АВТОВАЗ планирует наладить сборку автомобилей Lada в Иране

Пока что в стране не налажена продажа моделей российской марки, однако соответствующие переговоры уже ведутся.

Российский производитель ищет новые страны для сбыта автомобилей Lada. О том, что АВТОВАЗ сейчас обсуждает разные варианты выхода на рынок Ирана, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники, знакомые с планами компании. Ожидается, что на начальном этапе наладят поставку машин из РФ, а впоследствии может быть организована и местная сборка моделей Lada.

На фото: Lada Vesta SW Cross

По данным источников издания, основной проблемой для выхода российских машин на иранский рынок являются технические требования к транспортным средствам, которые отличаются от действующих в РФ. О каких именно требованиях идёт речь, не уточняется.



Ранее начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АВТОВАЗа Андрей Владимирцев говорил о том, что после того, как начнутся поставки готовых автомобилей Lada, в Иране может быть налажена и сборка машин. По его словам, российский автопроизводитель уже нашёл партнёра в Иране, который будет заниматься дистрибуцией и обслуживанием Лад: сообщается, что это компания Nika Motor. По словам спикера, на новый рынок планируется начать поставлять Vesta, Granta и Niva Travel.

На фото: Lada Niva Travel

Для АВТОВАЗа крупнейшими внешними рынками сбыта автомобилей Lada остаются Казахстан и Беларусь. Правда, объёмы поставок машин заметно снизились в 2022 году, после того, как автопроизводитель в течение нескольких месяцев не мог выпускать продукцию из-за нехватки комплектующих, а затем с конвейера начали сходить «упрощённые» автомобили. В результате совокупный показатель экспорта за прошлый год сократился более чем в два раза и составил около 17,2 тыс. экземпляров.



Согласно отчёту «Автостата», по итогам прошлого года продажи Lada в России сократились более чем на 48%: за весь 2022-й на учёт было поставлено 174 688 новых машин. При этом рынок в целом упал на 59%. В текущем году результаты бренда растут (за счёт эффекта низкой сравнительной базы): показатель января-ноября составил 292 752 единиц, что на 89% больше, чем годом ранее. Прирост российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев составляет 65%.

На фото: Lada Granta

Напомним, сейчас АВТОВАЗ выпускает автомобили семейств Lada Vesta и Granta, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend. В следующем году планируется возобновить производство универсалов и фургонов Lada Largus. В дальнейшем модельная линейка будет расширена за счёт нового семейства Iskra: как недавно рассказал глава компании Максим Соколов, автомобили встанут на конвейер в начале 2025 года.



Ещё в списке будущих проектов АВТОВАЗа значатся кроссовер на платформе Vesta, которому не так давно искали название, а также «растянутая» версия Весты, которая получила собственное название – Aura. Как сообщалось ранее, этот автомобиль в основном адресован бюджетным организациям и чиновникам регионального уровня.