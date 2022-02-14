Рецидив – не единственный способ получить повышенное наказание за совершенное нарушение. Кодексом об административных правонарушениях установлены повышенные штрафы за некоторые виды нарушений, совершенных в Москве и Санкт-Петербурге. Давайте вспомним все случаи, когда нарушать в обеих столицах будет дороже, чем обычно.

Остановка и стоянка под запрещающими знаками

Первая причина получить повышенный штраф – нарушение запрета остановки и стоянки. Если проигнорировать требования дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку и встать в запрещенном месте, можно получить штраф в 1500 рублей по части 4 статьи 12.16 КоАП. Однако часть 5 той же статьи указывает, что «нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».



Нарушение запрета движения грузовиков

Следующий случай напрямую не касается владельцев легковушек, но все равно может быть актуален для владельцев крупных пикапов и другой техники, попадающей в категорию С. Связан он с «несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств». Проезд на грузовом автомобиле под знак, запрещающий движение такой техники, в России наказывается штрафом в 500 рублей по части 6 той же статьи 12.16. Однако то же нарушение, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, «влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей». То есть, здесь увеличение штрафа сразу десятикратное.

Движение или остановка на автобусной полосе

Движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта, как мы знаем, запрещено. За это частью 1.1 статьи 12.17 предусмотрен штраф в 1500 рублей. Но если дело происходит в одной из двух столиц, в силу вступает уже часть 1.2 той же статьи. Она указывает, что за движение по полосе общественного транспорта попутного направления, а также за остановку на ней предусмотрено наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.

Нарушение правил остановки и стоянки

Помимо нарушения запрета остановки и стоянки соответствующими знаками и разметкой есть и другие правила остановки и стоянки, которые нельзя нарушать. И наказание за их нарушение тоже дифференцированное.

Первый вариант здесь касается нарушений правил остановки и стоянки, не связанных с остановкой и стоянкой в следующих местах:

на железнодорожном переезде;

на местах для инвалидов;

на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним;

на тротуаре;

в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси;

на трамвайных путях;

далее первого ряда от края проезжей части;

на проезжей части с созданием препятствий для движения других транспортных средств;

в тоннеле.

Наказание за нарушение, не относящееся к вышеприведенному списку, предусмотрено частью 1 статьи 12.19 и выражено штрафом в 500 рублей. Однако часть 5 статьи 12.19 устанавливает пятикратное увеличение для Москвы и Санкт-Петербурга: согласно ей, штраф составит 2500 рублей.

Второй вариант – нарушение из списка, приведенного выше, кроме остановки и стоянки на выделенных местах для инвалидов. Части 3 и 4 статьи 12.19 предусматривают за них штраф в 1 или 2 тысячи рублей в зависимости от конкретной ситуации, но часть 6 указывает, что нарушение, предусмотренное частью 3 или 4 и совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, наказывается уже штрафом в 3000 рублей. Ну а за остановку и стоянку на местах для инвалидов и в Москве, и в России предусмотрен одинаковый штраф в 5000 рублей. Кроме того, во всех вышеперечисленных случаях, включая парковку на инвалидных местах, применяется эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

Нарушение правил движения в жилых зонах

О том, что можно и нельзя делать в жилых зонах, мы рассказывали в отдельном материале. Наказание за нарушение правил движения в жилых зонах, а также дворовых территориях предусмотрено частью 1 статьи 12.28 в виде штрафа в 1500 рублей. Но часть 2 той же статьи удваивает его за нарушения в Москве и Санкт-Петербурге: там штраф составит 3000 рублей.



А если я сам не москвич, штраф все равно будет повышенный?

Напоследок развеем одно небольшое заблуждение о том, что повышенные штрафы касаются только самих жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Во всех статьях КоАП, предусматривающих повышенный штраф, четко указано, что он предусмотрен за нарушение, «совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге». То есть, повышенный штраф получит любой автомобилист вне зависимости от адреса прописки и кода региона на номерном знаке.