Honda дразнит тизерами прототипов двух новинок 0 Series

Оба прототипа разработки японской марки будут представлены в рамках выставки Consumer Electronics Show (CES), которая пройдёт в Лас-Вегасе в начале следующего месяца.

Несмотря на недостаточно высокий (по мнению многих производителей) спрос на электромобили, в Honda, судя по всему, по-прежнему придерживаются своей стратегии 0 Series. Согласно этому плану, японская компания к 2030 году намерена разработать семь полностью «зелёных» моделей, при этом пять из них окажутся кроссоверами.

Первая информация о новой серии электромобилей Honda появилась ещё в начале текущего года: в январе на выставке CES-2024 марка показала пару концептов – Saloon и Space-Hub. Причём тогда же в компании сразу сказали, что по мотивам шоу-кара Saloon будет создана серийная модель, которая выйдет на рынок США в 2026 году.

Теперь стало известно о том, что производитель готовит пару новых экспонатов для выставки CES-2025, они дебютируют 7 января следующего года. При этом их Honda уже называет не «концептами», а «прототипами», то есть эти варианты, по идее, должны оказаться ближе к серийным версиям будущих моделей 0 Series. Анонс компания сопроводила тизером, на котором можно рассмотреть пару силуэтов и заднюю оптику машин.

В одном из них можно узнать тот самый концепт Honda Saloon, который теперь, очевидно, «эволюционировал» до предсерийного прототипа. Что именно изменилось в этом электромобиле можно будет сказать позже: пока что его форма кузова, необычные задние фонари с названием бренда внутри и стоп-сигнал по центру нижней части бампера выглядят так же, как и у шоу-кара.

Тизер прототипа Honda Saloon

Роль второй новинки исполняет прототип будущего кроссовера Honda 0 Series. Судя по его силуэту, у него будет короткий капот, маленький передний свес, много пространства для водителя и пассажиров, чуть покатая линия крыши и практически вертикальная багажная дверь с небольшим спойлером в верхней части. Фонари оформлены в виде большой литеры «U», а ниже есть ещё пара светящихся штрихов.

Тизер прототипа нового кроссовера Honda

Согласно плану Honda, в 2026-м в новую серию электромобилей бренда должны войти среднеразмерный кроссовер и паркетник начального уровня. В 2027 году линейку пополнит большой трёхрядный SUV, который сможет побороться за клиентов с Kia EV9, на 2028-й намечена презентация компактного кроссовера, в 2029-м ожидается появление ещё одного небольшого паркетника, а в 2030-м – компактного седана.

На фото: концепт Honda Saloon

На днях стали известны первые официальные подробности о возрождённом купе Honda Prelude, которое выйдет на североамериканский рынок в следующем году, а до Европы доберётся в первой половине 2026-го. В компании рассказали о том, что серийная модель получит гибридную силовую установку e:HEV (как у Civic) и систему S+ Shift.