У кроссовера Toyota RAV4 может появиться «заряженная» версия

06.05.2026 49 0 0
Не исключено, что семейство модели расширится за счёт модификации GR RAV4, в случае, если будет соответствующий запрос от клиентов.

Актуальный кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения дебютировал в мае 2025 года, при этом первыми были представлены версии для Северной Америки и Европы. Позже производитель показал SUV, предназначенный для Австралии, а в ноябре прошла презентация двух разных версий автомобиля для Китая. На домашний рынок HEV-версия паркетника вышла в декабре 2025-го, а варианты с PHEV-установкой появились в феврале 2026-го.

На фото: Toyota RAV4 GR Sport

Теперь появилась информация о том, что семейство нынешнего «Рафика» может быть расширено за счёт «заряженной» версии. Об этом сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на главного инженера проекта RAV4 Йошинори Футонагане. Он подчеркнул, что у компании на данный момент нет планов по разработке и выпуску соответствующей новинки, однако в Toyota могут задуматься об этом, если у целевой аудитории будет такой запрос.

«Заряженный» вариант, в теории, мог бы выйти на рынок под названием Toyota GR RAV4. У него под капотом могла бы оказаться модернизированная бензиновая турбочетвёрка T24A-FTS объёмом 2,4 литра. Отметим, этот мотор есть в гамме нынешнего кроссовера Lexus RX. При этом в исполнении RX 350 его отдача равна 279 л.с., а максимальный крутящий момент – 430 Нм. Он также числится в составе гибридной установки RX 500h, совокупная отдача которой равна 371 л.с. и 550 Нм.

Отметим, у Toyota RAV4 шестого поколения есть версия с прибавкой GR Sport. Такой кроссовер имеет ряд визуальных отличий (особенно в оформлении передней части), а также пересмотренную подвеску, однако техника ему положена стандартная и речь идёт о plug-in гибридной силовой установке.

На фото: салон Toyota RAV4 GR Sport

Напомним, в её основе лежит 186-сильный бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором и электромотором, который расположен на задней оси. Совокупная отдача SUV с полноприводной системой E-Four составляет 329 л.с. В состав системы входит и тяговая батарея ёмкостью 22,1 кВт*ч, запас хода без подзарядки у RAV4 GR Sport составляет 145 км (по циклу WLTC).

Не исключено, что Toyota GR RAV4, в случае если этому проекту действительно дадут «зелёный свет», получит двигатель из нового семейства 1,5- и 2,0-литровых четырёхцилиндровых моторов, которые сейчас находятся в разработке. Ожидается, что эти ДВС будут установлены под капоты будущих моделях Toyota, созданных спортивным подразделением GR.

В прошлом месяце мы сообщали о том, что Toyota не планирует переводить RAV4 на электротягу, хотя раньше многие прочили кроссоверу полностью «зелёную» версию. Но в компании считают, что в этой нише уже находится глобальный паркетник bZ4X, который на американском рынке переименовали в bZ.

