Changan раскрыл подробности о технике и оснащении Deepal S07 для российского рынка

Анонсированный кроссовер с гибридной установкой предложат в РФ в единственной комплектации – Техно. Цена станет известна позже.

Суббренд Deepal от китайской компании Changan официально вышел на российский рынок в 2026 году. Сейчас к скорому старту продаж готовится гибридный кроссовер Deepal S07: местный офис анонсировал эту новинку на прошлой неделе, а теперь раскрыл больше технических подробностей и рассказал о списке оснащения паркетника, экстерьер которого был разработан в европейском дизайн-центре компании в Турине (Италия) под руководством Бертрана Баха.

На фото: Deepal S07

Напомним, на родине кроссовер продаётся под именем Deepal S7 (а также Shenlan S7), его премьера здесь прошла весной 2023 года. В Европе модель уже представлена, правда, только с полностью электрической «начинкой». В России паркетник, который выйдет на рынок под экспортным названием Deepal S07, уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).

В его основе лежит модульная платформа EPA1. В российском представительстве Changan подтвердили, что габаритная длина «местного» Deepal S07 составит 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями – 2900 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления у этого автомобиля равен 0,258, клиренс – 165 мм, объём багажника – 445 литров, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1385 литров.

Теперь появилось больше подробностей «начинке» последовательного гибрида Deepal S07. В состав его установки входит 1,5-литровый бензиновый двигатель механически не связан с колёсами и исполняет лишь роль генератора для тяговой батареи ёмкостью 31,73 кВт*ч. Совокупная отдача системы равна 238 л.с., максимальный крутящий момент – 320 Нм. На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 7,7 секунды.

При быстрой зарядке пополнить аккумулятор Deepal S07 с 30 до 80% можно за 30 минут, расход топлива в смешанном цикле – 5,7 литра на 100 км. При движении только на электротяге дальнобойность равна 174 км, а совокупный запас хода (при полном топливном баке и заряженной тяговой батарее) составляет 992 км.

Deepal S07 на российском рынке будет представлен в единственной комплектации – Техно. Этот кроссовер получит двухцветные колёсные диски размером 20 дюймов, светодиодную головную оптику с анимацией, безрамочные двери, скрытые дверные ручки, панорамную крышу площадью 1,9 кв.м с «электрошторкой», двухслойные передние боковые стёкла, багажную дверь с электроприводом и дистанционным открытием.

На фото: салон Deepal S07 (версии для европейского рынка)

Салон грядущего паркетника отделан перфорированной экокожей с контрастной прострочкой, передние кресла имеют электрорегулировки и функцию вентиляции, ещё предусмотрены атмосферная подсветка салона, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, центральный подлокотник с подстаканниками для второго ряда, а также индивидуальные светильники и дисплей управления климатической установкой для пассажиров, расположившихся сзади.

На передней панели установлен поворотный сенсорный дисплей Sunflower диагональю 15,6 дюйма, информационно-развлекательная система имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также функцию управления жестами, вместо щитка приборов предусмотрен проекционный дисплей с дополненной реальностью. Кроме того, модели положена акустика Sony с 14 динамиками и устройство для беспроводной зарядки смартфонов с охлаждением (мощность – 40 Вт).

Deepal S07 получил: подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние боковые подушки, боковые шторки, функцию раздачи электроэнергии мощностью 3,3 кВт (V2L), передние и задние датчики парковки, ассистента при выезде задним ходом с функцией торможения, круиз-контроль, помощника при движении в пробке, при смене полосы, мониторинг слепых зон, систему кругового обзора 540°, а также «зимний пакет». В него входят обогрев форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал, подогрев всех сидений и руля, плюс антикоррозийная обработка кузова.

В пресс-службе местного офиса Changan рассказали о том, что гарантия на Deepal S7 составляет 5 лет или 150 000 км пробега, на тяговую батарею – 8 лет или 160 000 км пробега. Дата старта продаж и цена кроссовера в РФ будут обнародованы позднее.