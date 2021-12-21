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  • Водородный фургон IVe Indigo: кузов без металла, ресурс 15 лет и полная утилизация

Водородный фургон IVe Indigo: кузов без металла, ресурс 15 лет и полная утилизация

21.12.2021 65 0 0

Британский стартап IVe (Innervated Vehicle Engineering) анонсировал выпуск семейства лёгких коммерческих автомобилей с водородной силовой установкой. Старт предзаказов начнётся осенью 2023 года, производство — в 2024 году.

 

Евросоюз и отколовшаяся от него Великобритания сейчас на удивление дружно и щедро финансируют всевозможные водородные стартапы, так как считают, что это единственная реальная возможность сделать полностью экологически чистыми автомобильные коммерческие перевозки и освободить, наконец, планету от зловредных антропогенных выбросов CO2. Стартап IVe тоже получил в виде грантов денежки на разработку своей машины, а сама разработка ведётся в британском технопарке MIRA в Нанитоне (графство Уорикшир) — цитадели всевозможных стартапов (здесь же работают компании Polestar, Soventem и Viritech).

IVe хочет выпускать инновационные лёгкие коммерческие автомобили Indigo с водородной силовой установкой. Отличие от уже существующих серийных аналогов (например тех, что запустил на днях в производство Stellantis) состоит в том, что Indigo – не конверсия существующей модели, а спроектированный с чистого листа электромобиль. В конструкции кузова и шасси практически не будет металлических деталей — вместо них планируется использовать композиты с органическими волокнами, которые легко утилизировать после окончания срока службы. Заявленный срок службы немаленький — 15 лет.

Подробностей о силовой установке пока нет, но немецкий журнал auto motor und sport сообщает, что запас хода на одной заправке составит от 660 до 900 км, то есть на уровне дизельных аналогов. Водород общей массой 13,5 кг хранится в трёх баллонах. Грузоподъёмность — 1,5 т, полная масса — 3,5 т. Вместо буферной батареи планируется использовать суперконденсаторы.

Кабина сделана максимально обтекаемой, без наружных зеркал (их заменяют камеры), а между фарами установлен экран, на который будут транслироваться справочные и рекламные сообщения. Водитель сидит по центру, так что адаптации кабины под левостороннее и правостороннее движение не потребуется — можно спокойно ездить из Великобритании в ЕС и обратно. За местом водителя есть свободной место для багажа, спальной полки либо одного-двух дополнительных кресел, а на задней стенке кабины можно установить дверь для прохода в грузовой отсек.

IVe Indigo будет предлагаться в виде шасси с надстройкой и фургона. Пассажирская версия (микроавтобус) тоже наверняка появится. Производство будет вестись крупноузловым способом по месту потребления — вероятно, речь идёт о так называемых микрофабриках (без цехов штамповки, сварки и окраски), которые активно продвигает другой британский электромобильный стартап Arrival. Пилотную сборку в любом случае планируется организовать в Великобритании, ну а дальше — как пойдёт.

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