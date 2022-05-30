Заключение договора ОСАГО – обязанность каждого автовладельца. Мы подробно рассказывали, как оформить бумажный и электронный полис ОСАГО, какие изменения произошли в 2020 году и что будет, если ездить без страховки , а также уточняли, почему ОСАГО – не гарантия того, что вам не придется доплачивать из своего кармана в случае ДТП по вашей вине . Сегодня же мы рассмотрим еще одну популярную проблему: отказ страховой компании в заключении договора ОСАГО. Ведь на самом деле страховщик не имеет права отказать в выдаче полиса при наличии всех необходимых документов.

В чем проблема?

С отказом в заключении договора ОСАГО продолжают сталкиваться многие водители. Например, зачастую застраховаться не могут владельцы старых машин и водители с маленьким стажем, а также обладатели мотоциклов. Ситуацию не изменила даже «либерализация» тарифов ОСАГО, состоявшаяся в 2020 году: тогда страховщикам расширили диапазон изменения базовой ставки, исходя из которой рассчитывается стоимость полиса, а также диапазон коэффициентов возраста и стажа. В результате изменения этих данных стоимость полисов для молодых и неопытных водителей сильно выросла, но даже это не решило проблему отказа в страховании. Ну а коэффициента возраста и стоимости автомобиля в расчетах и вовсе нет, но при этом проблемы у владельцев старых дешевых машин – есть. Ситуация абсурдная: страховка подорожала, но многие не могут приобрести полис даже по повышенной цене.



Почему страховщик не имеет права отказать в заключении договора ОСАГО?

Обязанность страховой компании заключить договор ОСАГО с любым желающим прописана в законе. Так, пункт 1.5 главы 1 Правил обязательного страхования указывает, что «владелец транспортного средства в целях заключения договора обязательного страхования вправе выбрать любого страховщика, осуществляющего обязательное страхование», и при этом «страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства».

Есть ли наказание для страховщиков за отказ?

Ответственность для страховщиков за отказ от заключения договора ОСАГО появилась ещё в 2014 году. Статья 15.34.1 КоАП предусматривает наказание за «необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования». Согласно ей, такое нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Более того, штрафы неоднократно предлагали увеличить еще с 2018 года, но до сих пор этого не сделали.

Обращение лучше всего отправить через интернет-приемную Банка России. При выборе типа жалобы нужно выбрать пункт «Страховые организации», затем «ОСАГО» и, наконец, «Отказ в заключении договора».

Что делать, если страховщик отказывает в заключении договора ОСАГО?

В случае, если при личном обращении владельца машины страховщик отказывается заключить договор, есть несколько способов добиться своего.

Первый вариант – добиться заключения договора ОСАГО в судебном порядке. Для этого нужно обратиться к пункту 4 статьи 445 Гражданского кодекса. Он указывает, что «если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор». При вынесении судебного решения в пользу автовладельца «договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда». Более того, «сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки».

Второй вариант – собрать доказательства отказа и добиться заключения договора ОСАГО либо наказать страховщика. Первый шаг при отказе в случае личного обращения – требование выдать письменный отказ от заключения договора. Иногда самого требования достаточно для того, чтобы страховщик передумал и согласился заключить договор. Однако вероятнее всего представитель страховой компании продолжит отказываться и от страхования машины, и от выдачи письменного отказа – ведь подписанный отказ гарантированно означает штраф, указанный выше. В таком случае автовладелец может собрать доказательства отказа самостоятельно. Для этого можно использовать устройства аудиозаписи, а также фото- и видеосъемки.

Далее с имеющимися доказательствами (либо без них) можно обратиться с жалобой в одну из соответствующих инстанций. Это может быть РСА (Российский союз автостраховщиков), Банк России, а также суд или прокуратура. Первые два варианта проще: жалобу можно подать в электронном виде и получить на электронную почту результаты рассмотрения обращения. Суд или прокуратура – варианты более сложные, но мощные: по итогам рассмотрения страховщика могут не только обязать заключить оговор ОСАГО, но и оштрафовать.

Можно ли ездить на машине до оформления полиса?

Стоит понимать, что попытка оформления полиса ОСАГО и даже отправленная жалоба никак не влияют на запрет управления автомобилем без действующей страховки. Пока автовладелец не сможет заключить новый договор ОСАГО, ездить на машине будет нельзя. Ни копия обращения в суд, ни ответ РСА или Банка России, ни другие документы не помогут избежать штрафа за нарушение. И штраф – это еще не самое неприятное последствие езды без страховки. Так что даже если автовладелец формально не виновен в невозможности приобрести страховой полис, неудобства все равно ложатся на него.