Заводы ×
  • Toyota собирается нарастить объём производства RAV4, Camry и Grand Highlander

Toyota собирается нарастить объём производства RAV4, Camry и Grand Highlander

25.03.2026 122 0 0
Toyota собирается нарастить объём производства RAV4, Camry и Grand Highlander

Японская марка не собирается отказываться от американского авторынка: компания инвестирует 1 млрд долларов в заводы в Кентукки и Индиане.

Одним из крупнейших автомобильных рынков в мире по-прежнему остаются Штаты, но за последний год вести бизнес в этой стране стало сложнее многим автопроизводителям. Это связано в том числе с повышением пошлин на импортные легковые и лёгкие коммерческие автомобили, а также на ключевые комплектующие для них (соответствующие изменения вступили в силу весной 2025 года). Компании отреагировали по-разному: кто-то повысил стоимость машин, другие остановили поставки, а третьи решили сделать упор на производство в США.

В списке третьих, очевидно, числится корпорация Toyota. По подсчётам американского представительства, продажи машин её брендов в Штатах за 2025-й составили почти 2,52 экземпляра, что на 8% больше, чем годом ранее. В компании отметили, что хорошие результаты продемонстрировали Camry и Corolla, а также «неизменно популярный RAV4», также свою лепту внесла и Tacoma.

Теперь стало известно о том, что американское подразделение Toyota готовится инвестировать около миллиарда долларов в свои американские заводы, расположенные в штатах Кентукки и Индиана. В пресс-службе компании отметили, что указанная сумма – это часть дополнительных инвестиций в размере порядка 10 млрд долларов, которые были в планах на следующие пять лет в США (о них было объявлено ещё в ноябре прошлого года).

Сообщается, что предприятие в Кентукки получит около 800 млн долларов, которые будут потрачены на подготовку к производству электромобилей, а также на увеличение производственных мощностей для моделей Toyota Camry и RAV4. Ещё 200 млн долларов предназначены для завода в Индиане и будут направлены на рост объёма выпуска Toyota Grand Highlander.

Ещё в конце прошлого года стало известно о том, что Тойота собирается отправлять в Японию несколько своих моделей, выпускаемых на американских заводах. В список вошли Tundra, Highlander и Camry. Напомним, седан Camry, которому готовят увеличение объёма производства, в США предлагается только с HEV-установкой (без возможности подзарядки от электросети), привод – передний (228 л.с.) или полный (235 л.с.).

Отметим, в Японии пошли такому решению на встречу: руководство страны в феврале 2026 года объявило об упрощении правил ввоза автомобилей американского производства. Теперь машины, соответствующие стандартам Штатов, будут считаться соответствующими стандартам безопасности Японии. Это значит, что они отправятся на рынок без проведения дополнительных испытаний.

Стоит отметить, что в Японию в дальнейшем будут поставляться и другие модели с американской пропиской: так, Honda изъявила желание отправить на родину кроссовер Passport TrailSport, а Acura решила поделиться Integra Type S. Кроме того, Nissan намерен наладить в Страну восходящего солнца поставки кроссоверов Murano, выпущенных в США.

седан кроссовер США Япония авторынок производство бизнес заводы Toyota Toyota RAV 4 Toyota Camry Toyota Grand Highlander
Обновлено 26.03.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Change privacy settings