  • У Kia Tasman может появиться версия, которая составит конкуренцию Ford Ranger Raptor

14.08.2025 29 0 0

Ожидается, что у топовой модификации корейского пикапа техника останется стандартной, но «внедорожные возможности» окажутся выше, чем у актуального варианта Tasman X-Pro.

Марка Kia рассекретила пикап Tasman осенью 2024 года, в продажу модель поступила в 2025-м. В списке основных рынков сбыта грузовика числятся Южная Корея, Австралия, страны Ближнего Востока и Африки. Не исключено, что у этой модели в дальнейшем появится топовая версия, которая получит ещё более брутальную внешность и будет лучше приспособлена для езды по бездорожью.

На фото: пикап Kia Tasman X-Pro (версия для австралийского рынка)

Об этом сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на одного из топ-менеджеров местного подразделения корейской марки Роланда Риверо. Предполагается, что такая флагманская модификация Kia Tasman смогла бы составить конкуренцию Ford Ranger Raptor и Nissan Navara Warrior. Однако, по словам спикера, пока что в глобальном офисе соответствующая идея не нашла отклика и была отложена (хотя надежда остаётся, ведь на ней и не поставили крест).

Предполагается, что техника у потенциальной флагманской версии Kia Tasman останется стандартной, однако так называемые «внедорожные возможности» будут повышены по сравнению с актуальным вариантом X-Pro. Отметим, этот вариант отличается от других за счёт перенастроенной подвески, наличия электронного блокирующего заднего дифференциала и комплекта внедорожных шин.

Отметим, в моторную линейку актуального Kia Tasman входит 281-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент – 421 Нм), работающий в паре с 8АКП. Альтернативой является 209-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (440 Нм), идущий в комплекте с шестискоростной механикой или с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом.

Максимальная скорость вне зависимости от техники ограничена на отметке 185 км/ч. На разгон с места до «сотни» бензиновому грузовику корейской марки необходимо 8,5 секунды, а дизельный вариант выполняет это упражнение за 10,4 секунды. Привод – задний или полный.

Несмотря на то, что компания пока не готова дать «зелёный свет» проекту по созданию новой флагманской версии Kia Tasman, отказываться от него производитель не будет. Не исключено, что в Kia вернутся к этой идее на более позднем этапе жизненного цикла грузовика в случае, если на такую модификацию появится спрос на глобальном рынке.

Ценник потенциального нового топового варианта окажется выше по сравнению с актуальным исполнением X-Pro. Отметим, в Австралии эту комплектацию Tasman можно купить не менее, чем за 77 990 местных долларов, что эквивалентно примерно 4,04 млн рублей по текущему курсу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Kia может выпустить брутальный внедорожник на базе пикапа Tasman, правда, обсуждать этот вопрос компания готова не ранее, чем через три года.

пикап авторынок слухи новинки KIA KIA Tasman Ford Ford Ranger Nissan Nissan Navara

 

