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  • Epicland X9 от Dongfeng и Huawei доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

Epicland X9 от Dongfeng и Huawei доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

26.08.2026 430 0 0
Epicland X9 от Dongfeng и Huawei доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

Марка Epicland открыла прием заказов на свою первую модель – большой трехрядный кроссовер X9. Новинка представляет собой подзаряжаемый гибрид, для модели предусмотрен полный привод.

Epicland (или Yujing на китайском) – это проект концерна Dongfeng и компании Huawei. Причем в портфеле IT-гиганта имеется и другой бренд, связанный с этим автопроизводителем. Речь идет о марке Aito, которая является детищем Huawei и фирмы Seres, аффилированной с Дунфэном. Однако, в отличие от Aito, бренд Epicland не входит в альянс HIMA. Первенцем новой марки стал крупный кроссовер с индексом X9. Премьеру предсерийного паркетника провели в апреле на Пекинском автосалоне, в июле рассекретили интерьер. Теперь в Китае назвали предварительные цены и начали принимать заказы на Epicland X9.

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Кроссовер имеет гладкий «нос», в нижнюю часть переднего бампера встроены активные заслонки. Под крышкой капота проходит единая светодиодная плашка, выполняющая роль дневных ходовых огней. Ниже расположены основные фары, при этом в блоках нашлось место и для пикселей. Epicland X9 также получил полускрытые ручки дверей и монофонарь (он тоже с пиксельным узором). Можно заказать двухцветную окраску кузова. Кстати, в профиль паркетник напоминает флагманский Aito M9, так что не исключено, что эти кроссоверы являются родственниками.

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Длина Epicland X9 равна 5301 мм, ширина – 2015 мм, высота в зависимости от версии – 1805 или 1820 мм, колесная база – 3120 мм. Для сравнения, длина стандартного обновленного Aito M9 составляет 5285 мм, расстояние между осями – 3125 мм (у этой модели после рестайлинга появилась еще и растянутая версия: 5402 и 3236 мм). Epicland X9 положены 20- или 21-дюймовые диски. Паркетник бывает только с шестиместным салоном, заявленный минимальный объем багажника – 484 литра.

Epicland X9 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Сейчас к заказу доступны три комплектации, все они имеют 800-вольтовую архитектуру, работающий в режиме генератора турбомотор 1.5 (129 л.с.) и батарею CATL емкостью 74,29 кВт*ч (на старте предпоказа китайские СМИ прочили паркетнику аккумулятор на 51,46 кВт*ч). Самый дешевый X9 – заднеприводный, с 408-сильным электромотором. Остальные две версии – полноприводные, их два электродвигателя вместе выдают 612 л.с. В электрорежиме заднеприводный паркетник проедет 465 км по циклу CLTC, полноприводный – 432 км. Уже в базе есть адаптивные амортизаторы. Начиная со второй по старшинству комплектации паркетник имеет пневмоподвеску и механизм подруливания задних колес.

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В салоне – трехспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель и гигантское табло мультимедиа-системы, состоящее из двух экранов (каждый диагональю 17,2 дюйма). Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace последнего поколения от Huawei и имеет искусственный интеллект. Привычный приборный экран доступен в виде опции, в базе же идет проекционный дисплей с дополненной реальностью. Кресла – разумеется, с подогревом, вентиляцией и массажером. В списке стандартного оборудования еще значатся спрятанный в тоннеле бокс с функциями подогрева и охлаждения и автопилот ADS 5 от Huawei с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом.

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В «средней» и топовой версиях у задних пассажиров есть собственный потолочный планшет на 21,4 дюйма. А за доплату можно заказать рулонные экраны для проектора – их можно «прицепить» как в салоне, так и к багажной двери, во втором случае получится кинотеатр на природе. Богатым версиям также достался более продвинутый комплекс водительских ассистентов.

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Кроссовер Epicland X9 предварительно оценили в 299 800 – 379 800 юаней, что эквивалентно около 3,8 млн – 4,8 млн рублей по текущему курсу. 

К примеру, Volkswagen ID.Era 9X сейчас стоит от 309 800 юаней (3,9 млн рублей), Wey V9X – от 331 800 юаней (4,2 млн рублей), а упомянутый Aito M9 с гибридной установкой обойдется минимум в 479 800 юаней (6 млн рублей). Впрочем, все перечисленные конкуренты полноприводные по умолчанию. Но и не будем забывать о том, что после запуска «живых» продаж реальные цены Epicland X9 могут оказаться ниже предварительных.

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