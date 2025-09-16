У Ford Ranger появится конкурент: известен срок дебюта среднеразмерного пикапа Ram для США

Председатель правления мультибрендового автогиганта Джон Элканн ещё в начале текущего года рассказал о том, что в портфеле Stellantis появится новый среднеразмерный пикап, предназначенный для североамериканского рынка. При этом тогда он не уточнил, под какой именно маркой будет выпускаться новинка, но теперь подтвердилось предположение о том, что грядущий грузовик войдёт в линейку Ram.

На фото: отправленный в отставку Ram 1500 Classic

Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство будущего пикапа планируется наладить на ныне простаивающем заводе в Белвидире (штат Иллинойс). Напомним, ранее с конвейера этого предприятия сходил Jeep Cherokee пятой генерации, но в начале 2023 года модель была отправлена в отставку. Кроссовер шестой генерации дебютировал совсем недавно, в конце августа 2025-го, однако его выпуск решено наладить на заводе Stellantis в Толуке (Мексика).

О том, что новый среднеразмерный пикап пополнит линейку Ram в 2027 году, сообщает Mopar Insiders со ссылкой на нынешнего генерального директора Stellantis, кресло которого в конце весны 2025-го занял Антонио Филоса. Название анонсированной модели производитель пока держит в тайне. Согласно более ранним предположениям, грядущий грузовик может оказаться преемником Dakota (модель с этим именем выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram).

На фото: пикап Dodge Dakota 1987 года

Кстати, другой новый пикап, который получит имя Ram Dakota, уже подтверждён для бразильского рынка. В его основу ляжет рассекреченный в середине прошлого месяца концепт Ram Dakota Nightfall. Выпуск серийного грузовика наладят на заводе в Кордове (Аргентина), продажи начнутся в 2026 году. Ожидается, что он разделит технику с актуальным Fiat Titano. Уточним: эта модель не поступит в США.

Новый среднеразмерный пикап Ram, предназначенный для Штатов, очевидно, составит конкуренцию Ford Ranger, Chevrolet Colorado и Toyota Tacoma. По предварительным данным, у модели будет рамная конструкция. По словам главы Stellantis, работа над проектом идёт активно: Антонио Филоса рассказал, что видел не только эскизы, раскрывающие дизайн, но и полноразмерный глиняный прототип будущей модели.

На фото: Ford Ranger (версия для американского рынка) 1 / 2 На фото: Ford Ranger (версия для американского рынка) 2 / 2

Как отмечает издание, глава Ram Тим Кунискис намекнул, что новый среднеразмерный грузовик бренда сможет исполнить роль «духовного наследника» Ram 1500 Classic, который был отправлен в отставку в 2024 году. Ожидается, что у грядущего пикапа цена будет примерно такой же, как у основного конкурента – Ford Ranger. То есть стоимость, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 33 330 до 56 070 долларов (столько просят за топовое исполнение с прибавкой Raptor), что эквивалентно примерно 2,75 – 4,63 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, минувшим летом полноразмерному пикапу Ram 1500 вернули 400-сильный двигатель Hemi V8. Судя по всему, решение было верным: дилеры американской марки всего за один день собрали более 10 тыс. предзаказов.