В Казахстане появился седан Chery Arrizo 6 – это брат Omoda S5 GT, и у него новый дизайн

01.11.2025 227 0 0

В соседней стране новая четырехдверка Chery пока доступна в единственной комплектации с безальтернативным турбомотором 1.5 и роботом. По предварительным данным, клиентам предложены машины локальной сборки.

Компания Chery представила в Казахстане новый седан Arrizo 6. Это имя используется и на остальных рынках за пределами КНР, но наши соседи чуть ли не первыми получили модель с таким дизайном. Дело в том, что в большинстве других стран под названием Arrizo 6 сегодня продают четырехдверку, которая является разновидностью уже почившего в Китае седана Chery Arrizo 5 Plus. В Казахстане же в «шестерку» превратилась модель, известная на родине как Chery Arrizo 5 GT (в Поднебесной этот седан тоже уже сняли с продаж), причем внешность местной версии доработали. Также отметим, что россиянам казахстанский седан тоже так или иначе знаком, ведь у нас Arrizo 5 GT представлен как Omoda S5 GT (стандартный седан Omoda S5 в РФ сделан на базе Arrizo 5 Plus).

Оптика у нового Chery Arrizo 6 такая же, как у российского седана Omoda S5 GT. А вот передний бампер и радиаторная решетка у модели Chery – оригинальные. Предназначенная для Казахстана «шестерка» еще получила иные корпуса наружных зеркал, вдобавок на заднем бампере у нее прямоугольные патрубки выпускной системы вместо сдвоенных круглых у нашей Омоды. Интерьер такой же, как у S5 GT, не считая надписи на руле.

Габариты у казахстанского Arrizo 6 и нашего оспортивленного седана Omoda S5 GT совпадают. Длина – 4691 мм, ширина – 1814 мм, высота – 1493 мм, колесная база – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет – 160 мм. Новинке Chery положены 16-дюймовые диски, тогда как у Омоды 17-дюймовые. Объем багажника составляет 482 литра.

Под капотом Chery Arrizo 6 установлена бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У Omoda S5 GT в РФ аналогичный двигатель, но наш седан имеет вариатор.

В Казахстане модель пока доступна в единственной комплектации Comfort. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль.

Казахстанские СМИ, в свою очередь, уточняют, что сборка Chery Arrizo 6 локализована: выпуск налажен на заводе Astana Motors. Седан стоит 8 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 1,3 млн рублей по актуальному курсу. Отметим, в Казахстане сегодня присутствует стандартный седан Omoda S5, а вот GT-версии там нет. Обычная же четырехдверка Омоды там предложена с атмосферником 1.5 (113 л.с.) или с тем же 1.5T (147 л.с.), оба двигателя сочетаются с вариатором. Базовая «эска» на казахстанском рынке стоит столько же, сколько и Chery Arrizo 6.

