«Заряженная» новинка: купе BMW M2 следующего поколения показали на фото

Баварский производитель в этом году празднует 50-летие подразделения BMW M: его история стартовала в конце мая 1972-го. Изначально оно исполняло роль заводской спортивной команды и называлось BMW Motorsport. Затем, в 1993-ем, наименование сократили до используемого и сейчас «BMW M». Сейчас сотрудники этого подразделения занимаются разработкой и выпуском «заряженных» автомобилей баварского бренда.



На фото: прототип BMW M2

К юбилею компания подготовилась основательно: к нему приурочили презентацию нескольких «М-новинок», в списке купе BMW M4 CSL, а также седан M3 и «двухдверка» M4 в версии M 50 Jahre Edition. В скором времени марка презентует спортивный универсал BMW M3 Touring, большой гибридный кроссовер BMW XM и купе M2 нового поколения.



В конце прошлого месяца баварцы опубликовали первый тизер «двухдверки», который сложно было назвать особенно информативным, а теперь появились официальные снимки прототипа BMW M2 в маскировочной плёнке. Автомобиль сняли в ходе тестов на гоночной трассе Зальцбургринг, которая находится в Австрии (известна своими скоростными поворотами и длинной прямой до финиша).



Маскировка пока не позволяет разглядеть детали экстерьера, но уже точно можно сказать, что у «двухдверки» следующей генерации не будет огромных фирменных ноздрей радиаторной решётки. Очевидно, у «гриля» будет рисунок в виде горизонтальных планок, чуть выше расположат возрождённый «старый» логотип бренда, а в нижнюю часть переднего бампера встроят крупные воздухозаборники. На корме проглядывают горизонтально расположенные фонари, спойлер на кромке багажника, а в нижней части – четыре патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).



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Как и предполагалось, в салоне BMW M2 следующей генерации установлен большой изогнутый дисплей, который объединяет в себе и виртуальную приборную панель, и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Такое решение уже опробовано на других новых моделях бренда: речь идёт об электрокаре BMW i4 и о недавно рассекреченных обновлённых седане и универсале 3 series.



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В компании отметили, что под капотом новой «двухдверки» будут «испытанные двигатели моделей M3 и M4». Напомним, седан и купе оснащаются 3,0-литровым рядным шестицилиндровым битурбомотором BMW S58. У них мощность равна 480 и 510 л.с., а какая отдача будет у новинки, в компании пока держат в секрете. Новинке в пару предложат шестискоростную «механику» или восьмиступенчатый «автомат» M Steptronic. У модели будет задний привод, адаптивная подвеска, а также тормозная система, унаследованная от M3 и M4.



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Вместе с публикацией новых снимков баварцы назвали также и срок презентации «двухдверки» следующего поколения – октябрь этого года. Кроме того, стало известно, что до дилеров на европейском рынке модель доберётся в апреле 2023-го. Выпуск BMW M2 наладят на заводе в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси.

