Toyota готовится к скорой премьере нового компактного внедорожника Land Cruiser FJ

Небольшой SUV, которому досталось название Toyota FJ Cruiser и оформление в ретростиле, появился в 2006 году. Эта модель покинула свой главный рынок – Штаты – в 2014-м, спустя три года SUV исчез из домашней линейки. На Ближнем Востоке он задержался дольше всего: здесь прощальная версия появилась в 2022-м. А годом позже появилась информация о том, что у FJ Cruiser появится непрямой наследник, предназначенный для глобального рынка.

Рендер нового Toyota Land Cruiser FJ, созданный дизайнером Kolesa.ru Никитой Чуйко

Toyota давно пытается определиться с датой дебюта новинки: минувшим летом предполагалось, что она будет раскрыта ближе к концу текущего года, однако теперь японское издание Mag-X со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что новый SUV будет показан «избранным» СМИ 20 октября, а рассекречен для широкой общественности – 21 октября 2025-го. Так ли это, мы узнаем совсем скоро.

Ранее предполагалось, что в основу нового компактного внедорожника ляжет та же платформа IMV-0, на которой базируется пикап Toyota Hilux Champ, представленный в конце ноября 2023-го, в компании это официально не подтверждали. Теперь в Mag-X рассказали о том, что производство модели, которой прочат название Land Cruiser FJ, вероятно, наладят на мощностях завода в Таиланде, откуда машины будут экспортировать на другие рынки. Ожидается, что в домашней линейке модель появится в середине 2026 года.

Патентное изображение нового Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, первый тизер будущей новинки японская компания, вероятно, опубликовала в августе 2023-го. Он был продемонстрирован в ходе презентации нынешнего Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках это просто Land Cruiser): на экране появилось изображение силуэтов грядущих новинок, одной из них оказался небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.

Минувшим летом внешность новой модели Toyota была рассекречена на патентном изображении, которое появилось в базе соответствующего ведомства Филиппин. Дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко на основе этой «картинки» предположил, какой окажется внешность Land Cruiser FJ.

На фото: пикап Toyota Hilux Champ

Ожидается, что у компактного внедорожника будут короткие свесы, вертикальная багажная дверь с креплением для «запаски», массивный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика (включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки). Ещё модель имеет чёрные корпуса наружных зеркал, «С-образный» световой рисунок головной оптики, антенну акулий плавник на крыше, а также задние фонари, заходящие на боковины.

На фото: салон Toyota Hilux Champ

Информации о «начинке» пока нет. Если Toyota Land Cruiser FJ действительно разделит платформу с Hilux Champ, то ему может достаться такая же техника. Напомним, в гамме пикапа числится пара бензиновых двигателей – объёмом 2,0 литра (139 л.с., 183 Нм) и 2,7 литра (166 л.с., 245 Нм), а также один дизель – объёмом 2,4 литра (150 л.с., 400 Нм). В пару предлагаются либо пятискоростная механика, либо шестиступенчатый гидромеханический автомат.