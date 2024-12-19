Новинки ×

Honda дразнит тизерами прототипов двух новинок 0 Series

19.12.2024 23 0 0

Оба прототипа разработки японской марки будут представлены в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES), которая пройдёт в Лас-Вегасе в начале следующего месяца.

Несмотря на недостаточно высокий (по мнению многих производителей) спрос на электромобили, в Honda, судя по всему, по-прежнему придерживаются своей стратегии 0 Series. Согласно этому плану, японская компания к 2030 году намерена разработать семь полностью «зелёных» моделей, при этом пять из них окажутся кроссоверами.

Первая информация о новой серии электромобилей Honda появилась ещё в начале текущего года: в январе на выставке CES-2024 марка показала пару концептов – Saloon и Space-Hub. Причём тогда же в компании сразу сказали, что по мотивам шоу-кара Saloon будет создана серийная модель, которая выйдет на рынок США в 2026 году.

Теперь стало известно о том, что производитель готовит пару новых экспонатов для выставки CES-2025, они дебютируют 7 января следующего года. При этом их Honda уже называет не «концептами», а «прототипами», то есть эти варианты, по идее, должны оказаться ближе к серийным версиям будущих моделей 0 Series. Анонс компания сопроводила тизером, на котором можно рассмотреть пару силуэтов и заднюю оптику машин.

В одном из них можно узнать тот самый концепт Honda Saloon, который теперь, очевидно, «эволюционировал» до предсерийного прототипа. Что именно изменилось в этом электромобиле можно будет сказать позже: пока что его форма кузова, необычные задние фонари с названием бренда внутри и стоп-сигнал по центру нижней части бампера выглядят так же, как и у шоу-кара.

Тизер прототипа Honda Saloon

Роль второй новинки исполняет прототип будущего кроссовера Honda 0 Series. Судя по его силуэту, у него будет короткий капот, маленький передний свес, много пространства для водителя и пассажиров, чуть покатая линия крыши и практически вертикальная багажная дверь с небольшим спойлером в верхней части. Фонари оформлены в виде большой литеры «U», а ниже есть ещё пара светящихся штрихов.

Тизер прототипа нового кроссовера Honda

Согласно плану Honda, в 2026-м в новую серию электромобилей бренда должны войти среднеразмерный кроссовер и паркетник начального уровня. В 2027 году линейку пополнит большой трёхрядный SUV, который сможет побороться за клиентов с Kia EV9, на 2028-й намечена презентация компактного кроссовера, в 2029-м ожидается появление ещё одного небольшого паркетника, а в 2030-м – компактного седана.

На фото: концепт Honda Saloon

На днях стали известны первые официальные подробности о возрождённом купе Honda Prelude, которое выйдет на североамериканский рынок в следующем году, а до Европы доберётся в первой половине 2026-го. В компании рассказали о том, что серийная модель получит гибридную силовую установку e:HEV (как у Civic) и систему S+ Shift.

кроссовер выставки электромобиль новинки Honda
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Bugatti EB110: как лучший в мире автомобиль во второй раз обанкротил марку Ferrari F50, Lamborghini Diablo, McLaren F1, Jaguar XJ220, Vector W8, Dauer 962 Le Mans, Cizeta Moroder V16T, Isdera Commendatore 112i – список можно продолжать долго. Все эти машины оставил... 4462 1 2 19.12.2024
Статьи / Новые авто Семь мест, две комплектации и долгожданный автомат: обзор Chery Tiggo 9 Китайская компания Chery устроила публичную премьеру нового флагмана своего модельного ряда – кроссовер Tiggo 9 уже поступил в продажу на российском рынке. В день премьеры делимся первыми жи... 666 0 0 18.12.2024
Статьи / Авто и общество Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авт... 7517 0 0 16.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66553 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53236 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21811 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
11 Хэтчбек Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний
6 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
3 Минивэн Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024
Новые комментарии
Change privacy settings