Xiaomi «прогревает» Европу мощным электрическим суперкаром Vision Gran Turismo

В рамках выставки Mobile World Congress 2026 в Барселоне китайская компания Xiaomi представила электрический суперкар Vision Gran Turismo, разработанный специально для компьютерной игры Gran Turismo 7, доступной на игровых консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 компании Sony. Сам суперкар предстал перед публикой в Барселоне в физическом воплощении и в натуральную величину. Не исключено, что по его мотивам Xiaomi захочет сделать серийный суперкар.

На китайский авторынок Xiaomi вышла в марте 2024 года и почти мгновенно стала одним из лидирующих производителей электромобилей — такого мощного и быстрого старта не было ни у одной другой китайский автомобильной компании. Разумеется, успеху способствовали имя Xiaomi, раскрученное на рынке смартфонов и другой бытовой электроники, и очень большие финансовые вливания, о которых молодые конкуренты, начинавшие бизнес с нуля, могли только мечтать.

В 2025 году Xiaomi реализовала в Китае 411 837 машин, официальных поставок в другие страны пока нет, но они начнутся в 2027 году, и одна из главных целей — покорение Европы. В прошлом году Xiaomi привлекла внимание европейцев парой рекордов Нюрбургринга, а теперь состряпала для игры Gran Turismo 7 уникальный суперкар, получивший незамысловатое Vision Gran Turismo, и привезла его на выставку MWC 2026 в Барселону.

Имя Xiaomi присутствует в Gran Turismo 7 с лета прошлого года — тогда в ней появился рекордный спортседан Xiaomi SU7 Ultra, он стал первым китайским автомобилей, попавшим в обширный каталог игры. Ну а Xiaomi Vision Gran Turismo станет одним из примерно четырёх десятков концептов, созданных специально для игровой серии Gran Turismo различными автомобильными компаниями (в основном из Европы, Японии и США).

Xiaomi Vision Gran Turismo — один из самых мощных суперкаров в игре, его электрическая силовая установка выдаёт порядка 1900 л.с., но внешность довольно скромная и лаконичная. Идея состояла в том, чтобы создать эффективные с точки зрения прижимной нагрузки формы без сильно выпирающих аэродинамических элементов, поэтому Xiaomi Vision GT есть стабилизирующий киль на крыше, но нет антикрыла, его заменят огромная дыра диффузора в корме, обрамлённая красной светодиодной скобой фонарей.

Переднюю ось на высоких скоростях нагружают потоки воздуха попадающие в пасть передка и выходящие через широкие зазоры в передних крыльях и через прорезь перед лобовым стеклом. Колёса прикрыты фиксированными колпаками, их положение при вращении колёс не меняется. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х у Xiaomi Vision GT составляет 0,29 — это очень хороший результат для машин такого типа.

В двухместном кокпите Xiaomi Vision GT видим два рассчитанных на полулежачую посадку кресла, интегрированный в силовую структуру кузова, можно регулировать лишь положение рулевой колонки и педального узла. Вместо традиционного руля установлен штурвал с пятью экранами и двумя барабанчиками для выбора настроек. Основой щиток приборов представляет собой широкую панорамную полосу, отнесённую к лобовому стеклу, по её краям разместились экранчики камер заднего вида. На узком центральном тоннеле расположились Т-образный селектор режимов силовой установки и ряд других физических металлических клавиш.

Понятно, что Xiaomi Vision GT — это чисто игровой проект, но в нём нет ничего такого, что нельзя было бы воплотить в серийном флагманском суперкаре. Рискнём предположить, что такой суперкар у Xiaomi в будущем появится, чтобы порадовать клиентов и утереть нос суперкару Yangwang U9 Xtreme от BYD, который в прошлом году отнял у Xiaomi SU7 Ultra звание самого быстрого серийного китайского автомобиля на Нюрбургринге. Другое дело, что суперкар — это пока не приоритет для Xiaomi, в ближайшие годы компания будет занята выводом на рынок новых массовых моделей и экспансией на внешние рынки. Одной и ближайших новинок станет топ-версия GT кроссовера Xiaomi YU7.