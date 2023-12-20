Компания Bridgestone продала российский завод и компанию по сбыту шин

О планах по уходу с российского рынка японская компания Bridgestone официально сообщила осенью прошлого года. Тогда стало известно о том, что шинник ищет покупателя для своих местных активов, в том числе для ульяновского завода, который отправили в простой ещё в марте 2022-го. Покупатель был определён в июне текущего года.

На фото: бывший завод Bridgestone в Ульяновске

Им стала Группа S8 Capital Армена Саркисяна, которая ранее стала владельцем шинного завода в Калуге (до этого он принадлежал немецкой компании Continental) и предприятий российского холдинга «Кордиант», расположенных в Ярославле и Омске. Теперь к этому кластеру добавилась ещё производственная площадка в Ульяновске, официальное сообщение о продаже российских активов пресс-служба Bridgestone опубликовала сегодня.



Кроме завода японский шинник продал также местную компанию по сбыту продукции (речь идёт об офисе продаж и маркетинга в Москве). В компании отметили, что «сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов», а также пояснили, что «в рамках сделки около 1000 сотрудников перейдут к покупателю». Ещё производитель отметил, что во время простоя работникам выплачивалась заработная плата и пособия в полном объёме.

Согласно официальному сообщению Bridgestone, влияние передачи российских активов Группе S8 Capital «на консолидированный прогноз на 2023 год будет незначительным». Сумму сделки стороны не рассекретили. Известно, что по итогам 2022 года чистый убыток завода «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» составил 11,7 млрд рублей, тогда как в 2021-м предприятие отчиталось о чистой прибыли в размере 454 млн рублей.



Напомним, продукция Bridgestone присутствует на российском рынке с 1998 года, а предприятие по выпуску шин в Ульяновске начало работать в конце 2016-го года. Производственные мощности этого завода рассчитаны на выпуск 2,4 млн покрышек в год (есть перспектива расширения до 4,2 млн шт.). Ранее сообщалось, что доля выручки от российского бизнеса в группе Bridgestone составляла менее 2%.

На ульяновском шинном заводе налажен выпуск автомобильных покрышек с типоразмерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов. Эти шины предназначены для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, а также для поставки автопроизводителям для первичной комплектации машин, сходящих с конвейеров. Зимняя резина в том числе поставлялась в Финляндию, Швецию и Норвегию.



Совокупная производственная мощность шинных заводов Группы S8 Capital с учётом завода Bridgestone S8 составит более 15 млн покрышек в год (4 млн может выпускать бывшее предприятие Continental, ещё 9 млн готовы выпускать заводы «Кордианта»). В результате S8 находится на втором месте в РФ после «Татнефти», которая в марте 2023 года приобрела завод финского шинника Nokian Tyres в Ленинградской области. Суммарная производственная мощность компании рассчитана на выпуск 17,5 млн покрышек в год.