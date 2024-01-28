По данным статистики, владельцы кросс-купе в среднем на 3-5 лет младше обладателей аналогичных кроссоверов с честным кузовом типа «универсал». Собственно говоря, сегмент кросс-купе (начало которому положил AMC Eagle SX-4 Sport 1981 года ) и нужен для того, чтобы расширить покупательскую аудиторию и привлечь в нее молодёжь. И хотя в массе своей кросс-купе никакими купе, строго говоря, не являются и их стоило бы называть фастбеками или хэтчбеками, большинство брендов стараются добавить такие модели в свою кроссоверную линейку, причем ориентируясь на людей с весьма разной толщиной кошелька. Давайте посмотрим, какие кросс-купе сегодня можно купить в России, если вы действительно еще слишком молоды, чтобы позволить себе машину дороже трех миллионов рублей.

Omoda C5 – дерзкий и успешный

Марка Omoda входит в семейство концерна Chery, так что нет ничего удивительного в том, кросс-купе Omoda C5 построено на той же модульной платформе T1X, что и модели Chery, Jetour и Exeed. Габариты этого автомобиля составляют 4400х1830х1588, колесная база – 2630 мм, а объем багажника – всего 378 л.

1 / 2 2 / 2

И на китайский, и на российский рынок модель вышла уже в позапрошлом году и успела завоевать в России не только популярность (в прошлом, 2023 году, она разошлась тиражом в 35 841 экземпляр), но и звания «Топ-5 авто» и «Автомобиль года в России – 2023». Но внешний дизайн, разработанный Стивом Юмом, можно отнести к сильным сторонам модели. Черные накладки на третьих стойках создают популярный эффект «парящей крыши» и формируют купеобразный силуэт, а цветные акценты добавляют спортивных ноток (хотя мы, конечно же, понимаем, что тормоза с красными суппортами выполняют свою работу точно так же, как с черными).

​

Omoda C5 оснащается двумя турбомоторами на выбор: 1,5-литровым SQRE4T15C или 1,6-литровым SQRF4J16. В пару 147-сильному SQRE4T15C полагается вариатор CVT25, а 1,6-литровый SQRF4J16 агрегатируется с семиступенчатым роботом и форсирован до 150 л.с., что меньше, чем на некоторых других моделях Chery – например, Jetour Dashing. Зато в линейке Omoda есть полноприводные версии – именно им предназначен 1,6-литровый мотор в паре с роботом 7DCT. Есть отличия и в подвеске заднего моста: у переднеприводных версий она полузависимая, с торсионной балкой, а у полноприводных – многорычажная. Как ни странно, установка системы полного привода уменьшила дорожный просвет автомобиля со 190 до 180 мм. Зато к экономичному, комфортному и спортивному режимам движения добавились режимы «Снег» и «Грязь», а также режим «4х4», при котором многодисковая муфта системы полного привода остается принудительно замкнутой.

Omoda C5, переднеприводная версия 1 / 6 Omoda C5, переднеприводная версия 2 / 6 Omoda C5, полноприводная версия 3 / 6 Omoda C5, полноприводная версия 4 / 6 Omoda C5, полноприводная версия 5 / 6 Omoda C5, полноприводная версия 6 / 6

Интерьер Omoda C5 не слишком футуристичен. Автомобиль оснащен традиционной для Chery спаркой из двух вытянутых по горизонтали экранов с диагональю 10.25”, на спицах мультируля (у которого срезан только небольшой нижний сегмент) – вполне традиционные клавиши и «качалки», боковые зеркала регулируются вполне традиционным образом, и для управления климатом (а заодно и обогревом стекол) есть отдельная сенсорная панель, а управление всяческим звуком вообще многократно дублировано. Например, громкость можно регулировать и «качалкой» на руле, и верньером на центральной консоли, и ползунком на сенсорном экране, и, наконец, через систему голосового управления.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Для переднеприводных версий предусмотрены три комплектации: Joy, Lifestyle и Ultimate, а для полноприводных – две, Active и Supreme. В свое время мы очень подробно рассказали, что входит в те или иные комплектации машин, оснащенных передним приводом, так что не будем повторяться. Что же касается комплектаций, предусмотренных для полноприводных версий, то Supreme в целом соответствует Ultimate, а Active – Lifestyle c дополнениями в виде системы электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль. Согласно официальному прайс-листу цены на них составляют 2 679 900, 2 819 900, 2 949 900, 3 139 900 и 3 309 900 рублей, а это означает, что, по идее, полноприводные версии должны были бы выпасть из нашего обзора. Но система скидок может снизить ценники на младшую комплектацию Joy до 1 418 900, на старшую переднеприводную Ultimate – до 1 629 900, а на топовую Supreme – 1 928 900 рублей, так что если сдать старую машину в трейд-ин и воспользоваться кредитом, то вполне реально получить даже самый «нафаршированный» вариант этой модели по цене менее даже не трех, а двух миллионов.

