Автоподбор вместо самостоятельной покупки: когда он нужен и чем полезен

Кажется, что руководств по выбору, проверке и покупке подержанного автомобиля написано столько, что буквально каждый может проштудировать десяток-другой статей, накачаться знаниями и самостоятельно купить себе практически идеальную машину. Но ключевое слово – кажется… На практике даже большое количество потребленной теории может не трансформироваться в качество купленной машины. Причина проста: отсутствие опыта, который ничем нельзя заменить. Сегодня вместе с компанией Автоподбор Москва разберем простые случаи, когда платный подбор автомобиля – это скорее потенциальная экономия, чем переплата.

Проверка документов – посильная работа



О том, какие проверки автомобиля нужно провести по VIN еще до его осмотра, мы рассказывали. Разобраться с тем, как проверить машину в официальных бесплатных базах ГИБДД и реестре залогов на предмет числа владельцев, официально зафиксированных ДТП, запрета на регистрационные действия и залоги – задача действительно посильная практически для каждого желающего купить автомобиль. Да и платных сервисов по проверке истории автомобиля сейчас предостаточно. В общем, кажется, что уж тут ошибиться совсем нельзя. И на базовом уровне это действительно так: посчитать владельцев в готовом списке и прочитать данные о залоге может каждый.

Однако на самом деле даже здесь для полноценной проверки желательно иметь не только логику, но и хоть немного опыта. Например, один из самых простых и одновременно коварных способов обмана покупателей – это подмена VIN-номера в объявлении: продавец указывает там VIN заведомо «идеальной» машины, которую покупатель видит в отчете, а при встрече перед ним оказывается другая машина той же модели и цвета. Однако далеко не все начинают осмотр с простой сверки VIN – это уже как раз тот самый пресловутый опыт. Ну или еще один пример: неопытный человек, увидев в отчете об автомобиле сообщение о ДТП, может сразу решить, что машина не стоит внимания, хотя иногда это не так: замена поврежденного бампера или пара перекрашенных навесных элементов – чаще повод для торга, чем для отказа от покупки. Само собой, если автомобиль выдают за «не бит не крашен» и просят за него соответствующие деньги, то это наглость, а вот для машины в возрасте старше 5-7 лет ДТП – скорее неизбежная норма, так что можно и разобраться, что на самом деле с ней произошло. И вот здесь по списку выполненных работ опытный глаз быстрее отличит вытягивание на стапеле от легкого косметического ремонта.



Проверка кузова – здесь начинаются проблемы

Следующий этап: дело дошло до личного осмотра автомобиля. И вот здесь начинаются проблемы. Те, кто насмотрелся обучающих видео, порой начинают находить даже несуществующие дефекты вроде расхождения оттенков кузова и бамперов (а такое – не редкость даже на новых машинах просто из-за разности используемых красок). А люди без опыта, наоборот, полностью теряются и просто смотрят на машину как на монолитный предмет: двери на месте, фары на месте, вмятин нет… Ведь не все вообще понимают, на что смотреть и что нужно увидеть, не говоря уже о нюансах того, какие болты разглядывать, какие разнотоны краски искать и к каким признакам лобового удара придираться.

Особо подготовленные покупатели предусмотрительно вооружаются толщиномером, и это действительно полезный инструмент, который может помочь найти следы серьезных ДТП, отличить косметическую окраску от ремонта вмятины и так далее. Но и с ним проблемы те же: не все умеют им пользоваться, не все знают, что он должен быть откалиброван и не все понимают, какие элементы кузова им нужно проверять. Например, с умным видом прислонять толщиномер к пластиковому крылу – значит выдать свою неопытность и заведомо обречь себя на возможные попытки обмана.

Опытный автоподборщик с наметанным глазом может раскусить битую машину по зазорам, нюансам окраски и дефектам сборки еще до начала полноценного осмотра. Сверить год производства на стеклах с годом выпуска машины может каждый, а вот определить по следам снятия лючка бензобака косметическую окраску – уже нет. А это один из самых базовых приемов при осмотре машины. Так что при осмотре кузова опыт уже не просто желателен, а необходим.



