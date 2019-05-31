В линейке MG появится рамный внедорожник. За основу возьмут «китайца»

Новая модель выйдет на рынок в следующем году. Внедорожник будет доступен с дизелем, задним или полным приводом. Главные конкуренты – SsangYong Rexton и Toyota Fortuner.

Год назад во время дебюта предвестника кроссовера HS – концепта X-Motion – марка MG заявила, что у него рамное шасси. Товарная версия раму так и не получила, SUV оказался унифицирован с Roewe RX5. Напомним, MG и Roewe принадлежат китайскому концерну SAIC. Однако рамный внедорожник в гамме некогда британского бренда все же появится: такой автомобиль будут продавать в Индии с 2020 года, сообщают местные СМИ. Впрочем, о совершенно новой модели речь не идет – MG клонирует Maxus D90. Для тех, кто не в курсе: маркой Maxus также владеет SAIC.

1 / 3 Maxus D90 2 / 3 Maxus D90 3 / 3 Maxus D90

Исходный D90 стартовал в Китае в 2017-м, он, в свою очередь, построен на базе пикапа Maxus T60 (у обеих моделей лестничная рама). Длина внедорожника Maxus равна 5005 мм, расстояние между осями – 2950 мм. «Китаец» доступен с пяти-, шести- или семиместным салоном. Вероятно, флагман MG от донора будет незначительно отличаться дизайном экстерьера и интерьера. На родине для D90 предусмотрены камеры кругового обзора, системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, мультимедийная система с большим тачскрином, автопарковщик. Достанется ли весь этот набор новинке MG – пока неизвестно.

1 / 3 Maxus D90 2 / 3 Maxus D90 3 / 3 Maxus D90

На домашнем рынке Maxus D90 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 224 л.с. (360 Нм), которая сочетается с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом». Привод – задний или полный. Этот двигатель, скорее всего, перейдет и на модель MG, плюс в Индии внедорожник должен еще обзавестись дизелем, но подробностей о моторе на «тяжелом» топливе нет.

В Индии внедорожник MG бросит вызов Toyota Fortuner и Mahindra Alturas G4 (локальная версия SsangYong Rexton нового поколения). Причем, по мнению местных профильных медиа, аналог «китайца» будет дороже конкурентов – ему прочат стартовую цену в 3 000 000 рупий, что эквивалентно примерно 2 795 000 рублей по актуальному курсу. Модель Тойоты стоит от 2 783 000 рупий (около 2 593 000 рублей), Alturas G4 – от 2 770 000 рупий (около 2 580 000 рублей).

1 / 2 Maxus D90 2 / 2 Maxus D90

Кстати, в линейке MG уже есть клон «китайца» — только-только представленный кроссовер Hector построен на базе Baojun 530 (марка Baojun – это совместный проект SAIC и General Motors). Гектор также предназначен, прежде всего, для Индии, там его продажи начнутся в июне 2019-го.

Между тем ранее Kolesa.ru испытал другого родственника Maxus D90 – соплатформенный внедорожник Roewe RX8.