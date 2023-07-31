В РФ подросли продажи автомобильных шин, но не в премиальном сегменте

Согласно отчёту оператора системы маркировки «Честный знак», за первую половину текущего года рынок шин всех категорий в РФ составил в общей сложности около 24,1 млн покрышек. Этот результат оказался на 5% больше, по сравнению с показателем первого полугодия кризисного 2022-го. При этом в первом квартале был зафиксирован спад (за январь-март продажи сократились на 8,5%), а в апреле-июне объём реализованной автомобильной резины вырос на 16,4%.

Основная часть рынка по-прежнему приходится на легковые шины: продажи в рознице во втором квартале этого года выросли сразу на 64,4% (до 5,8 млн единиц). При этом основная доля пришлась, что логично, на летние шины (4,9 млн шт.), ведь именно в это время проходит сезон смены резины. Во втором квартале средняя стоимость летних покрышек подросла на 1% (по сравнению с январём-мартом 2023-го).



Как сообщает «Коммерсант», если актуальную среднюю стоимость на шинном рынке сравнить с ценником, действующим в течение аналогичного периода прошлого года, станет ясно, что шины за год подешевели на 22%.

Согласно отчёту, объём выпуска шин всех категорий в первом полугодии упал на 27,5% и составил 14,2 млн единиц. Во втором квартале был зафиксирован минус на уровне 13,2% (произведено 7,7 млн шин). Большая часть рынка по-прежнему состоит из продукции местного производства: на неё приходится 10,4 млн покрышек, тогда как на импорт – 6,4 млн шт. Стоит отметить, что до начала кризиса на долю импорта проходился меньший объём продукции, однако тогда большая часть местных шин выпускалась в РФ иностранными компаниями, которые за последние полтора года успели распродать свой российский бизнес.



Отметим, группа «С8 Промышленные активы» не только приобрела местные активы Cordiant, но и получила от Continental права на бренд Gislaved; в итоге по объёму мощностей она вошла в первую тройку производителей автомобильной резины в России. В группе считают, что спрос клиентов в премиальном сегменте шин пока что остаётся неудовлетворенным, так как большинство иностранных марок ушли с российского рынка, а альтернативы им пока нет.

В первом полугодии лидером российского шинного рынка по объёму выпуска покрышек стала компания «Татнефть»: в текущем году она купила местный завод у финского шинника Nokian. В дальнейшем на этом предприятии будут выпускать продукцию под брендом Ikon Tyres (в в летнем сезоне 2023 года поставлялись шины марки Nokian Tyres). Кстати, ещё новому собственнику в рамках сделки отошёл бренд Nordman, который он сможет использовать в дальнейшем.



Напомним, минувшей весной стало известно о том, что свой бизнес в РФ продала и французская шинная компания Michelin. В роли покупателя выступил дистрибутор продукции марки ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс». В список активов входило предприятие, расположенное в Московской области (Давыдово), его производственные мощности рассчитаны на выпуск до 2 млн шин в год.