Проверка ходовой части – много и непонятно

Осмотр автомобиля на подъемнике – еще одна стандартная процедура при покупке. Осмотреть днище, пожалуй, по силам и не самому опытному покупателю: явные проблемы вроде рыхлой ржавчины, гнилых порогов и дыр в полу видны невооруженным глазом. Правда, неприятные следы переварки для неопытного взгляда могут затмиться безобидной ржавчиной на подрамниках или помятой банкой глушителя.

Ну а когда доходит до осмотра ходовой части, число сложностей возрастает вместе с числом элементов. Новичок не всегда представляет себе стоимость переборки подвески и не может оценить критичность потенциальных вложений. Ведь работы по замене сайлентблока за 300 рублей легко могут обойтись в 600, а то и больше. А если таких сайлентблоков десяток, то продавец доверчивому покупателю может сказать, что «тут деталей на пару тысяч» и при этом не слишком-то соврать, а просто умолчать о стоимости переборки задней многорычажки. И таких «мелочей» в ходовой части может набраться предостаточно: задние тормозные диски в сборе со ступичными подшипниками, рычаги без вариантов неоригинальных заменителей и так далее, не говоря уже о пневмоподвеске и адаптивных амортизаторах.



Проверка двигателя – здесь отсеиваются сильнейшие

Если в подвеске цена ошибки зачастую не слишком высока, то «недообследованный» двигатель способен подкинуть не только неприятный, но и очень дорогой сюрприз. А его проверка – тоже процедура комплексная. Само собой, даже человек без опыта заранее прочитает в Интернете, что нужно замерить компрессию, провести диагностику, считать ошибки и получить общее впечатление о состоянии мотора. Самые въедливые доберутся даже до эндоскопии. Но, например, о необходимости послушать холодный запуск двигателя прочитают уже не все. Та же эндоскопия иногда может быть лишней тратой денег, а иногда абсолютно обязательным пунктом проверки. И даже банальный совет «послушать мотор на предмет стуков» работает очень условно: что слушать, если ты не понимаешь, что нормально, а что нет? Конечно, если вкладыши «сделали больно и покинули чат» или клапан выпал в цилиндр, стук будет пугающе очевидным. Но отличить стук гидрокомпенсаторов от треска фазорегулятора может только тот, кто понимает, что это такое и как работает.

Что в итоге?

Описанные выше сложности при выборе машины надо воспринимать не как страшилку, а как призыв трезво оценить свои навыки, познания и возможности. Если вы отличаете гидрокомпенсатор от фазорегулятора, то почти наверняка текст до этого момента вы не дочитали, потому что все эти советы для вас слишком очевидны. А вот если вы еще читаете – значит, у вас есть повод задуматься о профессиональной помощи при покупке автомобиля.

Работа автоподборщика заключается как раз в том, чтобы выступить опытным помощником при выборе подержанной машины. Он проверит машину по базам, осмотрит кузов, проинспектирует подвеску и продиагностирует мотор за вас, чтобы выдать готовый вердикт о том, стоит ли покупать конкретную машину. Ну или подберет автомобиль «под ключ» по желанию заказчика. А еще он поможет сэкономить время: специалист отсеивает плохие машины еще на этапе просмотра объявления, исключая заведомо «пустые» поездки. То есть, качественный автоподбор – это плата за свое время и защищенность при покупке. Заслуживающие доверия компании предоставляют клиентам гарантии юридической чистоты автомобиля, его технической исправности и возврата денег в случае невозможности найти нужный автомобиль в срок. Помните, что гарантии должны быть не устными, а письменными и содержаться в подписываемом договоре на оказание услуг. Пожалуй, найти хороший сервис по автоподбору и заключить правильный договор может быть гораздо проще, чем найти «ту самую» идеальную машину.

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