На прошлой неделе состоялась долгожданная премьера возрождённого Mitsubishi Pajero . Его показали в пятидверном исполнении, мы же решили изобразить, как может выглядеть версия с тремя дверьми.

Внедорожник Pajero впервые дебютировал в виде концепт-кара в 1976 году, а серийная версия была представлена в 1981 году. Изначально он был трёхдверным, пятидверная же версия вышла на рынок спустя два года. С тех пор короткобазный вариант был во всех четырёх поколениях, последнее из которых производилось до 2021 года.

Трёхдверный Mitsubishi Pajero второго поколения 1 / 4 Трёхдверный Mitsubishi Pajero второго поколения 2 / 4 Трёхдверный Mitsubishi Pajero четвёртого поколения 3 / 4 Трёхдверный Mitsubishi Pajero четвёртого поколения 4 / 4

Пока не было информации о возможном появлении такой модификации в пятой генерации, однако это не мешает нам визуализировать подобный внедорожник. Изображённый на рендерах Паджеро получил существенно укороченную колёсную базу, двери при этом стали заметно шире. Меньше стал и задний свес, аналогично трёхдверным версиям предыдущих поколений. Одной из характерных черт короткого варианта является широкая центральная стойка: ранее она была окрашена в цвет кузова, в пятом же поколении все стойки сделаны чёрными, а самая широкая из них имеет оригинальную накладку с горизонтальными декоративными выштамповками.

Рендеры трёхдверного Mitsubishi Pajero пятого поколения 1 / 2 Рендеры трёхдверного Mitsubishi Pajero пятого поколения 2 / 2

Новый Mitsubishi Pajero построен на раме лестничного типа и максимально унифицирован с пикапом L200/Triton. Его длина равна 4920 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1910 мм, колёсная база – 2870 мм. Для сравнения, длина Паджеро предыдущего поколения составляет 4900 мм (включая запасное колесо), а длина трёхдверной версии — 4365 мм (колёсная база 2780 и 2545 мм соответственно). Под капотом у нового Pajero турбодизель 4N16 2.4 от родственного пикапа, он развивает мощность 204 л.с. и до 480 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Рендер трёхдверного Mitsubishi Pajero пятого поколения

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