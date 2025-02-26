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Второй рестайлинг Mercedes-AMG GLE 63: первые изображения

26.02.2025 86 0 0

Вчера в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии очередного рестайлинга топовой версии кроссовера GLE, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

GLE нынешнего (второго по счёту) поколения дебютировал осенью 2018 года. В начале 2023 года кроссовер получил первое обновление, которое во внешности затронуло прежде всего графику передней и задней оптики. Как мы уже неоднократно сообщали, немецкий автопроизводитель решил продлить конвейерную жизнь всем своим большим кроссоверам — GLE, GLE Coupe и GLS. Сегодня же рассмотрим самую мощную модификацию от AMG, которая буквально на днях попалась фотошпионам.

Первый рестайлинг Mercedes-AMG GLE 63
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Первый рестайлинг Mercedes-AMG GLE 63
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Первый рестайлинг Mercedes-AMG GLE 63
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Судя по имеющимся фотографиям прототипов, паркетник в ходе второго рестайлинга получит более серьёзные изменения спереди: здесь появятся новые фары как по форме, так и по графике габаритных огней (она теперь будет выполнена в виде пары трёхлучевых звёздочек в каждой фаре), чуть более крупная решётка радиатора и новый бампер. Оформление решётки пока не проглядывается сквозь маскировочную плёнку, однако можем предположить, что она будет выполнена в стилистике нового Е-класса и электрических моделей компании, то есть получит контрастную чёрную окантовку. Сзади уже частично можно увидеть дизайн фонарей, тут также появятся по две звезды с каждой стороны, как у Е-класса, которые придут на смену достаточно простеньким полоскам габаритов первого рестайлинга. При этом между фонарями может появиться визуально их объединяющая декоративная вставка. Кроме того, мы изобразили кроссовер с дисками нового дизайна, как на тестовых прототипах.        

Рендер второго рестайлинга Mercedes-AMG GLE 63

Что же касается технической части, то обновлённый GLE 63 AMG может получить гибридную силовую установку с новым мотором V8 объёмом 4,0 литра. Нынешний кроссовер комплектуется двигателем аналогичного формата, он развивает 612 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Изменения затронут и младшую спортивную модель с индексом 53 AMG: на смену мягкому гибриду придёт подзаряжаемый гибрид в составе 3,0-литровой рядной турбошестёрки и электромотора, общая мощность системы составит 536 л.с.

Рендер второго рестайлинга Mercedes-AMG GLE 63

Премьера повторно обновлённого GLE ожидается в 2026 году. Между тем недавно стало известно о решении Mercedes-Benz унифицировать дизайн своих будущих электрических и бензиновых моделей.

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