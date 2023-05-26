Шинная компания Michelin продала свой бизнес в РФ, включая завод в Подмосковье

Именно Michelin оказался первым иностранным глобальным шинником, который начал выпускать продукцию под своим брендом в России: предприятие французской компании, расположенное в Московской области (Давыдово), было открыто почти 20 лет назад, в 2004-м. У этой площадки мощности рассчитаны на производство до 2 млн покрышек в год, приоритетным направлением является резина для легковых автомобилей (как летняя, так и зимняя). Основной объём локализованной продукции отправлялся на российский рынок, но часть была предназначена для экспорта.

Российский завод Michelin был отправлен в простой в середине марта 2022 года, а в конце июня руководство французской компании объявило о том, что намерено избавиться от местного бизнеса (предполагалось, что представительство в РФ начнёт существовать как независимая структура). Тогда же глава российского офиса Дмитрий Молоканов отмечал, что в планах есть перезапуск завода в Давыдово: предполагалось начать здесь производство шин других марок. Однако реализовать этот сценарий французскому шиннику в итоге так и не удалось



Теперь в головном офисе официально объявили о том, что продали все свои российские активы компании «Пауэр Интернэшнл Тайрс» (Power International Tires). Напомним, это давний партнёр французского шинника и дистрибутор продукции Michelin, а также ряда других марок. Теперь фирма стала новым владельцем компаний Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) и Camso CIS.

Сделка уже получила одобрение местных властей, её сумма не раскрывается. ООО «Пауэр Интернэшнл Тайрс» теперь владеет шинным заводом в Подмосковье. В компании отметили, что соглашение позволит штату местного представительства, который насчитывает 250 человек, сохранить рабочие места; при этом основная часть персонала – это сотрудники предприятия в Давыдово.



В Michelin отметили, что расходы, которые были связаны с прекращением деятельности в РФ, отображены в показателях за 2022 год. Напомним, ранее на объём производства шин в РФ приходился лишь 1% от общего объёма выпуска компании в целом. При этом доля продукции, проданной на российском рынке (включая импорт), от совокупного объёма продаж Michelin составляла всего 2%.

Некоторые другие иностранные шинники тоже приняли решение покинуть российский рынок. Так, одной из самых востребованных в РФ ранее была продукция финской марки Nokian Tyres. Местный бизнес был продан «Татнефти», включая завод во Всеволожске (Ленинградская область): его производственная мощность рассчитана на 17 млн шин в год). Здесь решено наладить производство автомобильной резины под новым брендом – Ikon.



Ещё одним шинным заводом, который недавно сменил владельца, стала площадка Continental, которая расположена в Калуге. Её производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск 4 млн покрышек. В роли покупателя местных активов немецкого производителя выступил холдинг S8 Capital.