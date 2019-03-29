Китайские машины стали лучше и дороже, а продажи в России сильно упали. Есть ли у них будущее?

Китайские машины стали лучше и дороже, а продажи в России сильно упали. Есть ли у них будущее?

333 6 0
Развитие Китая, как промышленное, так и общеэкономическое, приводит к вполне закономерным результатам. Рост уровня жизни и технологий постепенно приближает запросы китайских потребителей к западным и европейским – а автомобильная индустрия на эти запросы вполне готова отвечать, но подкрепляя эту работу ответной ценовой политикой. В России же парадигма восприятия сменяется медленнее: постепенный сдвиг в сторону признания роста качества не спешит сопровождаться готовностью за него платить. Вдобавок и Минпромторг еще с середины двухтысячных, когда китайские бренды начали входить на наш рынок, их слегка «опасается», не торопясь оказывать им полноценную господдержку. Несмотря на все это, доля китайских брендов в России вышла на плато и остается небольшой, но стабильной. Какое будущее их ждет?
 

И в горе, и в радости

Учитывая, что развитие китайской автомобильной промышленности фактически началось в девяностые годы прошлого века, а по-настоящему доступными для населения машины стали практически к двухтысячным, можно, пожалуй, даже удивиться прогрессу, который проделала эта отрасль в Поднебесной за неполные три десятка лет. В двухтысячные уровень автомобилизации был крайне низким, и этот эффект низкой базы фактически предопределяет гигантский потенциал и емкость первичного автомобильного рынка Китая по сей день. Тем не менее, в те же двухтысячные китайские бренды задумались не только о насыщении домашнего рынка, но и замахнулись на экспорт. В России, правда, экспорт сопровождался обязательствами по локализации сборки – но китайцев это не остановило, и в 2006-2010 годах Great Wall, Chery, Geely, Lifan и некоторые другие бренды наладили производства в Калининграде, Гжели, Черкесске и других городах. Развитию экспорта косвенно благоволил как раз тот факт, что большинству крупных компаний объем продаж и, соответственно, прибыли на родине позволяли (и по сей день позволяют) снять акцент с доходности на экспортных рынках, сконцентрировавшись на «прощупывании почвы» и изучении покупательских интересов параллельно с формированием имиджа бренда.

1 / 3
Great Wall Wingle 5 '2010–н.в.
2 / 3
Great Wall Hover H3 '2014–н.в.
3 / 3
Great Wall Hover H6 '2011–н.в.

Впрочем, всерьез о «формировании имиджа брендов» из КНР в России речь зашла не более десяти лет назад. Достаточно взглянуть не только на объемы, но и на структуру продаж, чтобы понять, что даже за последние пять лет практически все производители ощутимо изменили и качество, и позиционирование своей продукции.

Вернемся в 2014 год. Доллар стоит 35 рублей, наводняющий рынок Hyundai Solaris – полмиллиона, а годовой объем первичного рынка хоть и не дотягивает до 3 миллионов образца 2012-го, но свои 2,5 миллиона собирает. Среди китайских брендов выделяются четыре очевидных лидера – Lifan, Geely, Chery и Great Wall. Их суммарные продажи составляют более 75 тысяч машин – и это свыше 90% всех продаж среди китайских марок. Кроме них продать хотя бы более тысячи единиц техники смогли лишь FAW, Changan и Haima. Однако структура предложения у ведущих брендов совсем не та, что сейчас: модельные линейки практически полностью выстроены на бюджетных предложениях.

Tiggo у Chery – это не ряд моделей, а один-единственный кроссовер чуть дороже полумиллиона рублей, а кроме него компания продвигает компакты Very и Bonus, укладывающиеся в 400 тысяч, седан M11 за те же полмиллиона и большой семиместный универсал CrossEastar за 600 с небольшим тысяч. Lifan упирает на Solano по цене от 400 тысяч и кроссовер X60 за полмиллиона, а заодно держит в линейке ультрабюджетный Smily, который стоит менее 300 тысяч, и довольно устаревший Breez. Geely еще не помышляет о конкуренции с Volkswagen и Toyota, предлагая не самый свежий седан MK и вполне свежий Emgrand – самый безопасный на тот момент китайский автомобиль, набравший 4 звезды в краш-тесте EuroNCAP. Ну а Great Wall, как мы помним, нашел короткий объездной путь к сердцу покупателя с помощью рамных внедорожников Hover и пикапов Wingle, которые можно было купить за 700 тысяч.

Chery Tiggo 5 (T21) '2015–н.в.

Chery Tiggo 5 (T21) ‘2015–н.в.

