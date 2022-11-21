Новинки ×
  • Volkswagen не планирует выпускать новый пикап для США, несмотря на просьбы дилеров

Volkswagen не планирует выпускать новый пикап для США, несмотря на просьбы дилеров

21.11.2022 166 0 0

При этом немецкий концерн не отказывается от своих планов по разработке грузовика под возрождённой маркой Scout. В линейку также войдёт внедорожник, обе модели предназначены для американского рынка.

 

Сегмент пикапов весьма востребован среди американцев, однако далеко не все бренды могут похвалиться высокими продажами: угнаться за лидерами довольно сложно. В списке бестселлеров на сегодняшний день полноразмерные грузовики местных марок – Ford, Chevrolet и Ram. При этом в сегменте взят курс тотального «озеленения»: так, Ford уже представил полностью электрический пикап F-150 Lightning, Chevrolet показал Silverado EV, а Ram готовит к дебюту «розеточную» версию 1500. Кроме того, в этой нише присутствуют GMC Hummer EV, Rivian R1T, а в дальнейшем ожидается Tesla Cybertruck.

На фото: концепт Volkswagen Tarok

На сегодняшний день марка Vokswagen представлена на американском рынке в разных сегментах, в том числе в нескольких сегментах SUV. Так, спросом пользуется компактный кроссовер Tiguan L (за первые три квартала результат составил 64 336 шт.), одним из лидеров в списке субкомпактных паркетников является Taos (46 835 шт.), а среди среднеразмерных SUV числится Atlas (43 525 шт.). Пикапа в местной линейке бренда нет.

При этом уже не первый год продолжаются обсуждения того, что немецкий концерн Volkswagen может выпустить свой собственный пикап, предназначенный для американского рынка. Ранее топ-менеджеры компании давали весьма расплывчатые комментарии относительно подобного проекта. На том, что немецкому бренду необходим свой пикап в США, продолжают настаивать местные дилеры VW. Кроме того, глава североамериканского подразделения бренда Пабло Ди Си отметил, что ему понравился концепт Tarok, который Volkswagen презентовал в 2019 году.

Эскиз пикапа Scout

Однако просьбы представителей американской торговой сети, очевидно, не были услышаны: как сообщает Automotive News со ссылкой на главу Volkswagen Томаса Шафера, в американской линейке марки в ближайшее время пикап не появится. «На данный момент мы сосредоточены не на модельном ряду», — пояснил он, добавив, что этот вопрос «не является приоритетом» для компании. По словам спикера, у VW есть определённый план развития в США, он расписан до конца второй половины текущего десятилетия.

При этом речь здесь, судя по всему, идёт именно о бренде Volkswagen: то есть на планы пустить в серию в 2026 году пикап и внедорожник под возрождённой маркой Scout это никак не повлияет. Напомним, эти ранее анонсированные электрические новинки предназначены для американского рынка. Компания официально успела пока опубликовать несколько эскизов и один тизер будущего SUV. Не исключено, что Scout представит предвестников своих будущих моделей уже в 2024-ом.

Эскиз пикапа на базе Volkswagen ID.Buzz

Пока что официальной информации об их «начинке» практически нет. Известно, что в основу пикапа и внедорожника ляжет не фольксвагеновская модульная платформа MEB (на ней, в частности, базируются кроссовер ID.4 и вэн ID.Buzz), а некая новая «тележка», но подробностей о ней пока нет. По первому времени Scout намерен продавать в Штатах ежегодно по 250 тыс. «электричек», однако если спрос окажется выше, то производитель готов увеличить объём выпуска.

Напомним, ранее предполагалось, что Volkswagen может дать «зелёный свет» электрическому пикапу на базе ID. Buzz: минувшим летом компания подала соответствующую заявку на патент.

пикап США авторынок слухи новинки Volkswagen Scout

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в... 164 0 0 21.11.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mitsubishi Pajero Sport I Если вы изучаете возможность реализовать свою давнюю мечту и прикупить комфортабельный внедорожник просто потому, что это круто – можете смело переходить к чтению какого-то другого материала... 5039 5 2 20.11.2022
Статьи / История Стосорокет, равных которому нет: 10 самых уникальных версий Mercedes S-class W140 Третье поколение Mercedes S-класса с заводским индексом W140 – один из наиболее знаковых штутгартских звездоносцев. Во-первых, в 1991-м «эска» впервые получила шестилитровый двигатель V12, в... 3459 3 6 19.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 16979 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13815 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10920 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings