаркете. В апреле очень тревожные симптомы стали поступать из Китая: здесь тоже много недовольных и продажи электромобилей Tesla падают.

Но вместо того, чтобы разбираться с проблемами на местах, Илон Маск продолжает экспансию: готовится вывести электромобили Tesla на индийский рынок и анонсировал открытие представительства компании в России.

