Хэтчбек Mitsubishi Colt опять покидает Европу после короткого возвращения

01.10.2025 121 0 0

Актуальный Mitsubishi Colt седьмого по европейской хронологии поколения является клоном Renault Clio пятого поколения, которому только что на смену пришёл Clio шестого поколения. Нового Mitsubishi Colt на базе «шестого» Clio не будет, но в будущем возможен чисто электрический Colt на базе другой модели Renault.

Из оригинальных моделей Mitsubishi в Европе остался только флагманский кроссовер Outlander, остальные — это клоны моделей Renault: субкомпактный кроссовер Mitsubishi ASX представляет собой слегка перелицованный Renault Captur, компактный кроссовер Mitsubishi Grandis сделан на базе Renault Symbioz, свежепредставленный компактный электрический кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross является родным братом Renault Scenic E-Tech.

«Седьмой» Mitsubishi Colt, наспех состряпанный из рестайлингового Renault Clio пятого поколения, вышел на европейский рынок в октябре 2023 года, то есть спустя почти десять лет после того, как здесь прекратились продажи предыдущего Кольта. По данным JATO Dynamics, в 2024 году Mitsubishi Colt разошёлся в Европе тиражом 12 842 шт., с января по август текущего года продано 9849 шт. Для сравнения скажем, что продажи родственного Renault Clio составили 216 317 шт. и 148 839 шт. соответственно.

Производятся «седьмой» Colt и «пятый» Clio на турецком заводе Oyak Renault в Бурсе, но в начале сентября был представлен Renault Clio шестого поколения, так что «седьмой» Colt и «пятый» Clio до конца этого года покинут конвейер, чтобы уступить место новичку.

Mitsubishi Motors не смогла либо не захотела договориться с Renault Group о выпуске нового Colt на базе «шестого» Clio — представитель японской компании подтвердил немецкому журналу auto-motor-und-sport, что в следующем году не запланирован выпуск Mitsubishi Colt для европейского рынка, но завод в Бурсе выпустит достаточно экземпляров актуального Кольта, чтобы дилеры продавали его и в 2026 году, просто это будут машины 2025 года выпуска.

На данный момент Colt является самой дешёвой моделью Mitsubishi в Европе, цены в Германии начинаются от 15 990 евро за базовую версию с 1,0-литровым бензиновым мотором (67 л.с., 95 Нм) и 5-ступенчатой МКП — это весьма выгодное предложение, ведь ещё продающийся «пятый» Renault Clio стоит от 19 350 евро, но есть и более дешёвый аналог — Dacia Sandero с ценником от 12 490 евро с той же чахлой «литрушкой» мощностью 67 л.с.

Минувшей весной во французской прессе ходили слухи о том, что Mitsubishi готовит младший электромобиль на платформе AmpR Small, первыми отпрысками которой стали Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech и новый Nissan Micra. Возможно, новая модель Mitsubishi на этой платформе получит имя Colt, но она ожидается не раньше 2027 года, так что в любом случае в европейской истории Colt опять возникнет пауза. Даже если Mitsubishi Colt вернётся в виде электромобиля, он не будет таким дешёвый, как нынешний «углеводородный» хэтчбек, поэтому жителям Европы, желающим приобрести Mitsubishi по минимальной цене, следует поторопиться с покупкой.

