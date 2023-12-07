Honda анонсировала необычную новинку, скоро премьера

Известно, что модель японской марки окажется полностью электрической. Пока что компания показала только один тизер и объявила дату дебюта.

Японский производитель, несмотря на недавний отказ от планов по совместному выпуску с концерном General Motors массовых электромобилей, продолжает двигаться в сторону дальнейшего «озеленения». Так, в компании заявили, что планируют к 2030 году представить по всему миру 30 электромобилей, при этом ежегодные продажи «зелёных» машин к этому сроку должны составлять 2 млн экземпляров. Кроме того, Хонда планирует к 2040-му перейти на разработку и выпуск исключительно машин с нулевым уровнем выбросов, а к 2050-му – достичь углеродной нейтральности в продуктах и корпоративной деятельности.

Тизер будущей новинки Honda

В рамках реализации своей электромобильной стратегии Honda разрабатывает очередную новинку. Официальной информации о ней пока практически нет, в компании не рассекретили даже её название. При этом сообщается, что презентация этого электрокара пройдёт 9 января 2024 года в Лас-Вегасе в рамках очередной выставки Consumer Electronics Show (CES).



Анонс в компании сопроводили единственным затемнённым тизером, на котором будущая новинка запечатлена частично. Но, несмотря на это, видно, что внешность у электрокара будет необычной: на фото в кадре находится клиновидный покатый«нос» с полностью закрытой заглушкой. В нижней части переднего бампера можно разглядеть сплиттер, в профиль видны боковые юбки. Ещё у будущей модели Honda оригинальные колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину и камеры на месте наружных зеркал заднего вида.

Высветленная версия тизера новинки Honda

Не исключено, что новинка Honda в следующем месяце дебютирует в статусе концепта. Пока что никакой информации о «начинке» нет. Очевидно, что модель, которая позиционируется как глобальная, не получит платформу Ultium от GM, так как стороны отказалась от партнёрства по будущим проектам, при этом актуальные – кроссоверы Honda Prologue и Acura ZDX – остались в силе.



Напомним, в рамках стратегии «озеленения» Хонда выпускает модели серии e:N, которые предназначены в первую очередь для китайского рынка. В Поднебесной у японского производителя есть пара СП с местными компаниями – Dongfeng и GAC. В середине прошлого месяца были представлены электрические кроссоверы-близнецы Honda e:NS2 и e:NP2, их выпуск налажен на указанных заводах соответственно. Кстати, эти кросс-купе являются ближайшими родственниками e:NS1 и e:NP1 с традиционным типом кузова. В основе всех перечисленных паркетников лежит платформа e:N Architecture F.

Платформа e:N Architecture разработки Honda

Помимо этого, в сентябре стало известно о том, что Honda и Dongfeng готовят новый суббренд, который получил название Lingxi. В роли предвестника первой серийной модели марки выступил концепт Lingxi L. Известно, что дебют товарной версии намечен на 2024 год.



Ещё несколько «зелёных» новинок Honda анонсировала в конце сентября. Речь идёт, в частности, о концепте Honda Sustaina-C, который напоминает отправленный в отставку ситикар Honda e (у модели не будет второго поколения), а также о шоу-каре Honda CI-MEV – двухместном кей-каре, получившем различные технологии автономного вождения. Не исключено, что анонсированная новинка Honda «породнится» с какими-то из показанных и уже представленных моделей.