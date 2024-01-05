ГАЗ готовится возродить Волгу: новинке оставят логотип с оленем

Волга на сегодняшний день является частью российской автомобильной истории: ещё в 2009 году с конвейера Горьковского автозавода сошёл последний экземпляр актуальной на тот момент модели ГАЗ-31105; а в 2010-м завершилась карьера Волги Сайбер, который представлял собой клона Chrysler Sebring. Позже производитель не раз возвращался к проекту разработки новой Волги, однако до его реализации в компании так и не дошли. Кстати, один из вариантов потенциальной внешности такой российской новинки несколько лет назад предлагал дизайнер Kolesa.ru.
Теперь Группа ГАЗ всерьёз планирует начать выпускать автомобили, которым дадут название Волга. По плану, новинка должна встать на конвейер Горьковского автозавода в 2024 году. Ожидается, что, как и в случае с возрождённым Москвичом, эта модель станет результатом бейдж-инжиниринга некоего китайского автомобиля. О том, что Волги вернутся на авторынок РФ, ранее рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Какая именно компания станет технологическим партнёром в рамках реализации проекта новой Волги, по-прежнему не сообщается. При этом глава Минпромторга РФ, которого цитирует ТАСС, отметил, что сейчас все договорённости находятся на финальной стадии обсуждения. Он добавил, что подготовительные работы шли с мая прошлого года, так что производство новой Волги должно стартовать примерно в середине 2024-го.
Ещё Денис Мантуров немного рассказал о том, каким окажется дизайн возрождённой Волги. По его словам, у автомобиля будет «абсолютно современный облик», при этом министр подчеркнул, что решётка радиатора новинки по оформлению будет схожа с «легендарной Волгой». Также он отметил, что у будущего автомобиля останется узнаваемый фирменный знак – с оленем.
Известно, что производство автомобилей Волга будет налажено на мощностях завода, расположенного в Нижнем Новгороде. Пока не назван технологический партнёр, можно лишь гадать о том, какая именно модель станет основой для будущей новинки российской марки. Скорее всего, ей окажется некая современная «поднебесная» модель, относящаяся к сегменту бизнес-класса.
Напомним, актуальные «возрождённые» Москвичи тоже является «китайцами», которым заменили шильдики. Так, в основе актуального кроссовера Москвич 3 лежит паркетник JAC JS4, а лифтбека Москвич 6 – Sehol Yao (это одна из разновидностей JAC J7). Производство обеих моделей налажено на столичном автомобильном заводе, который ранее принадлежал французской группе Renault.
Кстати, в текущем году модельный ряд Москвича пополнился за счёт ещё одной новинки, которая получит «пятёрку» в качестве индекса. Первый официальный тизер этого автомобиля был опубликован в прошлом месяце; известно, что в его основу ляжет паркетник Sehol X6 (модель создана на базе JAC Refine S5), представленный на домашнем рынке с 2022 года.
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