Haval F7x – большой и тульский

В нынешних условиях этот автомобиль смело можно назвать ветераном: на российском рынке он появился еще осенью 2019 года, и тогда же было налажено его производство на заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Причем не какая-нибудь крупноузловая сборка, которую у нас часто называют «отверточной», а самое настоящее производство по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. F7х несколько крупнее Omoda C5: его габариты – 4691х1886х1660 мм, а колесная база равна 2725 мм. А еще его силуэт в большей степени соответствует громкому статусу кросс-купе. Но, само собой, никаким купе Haval F7x все-таки не является, поскольку в багажный отсек немаленького объема в 490 л ведет пятая дверь со стеклом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Изначально Haval F7x вышел на рынок с безальтернативным двухлитровым турбомотором GW4C20 мощностью 190 л.с. (родословная этого двигателя восходит ко всем хорошо известному Mitsubishi 4G63) и полным приводом, однако в середине 2020 года линейку моторов пополнил полуторалитровый и тоже турбированный GW4B15 мощностью 150 л.с. (в предках этого двигателя числится 1NZ компании Toyota). Одновременно модельный ряд дополнился и версиями с передним приводом. В паре с обоими моторами трудится семиступенчатый «мокрый» робот.

1 / 2 2 / 2

В итоге на сегодняшний день линейка вариантов выглядит так. Начинается она с комплектации Comfort, которая может быть только переднеприводной и оснащается только 1,5-литровым мотором. Тем не менее она довольно неплохо оснащена: в стандартное оборудование входит круиз-контроль, регулируемые по углу наклона спинки сидений второго ряда, обогреваемый руль, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” и системами Apple CarPlay/ Android Auto, диодная светотехника и многое другое.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Автомобили в следующей комплектации, Elite, могут быть оснащены как передним, так и полным приводом, причем полный привод может сочетаться с мотором как на 1,5, так и 2 литра. В список оснащения добавляются датчики дождя и света, электропривод регулировки положения кресла водителя, дополнительные режимы для полноприводных вариантов с двухлитровым мотором – «Грязь» и «Песок», обогрев всего лобового стекла (а не только зоны покоя дворников) и двухзонный климат-контроль.

Машины в комплектации Premium могут быть оборудованы как полутора-, так и двухлитровым мотором, но привод может быть только полным. Из опций комфорта здесь появляется вентиляция водительского сиденья, подогрев задних сидений и поясничный подпор сиденья водителя с электрорегулировкой и система кругового обзора вместо просто камеры заднего вида. Ну а в комплектации Tech Plus (которая имеет безальтернативный полный привод в сочетании со 190-сильным двухлитровым двигателем) появляется и весьма богатый набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Поначалу на правах новинки F7x даже смог обогнать по продажам обычный F7 с кузовом универсал, но постепенно кросс-купе вернулось на естественное для него место нишевой модели (хотя и имеющей свою устойчивую аудиторию). По итогам 2023 года F7x оказался на 4-м месте с показателем 9090 проданных автомобилей, пропустив вперед Jolion (36 430), F7 (12 260) и Dargo (9767). В немалой степени сказывается и то, что, несмотря на российскую сборку, F7x никак нельзя назвать бюджетной моделью: согласно официальному прайс-листу цены на кросс-купе стартуют с отметки 2 449 000 рублей, и дешевле трех миллионов стоят только машины в комплектациях Comfort, Elite и Premium, причем последняя – только в 1,5-литровом варианте. Сочетание полного привода и мощного двухлитрового мотора вписывается в рамки выставленных ограничений только в средней комплектации Elite – ее цена составляет 2 949 000 рублей, а рекомендованная розничная цена топовой комплектации Tech Plus составляет 3 349 000 рублей. Но, как всегда, многие дилеры предоставляют собственную систему скидок, и если сдать в трейд-ин старую машину, а на покупку новой оформить кредит, то цена начальных версий снижается до 1 977 568, а топовых Tech Plus – вплоть до 2 347 000 рублей.

