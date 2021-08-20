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Компания Lordstown Motors жива: пикап Endurance выйдет на рынок в следующем году

20.08.2021 62 0 0

Американский электромобильный стартап испытывает трудности с финансированием и доверием инвесторов, но его новое руководство ещё надеется снять сливки с зарождающегося сегмента электрических пикапов.

 

Основатель и бывший гендиректор Lordstown Motors Стив Бёрнс хотел первым наладить в США производство электрических пикапов и хорошо на этом заработать. Ради этого он не брезговал спекуляциями и рассказывал инвесторам об ажиотажном спросе на Endurance, хотя на самом деле ни одного крупного заказчика у него не было. Обман вскрылся в марте этого года после публикации независимого расследования Hindenburg Research — инвестиционной компании, ранее «потопившей» водородный стартап Nikola и вскрывшей махинации китайской компании Kandi, которая хочет продавать в США дешёвые электромобили.

В июне Стив Бёрнс и финансовый директор компании Хулио Родригес ушли в отставку, после чего Lordstown Motors вошла в режим борьбы за выживание — мало кто верил, что компания сможет выполнить данное Бёрнсом обещание начать выпуск пикапов Endurance осенью 2021 года. Напомним, что два года назад Lordstown Motors купила у General Motors ненужный ей завод в Лордстауне (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин и начала переоборудовать его под производство электромобилей.

Сейчас компанией руководит новая команда менеджеров во главе с Анджелой Стрэнд, она прилагает огромные усилия, чтобы доказать инвесторам серьёзность намерений Lordstown Motors — мол, мы не какие-то там аферисты, мы хорошие люди, которые хотят делать хорошие машины. На сайте компании и её страничках в соцсетях в последние недели появились фотографии и видеоролики с завода, показывающие что подготовка к выпуску Endurance идёт полным ходом.

В августовском отчёте для инвесторов Lordstown Motors сообщила, что, несмотря на известные трудности и растущие убытки, она всё-таки запустит в этом году в производство Endurance, но это будет ограниченная пилотная партия, машины из которой отправятся на сертификацию и в тестовую эксплуатацию. Отдельные доверенные клиенты получат Endurance в первом квартале 2022 года, отгрузка всем желающим начнётся во втором квартале того же года.

Подготовка завода якобы близка к завершению: кузнечный, сборочный и окрасочный цеха уже готовы начать работу, запущена первая из трёх линий по сборке батарей, линия сборки мотор-колёс пока находится в стадии монтажа.

В отчёте также сказано, что со временем компания улучшит ключевые характеристики своего пикапа, которые на фоне иных уже представленных или анонсированных конкурентов не кажутся впечатляющими. Совокупная мощность четырёх мотор-колёс составляет 608 л.с., ёмкость встроенной в раму батареи — 109 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км). До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Endurance способен разогнаться за 5,5 с, максимальная скорость ограничена отметкой 128 км/ч. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3,4 т. Цена — от 55 тысяч долларов.

Руководство Lordstown Motors надеется, что успешный старт производства и «живые» машины помогут убедить инвесторов вложиться в компанию, выведут её из состояния стресса и позволят заняться долгосрочным планированием, то есть разработкой новых моделей. Отдельные надежды компания связывает с госсектором, а именно хочет делать электрические транспортёры для военных — прототипы уже есть и проходят испытания.

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В общем, Lordstown Motors пока рано списывать со счетов — быть может, она ещё сумеет стать заметным игроком американского авторынка. Говорить о международных перспективах пока преждевременно.

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