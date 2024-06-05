Alpina B3 GT и B4 GT: рафинированная альтернатива заводским «эмкам» BMW

Германская компания Alpina в следующем году войдёт в состав BMW Group , но пока работает относительно независимо и предлагает альтернативный взгляд на то, какими должны быть самые мощные модели BMW. Представленные сегодня Alpina B3 GT (седан и универсал) и B4 GT (лифтбек) сделаны на базе недавно переживших рестайлинг BMW 3 Series и BMW 4 Series Gran Coupe .

Стиль актуального BMW M3 с гигантскими ноздрями нравится не всем, зато он буквально пропитан духом автоспорта. У компании Alpina тоже богатые автоспортивные корни, но её нынешний модельный ряд больше проповедует эстетику машин класса Gran Turismo и утончённый, аристократический подход к тюнингу, поэтому новый Alpina B3 GT — это именно альтернатива, а не конкурент заводскому BMW M3, хотя по мощности и динамике эти модели очень близки.

Alpina B3 GT

На заводском BMW M3 в самой мощной полноприводной версии Competition with M xDrive рядная 3,0-литровая бензиновая «битурбошестёрка» S58 выдаёт 530 л.с. и 650 Нм, седан набирает первую «сотню» за 3,5 с, универсал — за 3,6 с, максимальная скорость — 290 и 280 км/ч соответственно.

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На Alpina B3 GT аналогичный двигатель выдаёт 529 л.с. и 730 Нм, седан разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, универсал — за 3,5 с, максимальная скорость — 308 и 305 км/ч соответственно. Коробка передач — 8-ступенчатый автомат ZF 8HP76, привод только полный. Для сравнения скажем, что отдача двигателя на обычном Alpina B3 (без приставки GT) составляет 495 л.с. и 730 Нм.

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Alpina B3 GT имеет собственные, уникальные настройки подвески, дополнительные усилители кузова, лаконичный, но эффективный аэродинамический обвес и традиционные для Alpina 20-дюймовые колёса в стиле авиационных турбин. Салон получил оригинальный декор от Alpina в виде вставок из углепластика и алюминия, особой графики двухэкранного табло, уникальных подрулевых лепестков ручного переключения передач, метки центрального положения на руле (чёрной, а не красной, как у BMW M3) и фирменной номерной таблички на центральном тоннеле.

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Лифтбек Alpina B4 GT Gran Coupe имеет ту же техническую начинку, что и Alpina B3 GT, а динамические характеристики такие же, как у универсала: разгон до «сотни» занимает 3,5 с, максимальная скорость — 305 км/ч.

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Alpina B4 GT Gran Coupe интересен тем, что он, как и исходный Alpina B4 Gran Coupe с 495-сильным мотором, не имеет прямого аналога в модельном ряду BMW: модель М4 предлагается только в кузовах купе и кабриолет, а топовой версией заводского лифтбека 4 серии является M440i xDrive Gran Coupe, где рядная «шестёрка» выдаёт всего 374 л.с.



Лифтбек Alpina B4 GT Gran Coupe — самый дорогой в гамме, в Германии он стоит от 105 100 евро, седан Alpina B3 GT — от 101 700 евро, универсал Alpina B3 GT Touring — от 102 900 евро.



Для сравнения скажем, что заводской седан BMW M3 Competition with M xDrive стоит от 105 300 евро, универсал BMW M3 Competition Touring with M xDrive — от 106 300 евро, лифтбек BMW M440i xDrive Gran Coupe — от 76 000 евро.

