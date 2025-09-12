У Toyota Land Cruiser Prado и RAV4 могут появиться электрические версии

Японская марка Toyota представила актуальный внедорожник Land Cruiser Prado (серии J250) в августе 2023 года. Отметим, на многих рынках, в том числе в США, модель продаётся без приставки Prado. Одна из наиболее востребованных моделей бренда – кроссовер RAV4 – в пятый раз сменила поколение в мае 2025-го. У обоих автомобилей на сегодняшний день нет полностью электрических версий, однако в будущем это может измениться.

На фото: актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser (версия для рынка США)

О том, что у Toyota Land Cruiser и RAV4 могут появиться «зелёные» модификации, сообщает Reuters со ссылкой на собственный неназванный источник в компании. Сообщается, что производство полностью электрических моделей будет налажено на заводе в Джорджтауне (штат Кентукки, США). Известно, что место на конвейере для них освободит седан Lexus ES, так как решено, что модель нового поколения, продажи которой в Штатах начнутся в следующем году, будет доставляться из Японии.

Согласно информации агентства, производство большого кроссовера Lexus TX останется на западном заводе в штате Индиана (США). Здесь же выпускается его ближайший родственник – Toyota Grand Highlander, причём производитель намерен увеличить объём его выпуска.

Предполагается, что большой «зелёный» внедорожник будет выполнен по мотивам концепта Toyota Land Cruiser Se, который был представлен в октябре 2023 года в рамках автосалона в Токио. Отметим, шоу-кар имеет оригинальную внешность, несущий кузов (а не рамную конструкцию, как «обычный» Land Cruiser Prado), три ряда сидений, а на разгон с места до «сотни» ему требуется около 5 секунд.

Концепт Toyota Land Cruiser Se 1 / 2 Концепт Toyota Land Cruiser Se 2 / 2

Отметим, актуальный Toyota Land Cruiser в США оснащается гибридной силовой установкой i-Force Max, в основе которой находится бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра. Этот двигатель работает в тандеме с восьмиступенчатым автоматом со встроенным электромотором, ещё в состав системы входит батарея ёмкостью 1,87 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 330 л.с., максимальный крутящий момент – 630 Нм.

На фото: актуальный кроссовер Toyota RAV (версия для рынка США)

Кроссоверу Toyota RAV4 ранее прочили полностью «зелёную» версию, но в ходе недавней смены генерации модель ей так и не обзавелась. Судя по всему, в дальнейшем гамму «Рафика» всё-таки могут расширить за счёт «электрички». Подробности о «начинке» потенциальной новинки, вероятно, появятся позже.

Нынешний кроссовер, предназначенный для американского рынка, предлагается с гибридной установкой нового поколения, которая включает в себя бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра и электромеханический вариатор. У полноприводных версий Toyota RAV4 на задней оси имеется дополнительный электромотор. Совокупная отдача передприводного варианта равна 229 л.с., полноприводника – 239 л.с. Ещё есть подзаряжаемый гибрид с тяговой батареей ёмкостью 22,7 кВт*ч, отдача системы – 324 л.с.