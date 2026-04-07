Volkswagen готовит преемника для отправленного в отставку Touareg

07.04.2026 169 0 0
Представитель немецкой компании пояснил, что такой кроссовер предназначен для людей, которые хотят купить дорогой автомобиль без премиального логотипа.

Volkswagen Touareg дебютировал в 2002-м, его ближайшим родственником является Porsche Cayenne. За прошедшие годы модель лишь дважды сменила генерацию, при этом актуальный кроссовер третьего поколения был представлен в 2018-м, а обновление пережил весной 2023-го. Выпуск SUV был налажен на заводе в Братиславе. О том, что кроссовер будет снят с производства, стало известно в августе 2025-го, причём сообщалось о том, что прямого наследника у него не будет. О прощальной версии VW Touareg с прибавкой Final Edition к названию мы рассказывали в октябре прошлого года.

На фото: уходящий Volkswagen Touareg Final Edition

Тем не менее, первое упоминание о возможном преемнике появилось ещё в сентябре 2025-го, а теперь о том, что немецкая марка занимается разработкой соответствующей новинки, сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу отдела продаж Volkswagen Мартина Сандера. По его словам, компания намерена восполнить пробел, который образовался после отправки нынешнего Touareg в отставку.

Известно, что продажи актуального SUV будут завершены уже через несколько месяцев. Отметим, в гамме уходящего Touareg числились 3,0-литровый бензиновый турбомотор TSI (340 л.с.) и турбодизель TDI такого же объёма (231 или 286 л.с.), ещё гибридная установка eHybrid с 3,0-литровым бензиновым V6 в основе, работающим в тандеме с электромотором (совокупная отдача – 381 л.с.). У топового исполнения Touareg R eHybrid суммарная мощность системы равна 462 л.с.

У готовящегося преемника такого разнообразия, к сожалению поклонников модели, не будет. Мартин Сандер подтвердил прошлогоднее предположение о том, что у грядущего SUV будет только полностью электрическая «начинка». Не исключено, что новинка выйдет на рынок под названием Volkswagen ID. Touareg (официального подтверждения этому пока не было).

На фото: салон Volkswagen Touareg Final Edition

Топ-менеджер VW добавил, что на рынке по-прежнему имеется дефицит дорогих машин, логотип которых не указывал бы на их принадлежность к премиум-классу. Такой «роскошью в скромной обёртке», по мнению Мартина Сандера, являлся уходящий Touareg и, предположительно, окажется его преемник. Он добавил, что покупатели модели, как правило, «очень приземленные и состоятельные люди», которые «не хотят выставлять себя напоказ».

В основу ID. Touareg, по предварительным данным, ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform) разработки концерна Volkswagen. В этом случае он уже не будет соплатформенником Porsche Cayenne, ведь новый полностью электрический кроссовер Порше базируется на «тележке» PPE (Premium Platform Electric). Напомним, «зелёный» Cayenne дебютировал в ноябре прошлого года, а в марте 2026-го он обзавёлся новой версией – Porsche Cayenne S.

Предполагается, что появления Volkswagen ID. Touareg можно ждать после того, как на рынок выйдет новый полностью электрический хэтчбек ID. Golf. Напомним, в начале прошлого месяца компания опубликовала первое изображение VW Golf девятого поколения. Официально компания не обнародовала срок его дебюта, однако известно, что он пройдёт не раньше 2028 года.

Статьи / Интервью Кристос Павлидис, главный дизайнер Exeed: о философии дизайна и будущем бренда Современный автомобиль – это баланс между инженерными решениями, технологиями и идеями. Главный дизайнер Exeed Кристос Павлидис рассказал нам в интервью, почему всё начинается с формы, как с... 254 0 0 06.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Будущее отменяется: почему автопром передумал ехать дальше Автопром всегда любил играть в пророка. Концепт-кары – как обещания на первом свидании: дерзкие, красивые и почти никогда не исполняются. Но раньше это было хотя бы просто кокетство. Сегодня... 876 4 0 06.04.2026
Статьи / История Японская кухня: как появилась и почему провалилась Alfa Romeo Arna Почти каждая модель Alfa Romeo в своё время разбивала сердца поклонников знойных «итальянок» по всему миру. Это были как модели с цифровыми индексами – 156, 159, 166, так и Альфы с собственн... 1037 0 0 04.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48108 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19119 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9894 4 2 12.03.2026