Именно эта «терракотовая армия» смогла завоевать 3,3% рынка – добавив к ним 3,6% в 2013 году, это можно зафиксировать как тот максимум, с которым китайцы закрепились на рынке «в годы радости». Но и последовавшие за ними годы «горя» не стали катастрофическими – более того, они продемонстрировали, что китайские бренды вполне умеют держаться в рынке, параллельно обновляя модельные ряды, совершенствуя продукцию и работая над закреплением позиций с помощью локализации.

В 2015 году продажи новых автомобилей в Китае впервые превысили 20 миллионов штук, достигнув 21 миллиона. В России ситуация была обратной: падение курса рубля с конца 2014 года, как мы помним, привело к предкризисному росту продаж, а в 2015 году рынок упал более чем на 35%.

Причем из 1,6 миллиона проданных в тот год машин далеко не все остались на территории страны: колебаниями валютных курсов и цен воспользовались жители пограничных государств – к примеру, Казахстана и Беларуси. Статистика регистраций новых машин показывает, что за границу уехали не тысячи, а многие десятки тысяч автомобилей – в том числе и китайского производства.

На продажах китайских брендов такое падение рынка не отразиться не могло – более того, их доля сократилась. Сокращение, к слову, составило примерно те же 35%, что и для рынка в целом: с 3,3% до 2,4%. На практике это означало, что из 1,6 миллиона машин, реализованных за год, китайские составляли чуть менее 40 тысяч. Однако здесь стоит учитывать и «коллапс» бренда Great Wall: после нескольких лет сотрудничества с компанией «Ирито» ситуация с ценой поставками машинокомплектов изменилась (не в последнюю очередь из-за колебания курса рубля), и продажи бренда, занимавшего лидирующие позиции наравне с Lifan, Geely и Chery, резко свернулись.

Geely Atlas '2017–н.в.

Geely Atlas ‘2017–н.в.

Примерно год спустя началось и «переосмысление» бренда Geely в России. Компания, еще в 2010 году выкупившая активы Volvo, логично пришла к тому, чтобы вывести с рынка устаревшие модели, заменив их новыми – как по возрасту, так и по уровню качества и, соответственно, цены. Разумеется, такой переход от бюджетных машин к более дорогим не прошел безболезненно: после 19 тысяч автомобилей, проданных в 2014, и 11,5 тысяч в 2015-м продажи в 2016 году упали до 4,5 тысяч, а в 2017-м – до 2 с небольшим. Однако это было осознанное решение: руководство понимало, что потери неизбежны, и по сей день продолжает продвигать новую стратегию: как отметил президент компании Ан Цуйхуэй, это «война не с точки зрения цены, а с точки зрения ценности».

Впрочем, и их коллеги не сидели сложа руки: в Chery нанимали европейских дизайнеров и развивали кроссоверную линейку, частично налаживая ее производство на Дервейсе, а частично импортируя из Китая. Lifan же сделал ставку на сохранение ядра сравнительно бюджетных моделей в лице кроссоверов X50 и X60, но добавил к ним крупный седан Murman, новый семиместный кроссовер MyWay, а затем и компактный X70.

china

С «местной» точки зрения важно понимать и еще один тезис: положение китайского бренда на российском рынке не является отражением его статуса на родине. К примеру, тот же Changan, который у нас «перебивается мелочью» от 500 до 1 500 машин в год, в Китае имеет совместные производства с Ford, Mazda, PSA и Suzuki, да и собственных машин продает более миллиона ежегодно, имея в ассортименте модели вроде кросс-купе CS85. Ну а если взглянуть на то, что сегодня производит компания BYD, помня ее только по седану F3, который выглядел как копия Toyota Corolla, то и до когнитивного диссонанса недалеко: мечты, которые предлагает построить бренд (BYD расшифровывается как «build your dreams» – «воплоти свои мечты»), изрядно похорошели.

Что будет дальше?

Теперь, с пониманием того, как китайские бренды пришли на наш рынок, и чего добились, можно взглянуть на текущее положение дел и обозначить перспективы ближайшего будущего. Доля рынка для китайских брендов в 2018 году сохранилась на том же стабильном уровне, что и в предыдущие два года: это 2% или чуть больше 35 тысяч машин в штучном выражении. Конечно, на фоне рынка в 1,8 миллиона это капля в море, но с другой стороны, это, к примеру, втрое больше, чем у Peugeot-Citroen, которые в 2014 году продали более 40 тысяч машин, а в 2018 – всего 9. И по сравнению с теми же французами китайцы имеют более осязаемые предпосылки к дальнейшему развитию.

