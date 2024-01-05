ГАЗ готовится возродить Волгу: новинке оставят логотип с оленем

Волга на сегодняшний день является частью российской автомобильной истории: ещё в 2009 году с конвейера Горьковского автозавода сошёл последний экземпляр актуальной на тот момент модели ГАЗ-31105; а в 2010-м завершилась карьера Волги Сайбер, который представлял собой клона Chrysler Sebring. Позже производитель не раз возвращался к проекту разработки новой Волги, однако до его реализации в компании так и не дошли. Кстати, один из вариантов потенциальной внешности такой российской новинки несколько лет назад предлагал дизайнер Kolesa.ru.

На фото: ГАЗ-311055 Волга, выпускавшаяся с 2007 по 2008 годы

Теперь Группа ГАЗ всерьёз планирует начать выпускать автомобили, которым дадут название Волга. По плану, новинка должна встать на конвейер Горьковского автозавода в 2024 году. Ожидается, что, как и в случае с возрождённым Москвичом, эта модель станет результатом бейдж-инжиниринга некоего китайского автомобиля. О том, что Волги вернутся на авторынок РФ, ранее рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Рендер новой Волги, созданный дизайнером Kolesa.ru Никитой Чуйко

Какая именно компания станет технологическим партнёром в рамках реализации проекта новой Волги, по-прежнему не сообщается. При этом глава Минпромторга РФ, которого цитирует ТАСС, отметил, что сейчас все договорённости находятся на финальной стадии обсуждения. Он добавил, что подготовительные работы шли с мая прошлого года, так что производство новой Волги должно стартовать примерно в середине 2024-го.



Ещё Денис Мантуров немного рассказал о том, каким окажется дизайн возрождённой Волги. По его словам, у автомобиля будет «абсолютно современный облик», при этом министр подчеркнул, что решётка радиатора новинки по оформлению будет схожа с «легендарной Волгой». Также он отметил, что у будущего автомобиля останется узнаваемый фирменный знак – с оленем.



Известно, что производство автомобилей Волга будет налажено на мощностях завода, расположенного в Нижнем Новгороде. Пока не назван технологический партнёр, можно лишь гадать о том, какая именно модель станет основой для будущей новинки российской марки. Скорее всего, ей окажется некая современная «поднебесная» модель, относящаяся к сегменту бизнес-класса.

Логотип Волги

Напомним, актуальные «возрождённые» Москвичи тоже является «китайцами», которым заменили шильдики. Так, в основе актуального кроссовера Москвич 3 лежит паркетник JAC JS4, а лифтбека Москвич 6 – Sehol Yao (это одна из разновидностей JAC J7). Производство обеих моделей налажено на столичном автомобильном заводе, который ранее принадлежал французской группе Renault.



Кстати, в текущем году модельный ряд Москвича пополнился за счёт ещё одной новинки, которая получит «пятёрку» в качестве индекса. Первый официальный тизер этого автомобиля был опубликован в прошлом месяце; известно, что в его основу ляжет паркетник Sehol X6 (модель создана на базе JAC Refine S5), представленный на домашнем рынке с 2022 года.