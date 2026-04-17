Кроссовер Infiniti QX65, вдохновлённый Infiniti FX: производство началось

Выпуск нового паркетника премиального суббренда Nissan налажен в Штатах. В продажу QX65 поступит летом, его предложат с турбочетверкой 2.0 VC-Turbo от родственного трехрядного QX60. Цены уже известны.

Премьера серийного кроссовера Infiniti QX65 состоялась в конце марта. А теперь американское подразделение марки объявило о старте производства новинки. Именно США станут главным рынком для модели, там же наладили ее выпуск – QX65 делает завод Nissan, расположенный в городе Смирна (Теннеси). Это же предприятие производит родственные трехрядные Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, а также кроссоверы Nissan Murano и Nissan Rogue (брат Nissan X-Trail).

Сообщается, что перед запуском сборки QX65 материнская компания Nissan вложилась «в обучение персонала, оснастку и сборочные процессы». Благодаря этому завод «имеет все необходимое для обеспечения высокого уровня мастерства». Ну а товарные машины доберутся до американских дилеров в начале лета.

В Infiniti подчеркивают, что QX65 был вдохновлен культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе. На деле же это лишь пятиместная версия Infiniti QX60, хотя и со своим дизайном экстерьера. Infiniti QX65 достались двухэтажная головная оптика, оригинальные радиаторная решетка и передний бампер. Разумеется, у него еще другая багажная дверь. А задние фонари сделали в виде плашки с «насечками». Для модели предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски.

Вопреки ожиданиям Infiniti QX65 чуть длиннее трехрядного брата. Показатель пятиместного паркетника (без номерного знака) – 5042 мм против 5032 мм у Infiniti QX60. Колесная база у кроссоверов совпадает – 2900 мм.

Внутри QX65 дословно повторил родственника, не считая отсутствия третьего ряда кресел. Уже в базе есть виртуальная приборка на 12,3 дюйма и аналогичного размера планшет мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, подогрев руля и передних кресел. В списке стандартного оборудования также значатся панорамный люк, электропривод багажной двери и комплекс водительских ассистентов ProPilot. Топовый кроссовер Infiniti QX65 Autograph – это еще вентиляция и массажер передних сидений, подогрев задних кресел, проекционный дисплей, аудиосистема Klipsch с 20 динамиками (включая динамики в подголовниках передних сидений). Опционально для самой роскошной комплектации предусмотрен комплекс ProPilot Assist 2.1: благодаря ему водитель может убрать руки с руля, но только на «совместимых автомагистралях».

Двигатель и коробка такие же, как у Infiniti QX60. Пятиместный кроссовер оснащается бензиновой 272-сильной турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и классическим девятиступенчатым автоматом. При этом Infiniti QX65 бывает только полноприводным, тогда как у трехрядного QX60 есть и переднеприводные версии.

Цены новинки уже известны. Без учета налогов и доставки Infiniti QX65 стоит 53 990 – 62 590 долларов, что эквивалентно примерно 4,1 млн – 4,8 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем вместе с материнской компанией Nissan бренд Infiniti готовит еще несколько новых моделей для американского рынка. Среди них – седан, гибридный паркетник и, как ожидается, рамный внедорожник.