Ключевые драйверы роста в среднесрочной перспективе – это не только новые модели, но прежде всего новые заводы и локализация. Совсем недавно мы рассказывали о том, что Chery, уйдя с Дервейса, начинает сборку своих машин на Автоторе, что позволяет компании продолжить сборку имеющихся моделей, за исключением Tiggo 2, а также расширить ассортимент в будущем. Haval уже в этом квартале запустит свой завод в Тульской области, с конвейера которого пойдут кроссоверы H6 и F7. Lifan с заводом еще официально не определился – однако вероятность того, что компания откажется от небольшого по китайским меркам, но стабильного для себя рынка, невелика. Более того, в списке предприятий, открытых к сотрудничеству и с уже работающими в России, и с новыми для нас китайскими брендами есть Ставрополь Авто, располагающий производственными мощностями до 100 тысяч автомобилей в год. Ну а Geely, к примеру, уже обеспечила себя с запасом: собственный завод BelGee в Белоруссии может выпускать 60 тысяч автомобилей в год.

1 / 2
Haval H6 '2013–н.в.
2 / 2
Lifan X70 '2017–н.в.

Ну а еще, говоря о будущем китайских брендов в России, стоит учитывать и новинки. Даже в числе ближайших российских премьер, назначенных на 2019 год, есть крайне интересные модели – к примеру, Geely SX11, Chery Tiggo 4, GAC GS8… В более отдаленной перспективе в этот список определенно стоит добавить Chery Tiggo 8 – а там, глядишь, не только новые модели, но и новые бренды подтянутся…

Вполне обоснованный оптимизм в этом отношении вызывают и сами модели, и постепенно меняющееся восприятие китайских машин российским покупателем. Тот же Tiggo 8, на котором мы поездили в Китае, оставил впечатление целостного и сбалансированного продукта, не требующего радикальной доработки. Ну а о «новом образе» китайских автомобилей в мире и в России в частности речь идет уже давно: процесс этого переосмысления небыстрый. Однако уже сейчас на смену тезисам о низком качестве приходят сравнения с корейским автопромом, который проделал схожий путь от дешевых и массовых, но совершенно не престижных машин к уверенной конкуренции с европейскими брендами.

1 / 2
Chery Tiggo 8 '2018–н.в.
2 / 2
Geely SX11 '2018–н.в.

На твердом фундаменте

Ну а в завершение пару слов стоит сказать и о домашнем рынке Поднебесной как основе для экспортного развития. Модель существования практически всех крупных китайских брендов кардинально отличается от общемировой: в то время как популярные европейские, японские и американские производители диверсифицируют и производство, и продажи, «размазывая» их по всему миру и не концентрируясь на домашнем рынке как ключевом, китайские по-настоящему уверенно чувствуют себя именно дома.

Учитывая растущий рынок, который поглощает машины, как иссохшаяся земля легкий дождь, а также численность населения, объемы продаж в 25 миллионов машин ежегодно кажутся пропорциональными. Для производителей это означает возможность продавать от полумиллиона до полутора миллионов машин ежегодно – то есть, к примеру, Lada, которая в прошлом году реализовала в России 360 тысяч машин, по китайским меркам просто крошечна. И неизвестность для нас многих брендов вроде Baojun, Hanteng, Wuling и множества других не мешает им реализовывать на родине по миллиону автомобилей в год.

1 / 3
Baojun RS-5 '2018–н.в.
2 / 3
Baojun 530 '2018–н.в.
3 / 3
Baojun 360 '2018–н.в.

Вот еще один наглядный пример. Накануне международного автосалона в Шанхае крупный игрок китайского автомобильного рынка, компания Xingyuan, проводит конкурс Golden Belt Awards – локальный вариант «Автомобиля года», призванный определить лучший автомобиль в пяти номинациях. В голосовании за лучший седан, кроссовер, автомобиль на альтернативном топливе, а также лучший дизайн и собственно лучший автомобиль года участвуют как местные, так и зарубежные издания, включая наше. При этом подавляющее большинство автомобилей-участников российскому автовладельцу незнакомо, хотя и эти машины планируются к экспорту — прежде всего на рынки Индии, Малайзии, Ближнего Востока и Восточной Европы.

Судите сами: к примеру, за звание лучшего кроссовера борются Chery Tiggo 8, Wey VV7, Baojun RS-5, Geely Binyue (он же SX11) и GAC GS5. Но здесь мы рассказали выше как минимум о половине из представленных моделей – а вот в списке седанов сражаются BYD Qin Pro, Chery Arrizo GX, Geely Binrui и Roewe i5, из которых человеку, который не следит за китайским рынком, не знаком ни один.

1 / 4
Roewe i5 '2018–н.в.
2 / 4
BYD Qin Pro DM '2018–н.в.
3 / 4
Chery Arrizo GX '2018–н.в.
4 / 4
Geely Bin Rui (A06) '2018–н.в.

