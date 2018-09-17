Новая «пятидверка» поступит в продажу в следующем месяце. Пока модель анонсирована только для одного рынка.

«Четырехдверка» Kia С-класса нового поколения дебютировала в начале этого года: в России она известна под именем Cerato, в Корее – под индексом K3, а в Штатах – как Forte. У модели еще есть пятидверная версия, она доступна на тех рынках, где не представлен соплатформенный Kia Ceed. Исключением была, собственно, Корея – Сид там не продают, но и хэтчбек K3 на родине марки ранее не предлагался. В Киа решили исправить ситуацию: на минувшей неделе производитель распространил официальные изображения «пятидверки» новой генерации, предназначенной для домашнего рынка. А теперь на местном форуме Bobaedream появилось первое «живое» фото машины без какого-либо камуфляжа.

У «пятидверки» Kia K3 та же колесная база, что и у седана, — 2700 мм (у европейской версии хэтча Kia Ceed расстояние между осями составляет 2650 мм). Остальные габариты хэтча в Kia пока не раскрыли. У локального седана Kia K3 длина равна 4640 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1440 мм. По предварительной информации, у хэтчбека сзади установлена многорычажная подвеска, тогда как «четырехдверка» имеет простую «балку».

Для Кореи хэтч анонсирован в спортивной версии GT, ее отличия: красные акценты на радиаторной решетке и 18-дюймовых дисках, накладки на порогах и два патрубка выхлопной системы. На данный момент неизвестно, предложат ли корейцам стандартную «пятидверку», зато в Kia объявили о том, что «подогретый» вариант GT позже появится и у седана.

1 / 2 Официальные изображения Kia K3 GT 2 / 2 Официальные изображения Kia K3 GT

Под капотом «заряженного» хэтчбека установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI мощностью 204 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Стандартному седану такой мотор пока не положен: в Корее четырехдверный Kia K3 можно купить с «атмосферником» 1.6 (123 л.с.) нового семейства Smart Stream и вариатором. Вероятно, «четырехдверку» с приставкой GT также предложат с 1.6 T-GDI.

1 / 3 Седан Kia K3 нового поколения. В России модель представлена как Cerato 2 / 3 Седан Kia K3 нового поколения. В России модель представлена как Cerato 3 / 3 Седан Kia K3 нового поколения. В России модель представлена как Cerato

На корейский рынок хэтчбек выйдет в октябре, цены еще не названы. Седан новой генерации на родине бренда обойдется минимум в 15 610 000 вон, что эквивалентно примерно 954 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, после смены поколений спрос на «четырехдверку» С-класса в Корее вырос: на домашнем рынке новый седан K3 появился в конце февраля 2018-го, в марте-августе объем продаж модели составил 27 387 единиц, тогда как за аналогичный период 2017-го «четырехдверка» разошлась по стране тиражом в 14 092 экземпляра.

Позже Kia представит новый хэтч Cerato/Forte для других стран, впрочем, в России «пятидверка», как и ее предшественница, не появится, чтобы не создавать конкуренции для Ceed. Седан же нового поколения у нас доступен с бензиновыми атмосферными двигателями 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Первый мотор работает в паре с 6МКП или 6АКП, второй – только с «автоматом». Цена – от 1 049 900 рублей. Между тем, как сообщалось ранее, Cerato прежнего поколения также остается в России – он получил к названию приставку Classic. «Четырехдверки» Kia для РФ собирают на калининградском заводе «Автотор», там же производят и хэтч Ceed.

Напомним, на прошлой неделе Kia представила новый Ceed GT — «заряженный» хэтчбек получил тот же мотор 1.6 T-GDI, что и K3 GT. Появление спортивного Сида в РФ также под вопросом.