Это возможно в рамках нынешнего партнёрства американской компании с немецким концерном Volkswagen. Если проекту дадут «зелёный свет», возрождённая Фиеста, скорее всего, окажется электрокаром.

Марка Ford начала выпускать «легковушку» Fiesta в 1976 году. Модель седьмого поколения дебютировала в конце 2017-го, а обновление пережила осенью 2021 года. Впоследствии американская компания решила отказаться от модели: трёхдверные хэтчбеки покинули конвейер завода Ford в немецком Кёльне ещё в 2022-м, а очередь пятидверок настала летом следующего года.

На фото: отправленный в отставку хэтчбек Ford Fiesta

Теперь в СМИ появились слухи о том, что компактная модель Ford Fiesta может вернуться на европейский рынок. Предполагается, что возрождение известного имени станет возможным в рамках нынешнего партнёрства американской компании и немецкого концерна Volkswagen. О потенциальных планах сообщает Auto Express со ссылкой на главу отдела продаж и маркетинга VW Мартина Сандера.

По мнению представителя немецкой компании, первоначальное сотрудничество Ford и Volkswagen по производству электромобилей является «очень, очень, очень успешным». Он добавил, что «не исключает, что в будущем появятся новые возможности», а также, что производитель готов «снова поделиться технологиями».

На фото: салон хэтчбека Ford Fiesta

Стоит отметить, что в рамках сотрудничества Ford и Volkswagen на европейский рынок были, в частности, выведены кроссоверы Ford Explorer EV и Ford Capri, которые являются технологическими «близнецами» Volkswagen ID.4 и ﻿ID.5 соответственно. По данным Jato Dynamics, «электричка» Ford с «обычной» линией крыши за первый квартал 2025 года разошлась на европейском рынке тиражом 8234 шт., выбор в пользу кросс-купе сделали 2581 клиент. Для сравнения, продажи VW ID.4 за тот же период составили 21 025 шт., ID.5 – 3625 шт.

Концепт Volkswagen ID. Every1 1 / 3 Концепт Volkswagen ID. Every1 2 / 3 Концепт Volkswagen ID. Every1 3 / 3

По предварительным данным, в случае, если проекту по возвращению Ford Fiesta всё-таки действительно дадут «зелёный свет», в основу такой новинки может лечь фольксвагеновская модульная платформа MEB Entry, на которой будут базироваться серийные версии компактных электромобилей Volkswagen ID.1 и ID.2. Вероятно, с ними потенциальная новинка Ford сможет разделить и технику.

Оба «немца» пока представлены в статусе концептов. Шоу-кар ID. Every1 оснастили единственным 95-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. Информации о ёмкости тяговой батареи пока нет, но известно, что максимальный запас хода у шоу-кара составляет не менее 250 км (при расчёте по циклу WLTP). Серийная версия этого хэтчбека займёт место электромобиля начального уровня, его стартовый ценник не должен превысить 20 тыс. евро.

Концепт Volkswagen ID. 2all 1 / 3 Концепт Volkswagen ID. 2all 2 / 3 Концепт Volkswagen ID. 2all 3 / 3

Концепт Volkswagen ID. 2all получил 226-сильный электромотор, установленный на передней оси. На разгон с места до «сотни» шоу-кару нужно менее семи секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 450 км. Стоимость начальной версии серийного хэтчбека ID.2, по плану, не должна превышать 25 тыс. евро.