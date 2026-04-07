Volkswagen готовит преемника для отправленного в отставку Touareg

Volkswagen Touareg дебютировал в 2002-м, его ближайшим родственником является Porsche Cayenne. За прошедшие годы модель лишь дважды сменила генерацию, при этом актуальный кроссовер третьего поколения был представлен в 2018-м, а обновление пережил весной 2023-го. Выпуск SUV был налажен на заводе в Братиславе. О том, что кроссовер будет снят с производства, стало известно в августе 2025-го, причём сообщалось о том, что прямого наследника у него не будет. О прощальной версии VW Touareg с прибавкой Final Edition к названию мы рассказывали в октябре прошлого года.

На фото: уходящий Volkswagen Touareg Final Edition

Тем не менее, первое упоминание о возможном преемнике появилось ещё в сентябре 2025-го, а теперь о том, что немецкая марка занимается разработкой соответствующей новинки, сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу отдела продаж Volkswagen Мартина Сандера. По его словам, компания намерена восполнить пробел, который образовался после отправки нынешнего Touareg в отставку.

Известно, что продажи актуального SUV будут завершены уже через несколько месяцев. Отметим, в гамме уходящего Touareg числились 3,0-литровый бензиновый турбомотор TSI (340 л.с.) и турбодизель TDI такого же объёма (231 или 286 л.с.), ещё гибридная установка eHybrid с 3,0-литровым бензиновым V6 в основе, работающим в тандеме с электромотором (совокупная отдача – 381 л.с.). У топового исполнения Touareg R eHybrid суммарная мощность системы равна 462 л.с.

У готовящегося преемника такого разнообразия, к сожалению поклонников модели, не будет. Мартин Сандер подтвердил прошлогоднее предположение о том, что у грядущего SUV будет только полностью электрическая «начинка». Не исключено, что новинка выйдет на рынок под названием Volkswagen ID. Touareg (официального подтверждения этому пока не было).

На фото: салон Volkswagen Touareg Final Edition

Топ-менеджер VW добавил, что на рынке по-прежнему имеется дефицит дорогих машин, логотип которых не указывал бы на их принадлежность к премиум-классу. Такой «роскошью в скромной обёртке», по мнению Мартина Сандера, являлся уходящий Touareg и, предположительно, окажется его преемник. Он добавил, что покупатели модели, как правило, «очень приземленные и состоятельные люди», которые «не хотят выставлять себя напоказ».

В основу ID. Touareg, по предварительным данным, ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform) разработки концерна Volkswagen. В этом случае он уже не будет соплатформенником Porsche Cayenne, ведь новый полностью электрический кроссовер Порше базируется на «тележке» PPE (Premium Platform Electric). Напомним, «зелёный» Cayenne дебютировал в ноябре прошлого года, а в марте 2026-го он обзавёлся новой версией – Porsche Cayenne S.

Предполагается, что появления Volkswagen ID. Touareg можно ждать после того, как на рынок выйдет новый полностью электрический хэтчбек ID. Golf. Напомним, в начале прошлого месяца компания опубликовала первое изображение VW Golf девятого поколения. Официально компания не обнародовала срок его дебюта, однако известно, что он пройдёт не раньше 2028 года.