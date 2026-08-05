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Audi не откажется от кроссовера Q8: грядёт новое поколение

05.08.2026 1443 0 0
Audi не откажется от кроссовера Q8: грядёт новое поколение

Ожидается, что немецкая марка представит кросс-купе второго поколения не раньше 2028 года. Технику новинка, скорее всего, разделит с актуальным Q7.

Немецкий производитель Audi выпускает кроссовер с купеобразным кузовом и индексом Q8 с 2018 года, рестайлинг эта модель пережила в сентябре 2023-го. А весной 2024-го появилась посвежевшая гибридная версия – Q8 PHEV. До «заряженной» модификации – Audi RS Q8 и топ-варианта RS Q8 Performance – процесс обновления добрался в июне того же года.

На фото: актуальный Audi Q8

Сейчас компания уже должна бы заниматься разработкой Audi Q8 следующей генерации, однако фотошпионы пока не ловили прототипы на дорожных тестах. Как сообщает издание Edmunds со ссылкой на главу компании Гернота Дёлльнера, несколько лет назад компания не была уверена в необходимости выпускать «ку восьмой» второго поколения, однако нынешний гендиректор дал добро на соответствующий проект.

По словам топ-менеджера, «второй» Audi Q8 появится в «ближайшем будущем», более точного срока дебюта пока нет. В издании предположили, что новинка будет представлена не раньше 2028 года. Ожидается, что внешность такого кроссовера многое позаимствует у нынешнего Q7, отличия, вероятно, будут лишь в форме и оформлении крыши и кормы.

На фото: салон актуального Audi Q8
На фото: салон актуального Audi Q8
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На фото: салон актуального Audi Q8
На фото: салон актуального Audi Q8
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На фото: салон актуального Audi Q8
На фото: салон актуального Audi Q8
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Напомним, актуальный Audi Q7 третьего поколения был рассекречен в июне 2026 года. Он получил крупную радиаторную решётку, двухэтажную головную оптику, «монофонарь» сложной формы на корме, а также салон от недавно дебютировавшего флагманского Q9. Известно, что производство Q7 налажено на заводе в Братиславе (Словакия), там же где сейчас выпускается «ку восьмой».

Ожидается, что ближайшими родственниками Audi Q8 следующего поколения станут менее доступные по цене Porsche Cayenne Coupe и Lamborghini Urus (все перечисленные марки входят в состав концерна Volkswagen). Он поборется за покупателей с BMW X6 (последний рестайлинг пережил в 2023 году) и Mercedes-Benz GLE Coupe (обновился весной 2026-го).

На фото: Audi Q7 третьего поколения
На фото: Audi Q7 третьего поколения
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На фото: Audi Q7 третьего поколения
На фото: Audi Q7 третьего поколения
2 / 3
На фото: Audi Q7 третьего поколения
На фото: Audi Q7 третьего поколения
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Можно предположить, что потенциальный новый Audi Q8 разделит технику с нынешним Q7, который появится на рынке в следующем месяце. Напомним, в Европе кроссовер предложат с 3,0-литровым дизельным двигателем V6 в двух вариантах форсировки: у стартового максимальная отдача составляет 245 л.с., крутящий момент – 500 Нм, у топового – 299 л.с. и 630 Нм. Двигатель работает в составе установки MHEV plus, «электродовесок» даёт дополнительные 24 л.с. Модели положены восьмиступенчатый автомат Tiptronic и постоянный полный привод quattro.

В США «третий» Audi Q7 предложат с бензиновой битурбошестёркой объёмом 2,9 литра мощностью 435 л.с. (600 Нм), работающей в комплекте с 8АКП. Привод – только полный. А под капотом у «горячего» Audi SQ7 располагается 4,0-литровый битурбомотор V8, максимальная отдача которого равна 600 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. Ему в комплект тоже положен восьмиступенчатый автомат.

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