Changan UNI-T – сумма технологий, и относительно недорого

Дерзкий и молодежный Changan UNI-T намеревались сделать главным «оружием прорыва» марки на европейские автомобильные рынки. Не случайно официальная премьера модели должна была состояться на Женевском автосалоне 2020 года. Но салон был отменен из-за ковида, так что прорыв не состоялся, и в Европе марки пока что, по сути, нет… Зато есть дизайн-центр в Турине, где под руководством Бертрана Баха, в прошлом – ведущего дизайнера Opel, были разработаны и внешность нового кросс-купе, и его интерьер.

На российский рынок UNI-T был официально выведен только в середине прошлого, 2023 года, причем до нас доехали далеко не все версии автомобиля. Так, например, «за ленточкой» остались все машины, оснащенные 232-сильным турбомотором в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом, а дилерам поступили только автомобили с 1,5-литровой «турбочетверкой» JL473ZQ5, причем дефорсированной со 181 до 167 л.с. и агрегатированной с 7-ступенчатым роботом собственной разработки. Привод – только передний, а вот конструкция подвески, в принципе, соответствует спортивному имиджу: спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажка. Благодаря этому практически все отмечают адекватную настройку шасси и рулевого управления.

1 / 2 2 / 2

По своим габаритам (4515х1870х1565 мм) и колесной базе (2710 мм) UNI-T занимает среди включенных в обзор моделей некое среднее положение: автомобиль чуть крупней Omoda C5, но чуть меньше Haval F7x. Внешность смело можно назвать ультрасовременной: ее определяет не только купеобразный силуэт, но и безрамочная облицовка радиатора с градиентным 3D-рисунком, диодная светотехника, выкидные ручки передних дверей и замаскированные ручки задних.

1 / 2 2 / 2

Внутри автомобиля вас ждет в меру футуристичный и очень спортивный на вид интерьер, мультируль со срезанным нижним сегментом, спарка дисплеев (с относительно скромной диагональю 10.3”), кресла первого ряда с достаточно длинной подушкой, интегрированным подголовником и развитой боковой поддержкой, а также рациональное сочетание физических кнопок и клавиш с управлением через тачскрин. Головное медиаустройство обеспечивает интеграцию с мобильными устройствами на iOS при помощи приложения CarPlay, а со смартфонами на Андроиде – с помощью оригинального приложения Changan Link. Но, пожалуй, главной «фишкой» стало расположение джойстика управления коробкой на Г-образном приливе тоннеля, идущего к центральной консоли.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Официальный прайс-лист включает в себя две комплектации: Luxe за 2 869 900 и Tech за 2 969 900. Разница между комплектациями – всего 100 000, но, пожалуй, именно комплектация Tech в полной мере соответствует расшифровке названия модели: UNI-T, как утверждают в компании, означает либо «уникальные технологии», либо «универсальные технологии». Доплатив сто тысяч, покупатель получает не только панорамную крышу вместо простого люка, беспроводную зарядку для смартфонов и климат-контроль с фильтром мелких частиц и системой ионизации воздуха. Гораздо важней максимально полный набор электронных ассистентов, включая круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, систему автоматической парковки, систему автоматического управления дальним светом, систему кругового видеообзора… Но что еще приятней, система дилерских скидок на трейд-ин и оформление кредита позволяет снизить ценник на UNI-T в топовом оснащении вплоть до 1 559 300 рублей. А еще усилиями «серых дилеров» в России доступны и кросс-купе UNI-T в «китайской» спецификации со 188-сильным мотором по цене от 2 325 000 до 3 100 000 рублей. Правда, за дополнительных «лошадок» придется платить не только рублями, но и нерусифицированным головным устройством.

Параллельный импорт

Ну а теперь мы по традиции посмотрим, что предлагают нам в этом сегменте каналы «параллельного импорта». А предлагают они не так уж много… Точнее, вариантов-то хватает, но к кросс-купе премиальных марок можно и не подходить без суммы в 8-10 миллионов рублей, и даже относительно скромные Volkswagen Tayron X и Tiguan X стоят дороже 5 миллионов. Тем не менее кое-что подходящее подыскать все-таки можно…

