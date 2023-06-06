В преддверии скорой двойной премьеры Lexus показал ещё пару тизеров TX и GX

Lexus ранее анонсировал скорое расширение линейки за счёт сразу двух моделей: первые тизеры большого кроссовера TX и внедорожника GX следующего поколения были опубликованы в первой половине прошлого месяца. Теперь производитель расщедрился на пару новых снимков, причём на каждом из них запечатлена передняя часть одной из новинок. Премьера SUV марки Lexus пройдёт вечером 8 июня (в РФ будет уже девятое число).
Lexus TX окажется ближайшим «родственником» кроссовера Toyota Grand Highlander, который дебютировал в начале февраля 2023 года. Главным рынком для обеих моделей станут Штаты. Напомним, на первом тизере была запечатлена часть боковины будущей новинки, на следующей порции снимков показался салон SUV, а теперь японская марка продемонстрировала переднюю часть TX.
На тизере видна головная оптика с узкими «клиньями» ходовых огней, часть трапециевидной радиаторной решётки, логотип бренда, расположенный по центру под кромкой капота, а также боковое зеркало с хромированной вставкой. Нижняя часть переднего бампера пока находится «за кадром». Также у новинки будет «парящая» крыша (за счёт чёрных стоек).
Судя по фото интерьера, у кроссовера трёхрядный салон (как и у родственного Гранда), а посадочная формула – 2+2+2, где второй ряд представляет собой два отдельных кресла. Ещё на одном снимке показаны элементы дверных панелей TX, оформленные в актуальном фирменном стиле и часть передней панели с боковым дефлектором вентиляции.
Lexus TX будет базироваться на той же модульной платформе GA-K, которая лежит в основе родственного кроссовера Toyota. Пока что официальной информации о технике будущего кроссовера Lexus по-прежнему нет. При этом среди зарегистрированных товарных знаков числились обозначения TX350, TX500h и TX550h+, то есть, очевидно, модель предложат с «традиционным» ДВС, в виде «обычного», а также подзаряжаемого гибридов.
Как мы уже отметили, ещё одной новинкой, которую Lexus готовится презентовать через несколько дней, станет внедорожник GX следующей генерации. Ранее компания показала головную оптику, а также не полностью боковину и корму. На сегодняшнем тизере показалась передняя часть будущей новинки. На снимке видна чёрная веретенообразная решётка радиатора в крупным логотипом марки, такого же цвета крыша с полноценными рейлингами и корпусами наружных зеркал. Воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, окрашен в цвет кузова и визуально находит на массивный «гриль».
Согласно предварительной информации, Lexus GX сохранит раму и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX (если точнее, то в основу наверняка ляжет укороченная версия «тележки» GA-F, которая создана в рамках тойотовской архитектуры TNGA). У модели, вероятно, будут гибридные модификации. Актуальный полноприводный внедорожник GX доступен с бензиновым «атмосферником» V8 объёмом 4,6 литра, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Ожидается, что следом за внедорожником Lexus поколение сменит и родственный Toyota Land Cruiser Prado.
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