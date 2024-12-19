Внедорожник Rox 01 официально дебютировал в РФ, «серые» машины будут заблокированы

Компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» уже известна нашим читателям как официальный дистрибьютор марки Oting, принадлежащей китайскому концерну Sinomach, а теперь её же дилеры займутся продажами и обслуживанием автомобилей Rox Motor. У Rox Motor пока только одна модель — флагманский внедорожник Rox 01, но в ближайшие годы гамму пополнят более компактные и доступные модели, а Rox 01 в следующем году ожидает рестайлинг.

Rox 01 известен в Китае как Jishi 01, на ряде внешних рынков — как Polestones 01, в России же решено продавать его под материнским брендом. Мировую премьеру внедорожник справил в августе прошлого года, в Китае его коммерческие успехи пока довольно скромные: с января по ноябрь этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продано лишь 3747 штук — поэтому неудивительно, что Rox Motor спешит осваивать внешние рынки. В России Rox 01 метит в нишу, занятую Li Auto, которая, как известно, поднялась на производстве дорогих plug-in гибридных кроссоверов. По цене и габаритам Rox 01 соответствует Li L7, но позиционируется как внедорожник, а не как кроссовер.

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Дизайн Rox 01, слегка напоминающий современный Land Rover Defender, разработала шанхайская студия итальянского ателье Pininfarina. Габаритная длина внедорожника — 5295 мм (с учётом запаски на багажной двери), ширина — 1980 мм, высота — 1869 мм, колёсная база — 3010 мм. Дорожный просвет — 215 мм, угол въезда — 22,2 градуса, угол съезда — 25,1 градуса, угол рампы — 19,7 градуса, глубина преодолеваемого брода — 700 мм. Штатная размерность шин — 275/45 R 21.

Кузов у Rox 01 несущий, он на 87% изготовлен из высокопрочных сталей, заявленная жёсткость на кручение — 40,469 Нм/градус (это уровень суперкаров). Подвеска — пружинная с адаптивными амортизаторами, спереди на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажная. Особо подчёркивается, что в конструкции Rox 01 используются комплектующие именитых брендов — Autoliv, BASF, BorgWarner, Bosch, CALT, Continental, Faurecia, Hella, Mahle, Pirelli, Qualcomm, SKF и Valeo.

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Бензиновый двигатель B15F для Rox 01 поставляется компания Xinchen China Power — она же, к слову, делает двигатели для Li Auto. B15F — это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., он установлен спереди поперечно, механически не связан с колёсами и работает в режиме генератора, заряжая тяговую батарею CATL ёмкостью 56 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора, передний выдаёт 150 кВт (204 л.с.) и 340 Нм, задний — 200 кВт (272 л.с.) и 400 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 350 кВт (476 л.с.) и 740 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

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Максимальная мощность зарядки батареи — 100 кВт, пополнить на ней заряд с 0 до 80% можно за 28 минут, полная зарядка на мощности 7 кВт займёт 8 часов 40 минут. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС составляет 306 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (70 л) — 1362 км. Снаряженная масса внедорожника — 2580-2660 кг в зависимости от комплектации.

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Салон у Rox 01 трёхрядный, посадочная формула — 2+2+2 (Business lounge edition) либо 2+2+3 (Family edition), то есть во втором ряду в любом случае установлены два раздельных кресла. Объём багажника у 6-местной версии — 548 л, у 7-местной — 535 л. У 7-местной версии можно сложить все кресла второго и третьего рядов, тогда объём багажника увеличится до 2202 л. У 6-местной версии с креслами повышенной комфортности во втором ряду складывается только галёрка, без неё объём багажника вырастает до 1404 л.

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Высокая передняя панель Т-образной формы практически не имеет физических кнопок (есть только «аварийка»). Приборный экран — 12,3-дюймовый, центральный мультимедийный экран — 15,7-дюймовый (встроен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155), ещё один 15,6-дюймовый монитор закреплен на потолке и предназначен для пассажиров второго ряда, к нему можно подключить игровую приставку. Для мелочей в салоне есть 40 различных ниш и карманов, для зарядки гаджетов — до семи USB-портов и два беспроводных лотка. Штатная аудиосистема насчитывает 14 громкоговорителей.

Официальный 7-местный Rox 01 стоит в России от 9 169 000 рублей, 6-местный — от 9 379 000 рублей. «Серые» дилеры продают ту же модель на 20-30% дешевле, но OOO «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» обещает, что машины, ввезённые «серыми» дилерами в Россию после декабря 2024 года, будут блокироваться из Китая — производитель дистанционно отключит у них все экраны, и эксплуатация станет невозможной. Уже проданные машины, к счастью, в безопасности — полагаем, дилеры OOO «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» с радостью возьмут их «на баланс», то есть будут обслуживать, как предписано производителем. Официальная гарантия на Rox 01 в России составляет 5 лет, на батарею — 8 лет.