Mitsubishi Eclipse Cross – зато с атмосферником и без кредита

Mitsubishi Eclipse Cross свежей моделью не назовешь: дебют состоялся на Женевском автосалоне 2017 года, а в 2018 автомобиль появился и шоу-румах российских дилеров. В принципе, для того времени автомобиль выглядел достаточно современно и оригинально, но его российские продажи шли ни шатко ни валко: с 2962 машин в год дебюта они упали до 1625 экземпляров в 2019, а в ковидном 2020-м Eclipse Cross приобрели 1252 человека. В 2021 году модель претерпела плановый рестайлинг, который позволял надеяться на некий рост популярности, но тут случились все те события, которые привели к уходу с рынка западных марок. Тем не менее рестайлинговый Eclipse Cross поступает на российский рынок в порядке параллельного импорта. В основном это переднеприводные автомобили, под капотом которых установлен двухлитровый 150-сильный атмосферник 4B11 2.0 MIVEC из семейства GEMA в сочетании с вариатором Jatco серии JF016E (он же – CVT8) в единственной комплектации Instyle.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Эта комплектация подразумевает комбинированную обивку сидений, электропривод сиденья водителя, мультируль, регулируемую по углу и вылету рулевую колонку, сочетание классической панели с аналоговыми приборами и 8-дюймового сенсорного экрана головного медиаустройства (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, ветрового стекла и боковых зеркал, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Стоят такие автомобили от 2 992 500 до до 3 470 250 рублей без скидок или от 2 292 500 до 2 680 250 рублей со всеми скидками. Однако у потенциального покупателя есть все возможности совершить прямую покупку, без трейд-ина и банковского кредита, и при этом не выйти за трехмиллионный рубеж.

По своим габаритам (4545х1805х1685 мм) и колесной базе (2670 мм) Eclipse Cross вполне соответствует китайским конкурентам из первой части обзора, но вот по оснащению он им серьезно уступает. Динамические возможности также не вызывают восторгов: до сотни автомобиль разгоняется за 11,9 секунды, да и на средних скоростях сочетание атмосферника и вариатора не способствует ураганным ускорениям. Однако Mitsubishi – это Mitsubishi, наработанный маркой авторитет никуда не девался, да и атмосферный мотор очень многие посчитают существенным достоинством, несмотря на довольно высокий аппетит: официально – 10,1 литра 92-го бензина в городе и 8 литров в смешанном режиме. Те, кто попробовал этот автомобиль на ходу, весьма положительно отзываются о его управляемости и подвеске (спереди у Eclipse Cross – стойки МакФерсон, сзади – независимая многорычажка), хотя встречаются сетования на ее недостаточную энергоемкость.

Suzuki Fronx – маленький, слабенький, зато не «китаец»

Представителем еще одного японского бренда, Suzuki, стало кросс-купе Fronx, представленное на прошедшей в Индии весной 2023 года выставке Auto Expo. Эту модель вряд ли можно назвать «чистокровным японцем», ведь производить ее будут в Индии, на заводах CП Maruti Suzuki, и предназначена она для рынков Индии, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Собственно говоря, относить ее к сегменту кросс-купе можно весьма условно, поскольку по своей сути она представляет собой кросс-версию хэтчбека Suzuki Baleno. Однако в компании автомобиль гордо определяют как SUV-coupe, и поскольку он все-таки попадает на наш рынок, будет честным включить его в обзор.

1 / 2 2 / 2

И по своим габаритам (3995 х 1765 х 1550 мм, колесная база – 2520 мм), и по оснащению Fronx существенно уступает другим вышеупомянутым моделям.

Из возможной гаммы силовых агрегатов импортеры, как правило, выбирают сочетание рядной атмосферной «четверки» K15C мощностью 103 л.с. (изначально адресованной ближневосточным рынкам) с классическим 6-ступенчатым автоматом. Этот двигатель известен высокой надежностью и неприхотливостью, но вот ускорения – это не его стихия, особенно в сочетании с гидромеханикой, ведь он способен выдать всего 137 Нм крутящего момента, да и то если раскрутить его до 4400 об/мин.

Не блещет и оснащение: тканевый салон, однозонный климат-контроль, механические регулировки сидений, руль, который можно регулировать только по высоте, классическая панель с аналоговыми циферблатами, стандартный набор электронных систем обеспечения безопасности – ESP, ABS, система помощи при старте в горку… Тем не менее в оснащение входит головное медиаустройство с 8-дюймовым экраном и поддержкой систем интеграции Android Auto и Apple CarPlay, система кругового видеообзора и, как это ни удивительно, проекционный дисплей.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Такой автомобиль мог бы иметь неплохой спрос, если бы он был по-настоящему бюджетным. Вот тогда ему простили бы и чахлый моторчик, и не самый просторный салон, и отсутствие как модных электронных ассистентов, так и обогревов хоть чего-либо… Но вся беда в том, что Fronx не так уж дешев, и стоит совсем не 740 000, как прогнозировалось: импортеры просят за него от 2 399 000 до 2 950 000 рублей. Впрочем, в наши дни практически на любой автомобиль найдется свой покупатель – например, такой, который будет всем говорить: «Ну да, тесновато, и моторчик слабенький – зато не "китаец"».

