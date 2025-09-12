Заводы ×

У Toyota Land Cruiser Prado и RAV4 могут появиться электрические версии

12.09.2025 37 0 0

По предварительным данным, производство «зелёных» модификаций внедорожника и кроссовера наладят на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки, США).

Японская марка Toyota представила актуальный внедорожник Land Cruiser Prado (серии J250) в августе 2023 года. Отметим, на многих рынках, в том числе в США, модель продаётся без приставки Prado. Одна из наиболее востребованных моделей бренда – кроссовер RAV4 – в пятый раз сменила поколение в мае 2025-го. У обоих автомобилей на сегодняшний день нет полностью электрических версий, однако в будущем это может измениться.

На фото: актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser (версия для рынка США)

О том, что у Toyota Land Cruiser и RAV4 могут появиться «зелёные» модификации, сообщает Reuters со ссылкой на собственный неназванный источник в компании. Сообщается, что производство полностью электрических моделей будет налажено на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки, США). Известно, что место на конвейере для них освободит седан Lexus ES, так как решено, что модель нового поколения, продажи которой в Штатах начнутся в следующем году, будет доставляться из Японии.

Согласно информации агентства, производство большого кроссовера Lexus TX останется на западном заводе в штате Индиана (США). Здесь же выпускается его ближайший родственник – Toyota Grand Highlander, причём производитель намерен увеличить объём его выпуска.

Предполагается, что большой «зелёный» внедорожник будет выполнен по мотивам концепта Toyota Land Cruiser Se, который был представлен в октябре 2023 года в рамках автосалона в Токио. Отметим, шоу-кар имеет оригинальную внешность, несущий кузов (а не рамную конструкцию, как «обычный» Land Cruiser Prado), три ряда сидений, а на разгон с места до «сотни» ему требуется около 5 секунд.

Концепт Toyota Land Cruiser Se
1 / 2
Концепт Toyota Land Cruiser Se
2 / 2

Отметим, актуальный Toyota Land Cruiser в США оснащается гибридной силовой установкой i-Force Max, в основе которой находится бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра. Этот двигатель работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом со встроенным электромотором, ещё в состав системы входит батарея ёмкостью 1,87 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 330 л.с., максимальный крутящий момент – 630 Нм.

На фото: актуальный кроссовер Toyota RAV (версия для рынка США)

Кроссоверу Toyota RAV4 ранее прочили полностью «зелёную» версию, но в ходе недавней смены генерации модель ей так и не обзавелась. Судя по всему, в дальнейшем гамму «Рафика» всё-таки могут расширить за счёт «электрички». Подробности о «начинке» потенциальной новинки, вероятно, появятся позже.

Нынешний кроссовер, предназначенный для американского рынка, предлагается с гибридной установкой нового поколения, которая включает в себя бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра и электромеханический вариатор. У полноприводных версий Toyota RAV4 на задней оси имеется дополнительный электромотор. Совокупная отдача передприводного варианта равна 229 л.с., полноприводника – 239 л.с. Ещё есть подзаряжаемый гибрид с тяговой батареей ёмкостью 22,7 кВт*ч, отдача системы – 324 л.с.

внедорожник кроссовер США электромобиль производство новинки гибридные авто заводы Toyota Toyota Land Cruiser Prado Toyota RAV 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Готовим авто к холодам: какие технические жидкости осенью нужно проверить или заменить Осень, пусть и необычно тёплая в центральных регионах страны, уже наступила, и пора начинать готовиться к зиме. Не секрет, что с наступлением холодов автомобили сталкиваются с новыми вызовам... 363 0 0 12.09.2025
Статьи / Шины и диски Главное – контроль: тест зимних шин Gislaved IceControl и ArcticControl Что нужно для того, чтобы спокойно встретить наступление зимы и не стать активным участником «дня жестянщика»? Обслужить автомобиль, вспомнить навыки зимнего вождения, внутренне переключитьс... 203 1 0 12.09.2025
Статьи / Практика Запах гари, вой и скрежет: причины и признаки засорения фильтра коробки передач Фильтр трансмиссионной жидкости (или масла) настолько незаметно выполняет свою работу, что многие даже не подозревают о его существовании. К тому же и располагается он обычно в совершенно не... 1033 0 0 10.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9038 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8514 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7517 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
36 Привет из прошлого: почему мы растеряли базовые ценности
18 5 причин покупать и не покупать Skoda Rapid II
13 Удивительное рядом, но оно запрещено: изысканные дизайнерские решения,...
Новые комментарии
Change privacy settings