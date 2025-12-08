Гибридные авто ×

Гибридный Lotus Eletre позаимствовал силовую установку у Zeekr 9X

В электронной базе китайского Минпрома всплыл первый серийный гибрид марки Lotus, сделанный на базе электрического кроссовера Eletre, официальная премьера состоится в январе.

В ноябре мы подробно рассказывали о том, как и почему убыточная компания Lotus, принадлежащая китайскому холдингу Geely, готовится пополнить модельную линейку мощными plug-in гибридами. Если вкратце, то ставка Lotus на электромобили не оправдалась, покупатели автомобилей лакшери-сегмента нынче требуют модели с ДВС, вот Lotus и адаптируется как может, а именно на денежки Geely и используя разработки Geely.

В январе изначально электрический кроссовер Lotus Eletre будет официально представлен как plug-in гибрид — такая машина всплыла на днях в электронной базе китайского Минпрома под чудаковатым именем For Me, что в переводе с английского на русский означает «для меня» — соответствующий шильдик можно увидеть на багажной двери кроссовера.

Снаружи гибридный Eletre (будем для простоты называть его так, потому что новое имя пока официально не объявлено) практически ничем не отличается от электрического, можно заметить только дополнительные вентиляционные отверстия в передке между нижним ярусом фар, ключевые размеры прежние: длина — 5103 мм, ширина — 2019 мм, высота — 1636 мм, колёсная база — 3019 мм. Снаряженная масса гибридного кроссовера — 2575-2625 кг в зависимости от оснащения.

Силовая установка гибридного Eletre, как выяснилось, во многом унифицирована с таковой у флагманского кроссовера Zeekr 9X, вышедшего на китайский рынок в сентябре. Спереди под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощность 279 л.с., который может вращать передние колёса через одноступенчатый редуктор либо может работать в режиме генератора, чтобы заряжать 900-вольтовую тяговую батарею ёмкостью 70 кВт·ч. Количество тяговых электромоторов пока неизвестно, но, скорее всего, их два — передний и задний. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 952 л.с.

Для сравнения скажем, что максимальная совокупная мощность силовой установки Zeekr 9X с двумя тяговыми электромоторами составляет 897 л.с., с тремя тяговыми электромоторами — 1400 л.с., но ДВС и батарея у Zeekr 9X точно такие же, как у гибридного Лотуса. Ожидается, что первую «сотню» гибридный Eletre сможет набрать за три секунды, а его запас хода в гибридном режиме превысит 1000 км.

В Китае гибридный Lotus Eletre появится в продаже в первом квартале 2026 года, а осенью доберётся до Европы.

Добавим, что по итогам первых трёх кварталов 2025 года компания Lotus принесла 378 млн долларов чистого убытка, а продажи новых автомобилей сократились на 40% до 4612 шт., из них 2138 проданы в Китае, 1573 — в Европе, 707 — в США, 194 — в остальном мире.