Mazda CX-4 – шум, блеск, красота

Новинкой CX-4 не назовешь: еще летом 2015 года компания показала концепт-кар под названием Koeru, а уже весной 2016-го официально представила новый серийный автомобиль с купеобразным силуэтом, в который этот концепт трансформировался. Руководство компании некоторое время решало, что же делать с новинкой, но в конечном итоге решило, что модель будет производиться в Китае, на совместном предприятии FAW-Mazda в Чанчуне, и продаваться будет только на китайском рынке, чтобы избежать каннибализации продаж близких по параметрам моделей CX-3 и CX-5. Собственно, в России эта модель появилась только после официального ухода марки и начала закупок автомобилей российскими импортерами непосредственно у китайских дилеров.

Внешний дизайн CX-4, разработанный Ивао Коидзуми в рамках концепции «KODO – душа движения», заслуживает самой высокой оценки. Еще одним достоинством является багажник, который может вместить 400 литров поклажи – существенно больше, чем багажники большинства других автомобилей обзора (правда, за это придется заплатить теснотой на заднем сиденье). В любом случае по габаритам (4637 х 1855 х 1524 мм, колесная база 2700 мм) из всех включенных в обзор моделей Mazda CX-4 уступает только Haval F7x, да и то незначительно.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Однако куда важней, что на ходу Mazda CX-4 доставляет водителю самое настоящее удовольствие: двухлитровый атмосферник Skyactive G мощностью 158 л.с. охотно раскручивается до 5-6 тысяч оборотов, и исполняет это он очень быстро, а классическая гидромеханика Aisin включает именно те передачи, которые нужны, и именно тогда, когда это нужно. Рулевое управление – точное и острое, подвеска позволяет проходить повороты очень энергично, но платой за такую управляемость является жесткость, с которой машина проходит препятствия типа «лежачий полицейский». По счастью, энергоемкости хватает с достатком, и по неровной дороге можно «дубасить» очень смело, а 209 мм дорожного просвета однозначно позволяют чувствовать себя на грунтовке вполне уверенно.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Единственное, что серьезно портит ездовые впечатления от Mazda CX-4 – это шум. Китайский рынок не предъявляет к шумоизоляции столь же высоких требований, как в Европе и России, и в итоге низкочастотный дорожный шум начинает проникать в салон уже на городских скоростях в 40-60 км/ч, на трассе он и вовсе начинает давить на уши, а при активном дросселировании в кабину прорывается и шум двигателя.

В Россию в основном ввозятся переднеприводные автомобили в комплектациях Entry и Core: по-видимому, импортеры решили, что представленные на китайском рынке полноприводные версии с 2,5-литровым атмосферником и богатым оснащением получатся запредельно дорогими. А вот особо богатым оснащением ввозимые к нам Mazda CX-4 похвастаться не могут. Да, даже в автомобилях начальной комплектации Entry (за которые просят ровно 3 000 000 и которые можно приобрести по цене от 2 267 000 рублей, если воспользоваться скидками) есть люк, диодная светотехника, система контроля слепых зон, система AutoHold, датчики давления в шинах, регулируемая по углу и вылету рулевая колонка…. Но обивка сидений – тканевая, руль – пластиковый, без дополнительной обтяжки, климат-контроль – однозонный, а при маневрах на стоянке вам поможет только камера заднего вида и задние парктроники. А еще комплектация предполагает обычную магнитолу вместо головного медиаустройства с тачскрином. По счастью, российские дилеры приспособились оснащать такие машины нештатным устройством на Android, так что тем, кому принципиально важна интеграция с соответствующим смартфоном, лучше взять именно такую комплектацию – ведь головное устройство комплектации Core может интегрироваться только с айфонами.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Зато в Core будет двухзонный климат-контроль, обтянутый кожей руль и кожаный салон. Однако приобрести такой автомобиль (равно как и в случае комплектации Entry+Optional, которая отличается от просто Entry только наличием штатного мультимедийного устройства с шайбой-джойстиком и системы кругового обзора) и уложиться при этом в 3 миллиона можно, только воспользовавшись скидками на трейд-ин и покупку в кредит. В таком случае цена снизится с 3 324 800 – 3 440 750 до 2 634 800 – 2 740 750 рублей.