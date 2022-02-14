Первая причина получить повышенный штраф – нарушение запрета остановки и стоянки. Если проигнорировать требования дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку и встать в запрещенном месте, можно получить штраф в 1500 рублей по части 4 статьи 12.16 КоАП. Однако часть 5 той же статьи указывает, что «нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей».
Следующий случай напрямую не касается владельцев легковушек, но все равно может быть актуален для владельцев крупных пикапов и другой техники, попадающей в категорию С. Связан он с «несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств». Проезд на грузовом автомобиле под знак, запрещающий движение такой техники, в России наказывается штрафом в 500 рублей по части 6 той же статьи 12.16. Однако то же нарушение, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, «влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей». То есть, здесь увеличение штрафа сразу десятикратное.
Движение по выделенной полосе для маршрутного транспорта, как мы знаем, запрещено. За это частью 1.1 статьи 12.17 предусмотрен штраф в 1500 рублей. Но если дело происходит в одной из двух столиц, в силу вступает уже часть 1.2 той же статьи. Она указывает, что за движение по полосе общественного транспорта попутного направления, а также за остановку на ней предусмотрено наложение административного штрафа в размере 3000 рублей.
Помимо нарушения запрета остановки и стоянки соответствующими знаками и разметкой есть и другие правила остановки и стоянки, которые нельзя нарушать. И наказание за их нарушение тоже дифференцированное.
Первый вариант здесь касается нарушений правил остановки и стоянки, не связанных с остановкой и стоянкой в следующих местах:
- на железнодорожном переезде;
- на местах для инвалидов;
- на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним;
- на тротуаре;
- в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси;
- на трамвайных путях;
- далее первого ряда от края проезжей части;
- на проезжей части с созданием препятствий для движения других транспортных средств;
- в тоннеле.
Наказание за нарушение, не относящееся к вышеприведенному списку, предусмотрено частью 1 статьи 12.19 и выражено штрафом в 500 рублей. Однако часть 5 статьи 12.19 устанавливает пятикратное увеличение для Москвы и Санкт-Петербурга: согласно ей, штраф составит 2500 рублей.
Второй вариант – нарушение из списка, приведенного выше, кроме остановки и стоянки на выделенных местах для инвалидов. Части 3 и 4 статьи 12.19 предусматривают за них штраф в 1 или 2 тысячи рублей в зависимости от конкретной ситуации, но часть 6 указывает, что нарушение, предусмотренное частью 3 или 4 и совершенное в Москве или Санкт-Петербурге, наказывается уже штрафом в 3000 рублей. Ну а за остановку и стоянку на местах для инвалидов и в Москве, и в России предусмотрен одинаковый штраф в 5000 рублей. Кроме того, во всех вышеперечисленных случаях, включая парковку на инвалидных местах, применяется эвакуация автомобиля на штрафстоянку.
О том, что можно и нельзя делать в жилых зонах, мы рассказывали в отдельном материале. Наказание за нарушение правил движения в жилых зонах, а также дворовых территориях предусмотрено частью 1 статьи 12.28 в виде штрафа в 1500 рублей. Но часть 2 той же статьи удваивает его за нарушения в Москве и Санкт-Петербурге: там штраф составит 3000 рублей.
Напоследок развеем одно небольшое заблуждение о том, что повышенные штрафы касаются только самих жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Во всех статьях КоАП, предусматривающих повышенный штраф, четко указано, что он предусмотрен за нарушение, «совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге». То есть, повышенный штраф получит любой автомобилист вне зависимости от адреса прописки и кода региона на номерном знаке.
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