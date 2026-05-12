Кроссовер Ford Edge L готовится к рестайлингу: фото без камуфляжа

Большому паркетнику Ford подправят дизайн экстерьера. На своем главном рынке модель все так же будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

Родные для Форда Штаты кроссовер Edge окончательно покинул еще пару лет назад, просуществовав в двух поколениях. А вот в Китае карьера модели продолжается, именно эта страна ныне и является главным рынком для паркетника. Там Ford Edge третьей генерации стартовал в 2023 году, получив к названию приставку в виде буквы L. Для Поднебесной кроссовер производят локально, за выпуск отвечает СП Changan Ford. И скоро китайцам предложат рестайлинговый SUV: сертификат такого автомобиля появился в свежем каталоге местного Минпрома.

Кроссоверу достанутся новые бамперы. Еще подретушируют радиаторную решетку, она лишится подпирающей ее черной вставки. Ford Edge L также получит новые фары – без дополнительных нижних секций. Корма станет чище: уберут примыкающие к вертикальным фонарям «треугольники», а номерной знак перенесут с багажной двери на бампер. Наконец, будет пересмотрен дизайн дисков (19-, 20- или 21-дюймовые). Из-за нового обвеса длина Edge L увеличится на 11 мм до 5011 мм. Колесная база – прежние 2950 мм.

Интерьер рестайлингового паркетника пока не засвечен. При этом известно, что, как и предшественник, обновленный SUV будет доступен в трехрядном исполнении. В Поднебесной практически всю площадь передней панели старого Edge L занимает гигантское табло мультимедиа-системы.

В Китае Ford Edge L по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Под капотом «традиционного» SUV установлена бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 252 л.с., которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Гибрид – это тот же 2.0T, электромотор и электромеханический вариатор. Суммарная отдача дорестайлингового гибридного Ford Edge L составляет 275 л.с. Для обеих модификаций предусмотрен полный привод.

Официальную премьеру рестайлинговый паркетник, вероятно, справит в Китае до конца года. Между тем «поднебесным» эксклюзивом модель все же не является – машины китайского производства поставляют в некоторые страны Латинской Америки, причем просто как Ford Edge. Экспортную версию, скорее всего, обновят уже в следующем году.