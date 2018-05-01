В Subaru признали фальсификацию показателей расхода топлива почти у тысячи автомобилей

В Subaru признали фальсификацию показателей расхода топлива почти у тысячи автомобилей

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Внутреннее расследование началось ещё в декабре 2017 года, оно коснулось машин бренда, выпущенных с 2012 по 2017 годы.

Автопроизводитель Subaru и японская юридическая фирма в конце прошлого года начали внутреннее расследование, касающееся фальсификаций показаний расхода топлива новых автомобилей бренда. Компании пришлось пойти на этот шаг из-за того, что некоторые сотрудники рассказали о нарушениях в ходе финальных проверок машин, предположив, что часть сведений, касающихся экономии топлива, могли быть изменены.

На фото: Subaru BRZ

На фото: Subaru BRZ

Напомним, изначально очередной виток проблем у Субару начался после того, как о возможных нарушениях заявили в Тойоте, для которой этот японский производитель выпускает спорткары Toyota GT86 (это перелицованная версия купе Subaru BRZ).

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В итоге производитель опубликовал результаты проведённого расследования. В компании признали, что выявили несоответствия данных о потреблении топлива у 903 автомобилей, которые были выпущены на японском заводе Subaru в период с декабря 2012-го по ноябрь 2017 года. Более раннюю информацию проверить не удалось, при этом, по свидетельствам сотрудников, фальсифицировать данные могли начать ещё в 2002 году.

Согласно отчёту Subaru, инспекторы иногда корректировали значения показателей (в случае, если результаты соответствовали внутренним стандартам контроля качества), чтобы уменьшить расхождения, чтобы избежать вопросов со стороны руководства. В компании пояснили, что реальные результаты расхода топлива при этом не только занижались, но и наоборот, завышались. Также представители отметили, что корректировки могли быть внесены некомпетентным персоналом.

При этом все 903 автомобиля были впоследствии проверены на соответствие ныне действующим в стране стандартам безопасности. Они прошли тест, так как внутренние нормы Subaru строже, поэтому компании не пришлось объявлять об отзыве машин.

Представители японского автопроизводителя сказали о том, что «искренне сожалеют» об этой ошибке, которая к тому же была выявлена на фоне недавнего скандала, связанного с ненадлежащим образом проведённой финальной оценкой качества машин. Для того, чтобы предотвратить появление подобных ситуаций в будущем и «восстановить утраченное доверие», компания намеревается предпринять меры, которые затронут как руководителей, так и обычных сотрудников предприятий Subaru.

На фото: президент Subaru Ясуюки Ёсинага

На фото: президент Subaru Ясуюки Ёсинага

В марте 2018 года стало известно о том, что Subaru меняет президента: глава японской автомобильной компании Ясуюки Ёсинага покинет свой пост в июне. При этом он останется в кресле главного исполнительного директора, а также станет председателем совета директоров. Освободившуюся вакансию займёт глава североамериканского подразделения Томоми Накамура.

Можно предположить, что несмотря на то, что машины даже не пришлось отзывать, на стоимости акций Subaru признание в фальсификации данных всё же скажется.

Напомним, ранее в японском автопроме прогремел ещё один скандал: он «больнее всего ударил» по Mitsubishi. Речь идёт о том, что в компании искажали данные по экономии расхода топлива. Сначала проблема касалась только малолитражек Mitsubishi eK и Nissan Dayz, затем стало известно и о других моделях: Outlander и Outlander PHEV, Mirage, Delica D:5, Pajero, RVR, i-MiEV, Minicab-MiEV Van и Minicab-MiEV Truck. В результате Mitsubishi была поглощена альянсом Renault-Nissan.

 

Теги: Авто и бизнес , За рубежом , Происшествия , нарушения , расследование , расход топлива , скандал , топливо , фальсификация , японская компания , японские автомобили , японские автопроизводители , японские иномарки , японский автопроизводитель , японский автопром , Subaru
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