На практике это означает то, что китайский рынок во многом самодостаточен: разработка и продажи новых машин окупаются даже без вложений в импорт, а прогресс большинства местных производителей «скрыт» от зарубежных глаз высокой покупательной способностью местных потребителей. И меняться ситуация будет постепенно: по мере насыщения домашнего рынка все больше китайских производителей будет обращать свои взоры наружу, чтобы явить миру то, чему они уже научились, и продолжать упорно работать. Ведь что-что, а работать китайцы умеют.

Финвопрос китайские автомобили Brilliance BYD Changan Chery FAW GAC Geely Great Wall Haima Haval JAC Lifan Zotye
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

6 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
diver alex
Ведь что-что, а работать китайцы умеют.

Умеют когда за спиной стоит надзиратель с бамбуковой палкой. А так обычные лентяи и лоботрясы...

Андрей Чепелев

Ксенофобии скажем наше решительное "нет"!

diver alex

Китайские авто как и поделки ВАЗа за пределами домашнего рынка никому особо не интересны. Китайцы слишком резко задрали цены не успев ни заработать репутацию ни развить сервис в России. Впрочем попытки завоевать европейский и американский рынки у них тоже провалились.

Андрей Чепелев

Да кстати на домашнем рынке тоже далеко не у всех дела радужно. Вот Haval, скажем, успешен. А Lifan не очень.

dima24

ну если будут держать качество на уровне, минимум, корейцев, то есть перспективы.
Или будет дорого, но будет Порода(БМВ, Мерседес).
Иначе, может умнее надо быть?
Круче всего в России АвтоВаз продовались (надо на чем-то ездить), Солярисы и Киа Рио.
Имхо повод думать.

Евгений

Помимо качества продукции нужно задумываться и о сервисе, а в этой отрасли у китайцев полное дно.

Главная новость
Новости / Новинки
Ford показал новую Kuga, до которой россиянам теперь нет никакого дела

Премьера паркетника Ford третьей генерации пройдет на следующей неделе. В России новинка не появится – марка приняла решение свернуть производство…

16241 5 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Тесты
Тест: что тебе больше подходит, Kia Picanto или smart forfour?

Компактные городские хэтчбеки А-класса сегодня находятся под постоянным прессингом со стороны чуть более крупных и практичных представителей сегмента В, предлагающих «больше автомобиля за столько же денег». Тем не менее,…

616 0 0
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

5871 1 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Honda Pilot

Самая большая Honda славится небывалым простором внутри и высокой надёжностью. Отталкивает от неё разве что мощность в 258 л.с., которая обуславливает высокий транспортный налог. А как насчёт качества отделки,…

5421 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: губительные вибрации трансмиссии и хорошие моторы с плохим впуском

Из первой части обзора мы уже выяснили, что, несмотря на отличное качество оцинковки и окраски, кузов Икс-Тайпа всё же имеет пару очень неприятных слабых мест, электрика славится дороговизной оригинальных компонентов, а…

720 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Jaguar X-Type с пробегом: отсутствующие пороги и обманчивая простота электрики

У поборников “расовой чистоты” премиальных машин Jaguar X-Type вызывает в лучшем случае презрительную ухмылку. “Это чёртов Форд” – говорят они. Насколько X-Type конструктивно близок к Форду? Правда ли, что несмотря на…

1605 6 0
Выбор авто / Подержанные авто
Ford Explorer III с пробегом: предательство гидротрансформатора и очень странный V6

Первая часть обзора нас обнадёжила: рама Эксплорера практически вечная, кузов имеет ряд предательски ржавеющих зон, но в целом тоже крепок. Подвески, за исключением пары грешков, тоже денег не просят, а…

1982 2 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Когда классификация обманчива: опыт владения Lexus RX 300 I

На рубеже девяностых и двухтысячных все наперебой бросились создавать «аболютно новый и уникальный» класс автомобилей, сочетающих легковые и внедорожные качества – SUV. В Mercedes изобрели нечто рамное, а затем начали…

38646 6 0
Тест-драйвы / Одиночные
Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и…

23003 4 6
Тест-драйвы / Одиночные
Обычная пятёрка за 3 миллиона: опыт владения BMW 5 series E39

Что можно купить, если у тебя есть 3 миллиона рублей? Новую пятёрку “на минималках”, коллекционный янг- или даже олдтаймер, четыре Соляриса для таксопарка… А можно потратить их на BMW E39 528i, одну из самых странных…

19405 37 7
Обзоры и тесты гаджетов
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

19881 43 0
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» Сравнительный тест FM-трансмиттеров

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

7362 4 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

3200 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

55752 2 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

39967 0 10
Статьи / Военная техника
Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной…

16026 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

69538 28 0
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

53357 5 8
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

53158 0 7
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?