В преддверии скорой двойной премьеры Lexus показал ещё пару тизеров TX и GX

Lexus ранее анонсировал скорое расширение линейки за счёт сразу двух моделей: первые тизеры большого кроссовера TX и внедорожника GX следующего поколения были опубликованы в первой половине прошлого месяца. Теперь производитель расщедрился на пару новых снимков, причём на каждом из них запечатлена передняя часть одной из новинок. Премьера SUV марки Lexus пройдёт вечером 8 июня (в РФ будет уже девятое число).

Новый тизер Lexus TX

Lexus TX окажется ближайшим «родственником» кроссовера Toyota Grand Highlander, который дебютировал в начале февраля 2023 года. Главным рынком для обеих моделей станут Штаты. Напомним, на первом тизере была запечатлена часть боковины будущей новинки, на следующей порции снимков показался салон SUV, а теперь японская марка продемонстрировала переднюю часть TX.



Первый тизер Lexus TX

На тизере видна головная оптика с узкими «клиньями» ходовых огней, часть трапециевидной радиаторной решётки, логотип бренда, расположенный по центру под кромкой капота, а также боковое зеркало с хромированной вставкой. Нижняя часть переднего бампера пока находится «за кадром». Также у новинки будет «парящая» крыша (за счёт чёрных стоек).



Тизеры салона Lexus TX 1 / 2 Тизеры салона Lexus TX 2 / 2

Судя по фото интерьера, у кроссовера трёхрядный салон (как и у родственного Гранда), а посадочная формула – 2+2+2, где второй ряд представляет собой два отдельных кресла. Ещё на одном снимке показаны элементы дверных панелей TX, оформленные в актуальном фирменном стиле и часть передней панели с боковым дефлектором вентиляции.

Lexus TX будет базироваться на той же модульной платформе GA-K, которая лежит в основе родственного кроссовера Toyota. Пока что официальной информации о технике будущего кроссовера Lexus по-прежнему нет. При этом среди зарегистрированных товарных знаков числились обозначения TX350, TX500h и TX550h+, то есть, очевидно, модель предложат с «традиционным» ДВС, в виде «обычного», а также подзаряжаемого гибридов.

Новый тизер Lexus GX следующего поколения

Как мы уже отметили, ещё одной новинкой, которую Lexus готовится презентовать через несколько дней, станет внедорожник GX следующей генерации. Ранее компания показала головную оптику, а также не полностью боковину и корму. На сегодняшнем тизере показалась передняя часть будущей новинки. На снимке видна чёрная веретенообразная решётка радиатора в крупным логотипом марки, такого же цвета крыша с полноценными рейлингами и корпусами наружных зеркал. Воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, окрашен в цвет кузова и визуально находит на массивный «гриль».



Предыдущие тизеры Lexus GX следующего поколения 1 / 3 Предыдущие тизеры Lexus GX следующего поколения 2 / 3 Предыдущие тизеры Lexus GX следующего поколения 3 / 3

Согласно предварительной информации, Lexus GX сохранит раму и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX (если точнее, то в основу наверняка ляжет укороченная версия «тележки» GA-F, которая создана в рамках тойотовской архитектуры TNGA). У модели, вероятно, будут гибридные модификации. Актуальный полноприводный внедорожник GX доступен с бензиновым «атмосферником» V8 объёмом 4,6 литра, который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Ожидается, что следом за внедорожником Lexus поколение сменит и родственный Toyota Land Cruiser Prado.

