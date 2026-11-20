Новый компактный кроссовер Opel, скорее всего, разделит техническую начинку с Leapmotor B10, который в октябре этого года встал на конвейер испанского завода Stellantis в городе Фигеруэлас (провинция Сарагоса). Здесь же будет производиться новый кроссовер Opel.

Марка Opel, входящая в состав корпорации Stellantis, официально анонсировала новый компактный кроссовер на платформе Leapmotor в мае этого года, но тогда этот анонс был подан как намерение — соответствующая сделка с Leapmotor ещё не была оформлена. Теперь она оформлена, разработка нового кроссовера Opel на платформе началась, старт производства на заводе в Фигеруэласе намечен на сентябрь 2028 года.

Напомним, что корпорация Stellantis владеет 19,99% акций китайской компании Leapmotor и представляет её интересы за пределами Большого Китая (в него входят Гонконг, Макао и Тайвань) в рамках совместного предприятия Leapmotor International. Однако для выпуска кроссовера Opel на платформе Leapmotor потребовалось дополнительное соглашение.

В документе, опубликованном Leapmotor на сайте Гонконгской фондовой биржи, сказано, что китайская компания предоставит Opel инжиниринговые услуги и инструменты разработки на сумму 100 млн евро. Это очень скромная по меркам современного европейского автопрома сумма, подчёркивающая, как далеко ушли вперёд китайские компании в плане эффективности. Впрочем, надо признать, что Leapmotor в этом плане — одна из лучших компаний: низкие цены в сочетании с передовыми технологиями привели её к успеху.

В официальных источниках не указано, на какой именно платформе Leapmotor будет построен новый компактный кроссовер Opel, но с высокой вероятностью можно утверждать, что это будет платформа Leap 3.5, которая лежит в основе Leapmotor B10.

В апреле этого года стало известно о том, что Stellantis сокращает более трети инженерного персонала в штаб-квартире Opel в Рюссельсхайме, но сохранённых специалистов будет достаточно, чтобы качественно адаптировать платформу Leapmotor под новый кроссовер.

Старт производства Leapmotor B10 на испанском заводе Stellantis в городе Фигеруэлас 16 октября 2026 года

Leapmotor B10 вышел на европейский рынок в 2025 году, он предлагается в электрической и plug-in гибридной версиях. 16 октября 2026 года выпуск электрических версий Leapmotor B10 начался на испанском заводе Stellantis в городе Фигеруэлас, гибридные версии пока приходят в Европу из Китая. В 2027 году Leapmotor намерена локализовать в Испании производство кроссовера Leapmotor A10 и хэтчбеков Leapmotor A05 и Leapmotor B05 — все эти модели также построены на платформе Leap 3.5.

Завод в Фигеруэласе помимо Leapmotor B10 сейчас выпускает хэтчбек Opel Corsa (поколение F) и его братьев по французской платформе CMP — хэтчбеки Lancia Ypsilon и Peugeot 208. Следующее поколение Opel Corsa с литерой G ожидается в 2028 году.

